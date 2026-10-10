حالة الطقس: ارتفاع طفيف للحرارة السبت واحتمال أمطار محلية الأحد والإثنين

يطرأ، غدًا الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى قليلًا من معدلها السنوي. ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، فيما تتأثر البلاد خلال المساء والليل بحالة من عدم الاستقرار الجوي...

ترتفع درجات الحرارة، اليوم السبت، لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو ثلاث درجات. ويكون الطقس مائلًا إلى الحرارة في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا إلى حار في بقية المناطق، مع ظهور غيوم جزئية. ويصبح الجو مائلًا إلى البرودة في الجبال مساءً وليلاً وخلال ساعات الصباح الباكر.

ويطرأ، غدًا الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى قليلًا من معدلها السنوي. ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، فيما تتأثر البلاد خلال المساء والليل بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مع احتمال هطول أمطار محلية في بعض المناطق، ويصبح الجو مائلًا إلى البرودة.

وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض الطفيف، يوم الإثنين، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي. ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، مع احتمال هطول أمطار محلية صباحًا في بعض المناطق، فيما يميل الجو إلى البرودة مساءً وليلاً.

أما يوم الثلاثاء، فتنخفض درجات الحرارة قليلًا وتقترب من معدلها السنوي. ويكون الطقس معتدلًا في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا في بقية المناطق نهارًا، ومائلًا إلى البرودة خلال المساء والليل.