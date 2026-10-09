أجواء حارة حتى السبت وانخفاض طفيف على الحرارة الأحد

تستمر الأجواء الحارة نسبيا حتى السبت، مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية، قبل أن تنخفض بشكل طفيف الأحد، وسط أجواء خريفية معتدلة وفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار.

تستمر الأجواء الحارة نسبيا خلال يومي الجمعة والسبت، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، قبل أن تنخفض بشكل طفيف يوم الأحد، وسط أجواء خريفية معتدلة واحتمال هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

ويكون الطقس، اليوم الجمعة، صافيا وشبه صيفي، مع درجات حرارة أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، وتكون الأجواء أكثر حرارة من المعتاد في المناطق السهلية والساحلية، فيما تسود أجواء حارة في الأغوار. وخلال الليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش في السهول والسواحل، مع استمرار الحرارة في الأغوار.

أما يوم السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو ثلاث درجات مئوية. وتسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق، بما فيها الجبال والمرتفعات، وتشتد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون شديدة الحرارة في الأغوار. وخلال الليل، يكون الطقس منعشا إلى بارد نسبيا في المناطق الجبلية، وأقل برودة في السهول والسواحل.

ويطرأ، يوم الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام، فيما تبقى الفرصة قائمة لهطول زخات محلية من المطر في بعض المناطق. وخلال ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش، لا سيما في المناطق الجبلية، وتصبح باردة نسبيا خلال الليل وساعات الفجر.

وفي يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس غائما جزئيا وصيفيا خلال النهار، مع أجواء معتدلة في المناطق السهلية والساحلية، وحارة في الأغوار. أما ليلا، فتسود أجواء منعشة في السهول والسواحل، بينما تبقى حارة في الأغوار.