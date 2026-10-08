حالة الطقس: أجواء صيفية وحارة نهاية الأسبوع

تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الدافئة خلال الأيام المقبلة، قبل أن تميل تدريجيا نحو أجواء خريفية مع بداية الأسبوع المقبل، وسط مؤشرات على فرص محدودة لهطول الأمطار في بعض المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق، مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين.

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تسود أجواء شبه صيفية نهارا في معظم المناطق، بما فيها الجبال والمناطق المرتفعة، فيما تكون صيفية حارة في المناطق السهلية والساحلية، وشديدة الحرارة في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا إلى بارد نسبيا في المناطق الجبلية، وأقل برودة في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو صافيا وشبه صيفي خلال ساعات النهار، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، مع أجواء أكثر حرارة من المعدل الطبيعي في المناطق السهلية والساحلية، فيما يكون الطقس حارا في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو منعشا في المناطق السهلية والساحلية، بينما تبقى الأجواء حارة في الأغوار.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة خلال ساعات النهار، بما في ذلك المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون الأجواء حارة بشكل لافت في المناطق السهلية والساحلية، وشديدة الحرارة في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا في المناطق الجبلية، وأقل برودة في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيا معتدلا وغائما جزئيا، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا الوقت من العام.

وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية من المطر في بعض المناطق. وخلال ساعات المساء والليل، يسود طقس منعش، خاصة في المناطق الجبلية، ويصبح باردا نسبيا ليلا وفجرا.

وفي يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس صيفيا وغائما جزئيا بوجه عام نهارًا، ويكون معتدلا في المناطق السهلية والساحلية، وحارا في الأغوار. وخلال ساعات الليل، يسود طقس منعش في المناطق السهلية والساحلية، فيما يبقى حارًا في الأغوار.