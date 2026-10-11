حالة الطقس: أجواء خريفية وأمطار متفرقة حتى الثلاثاء

تتأثر البلاد خلال الأيام المقبلة بأجواء خريفية متقلبة، تتخللها فرص لهطول أمطار متفرقة قد تصحبها عواصف رعدية، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، قبل أن تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي مع تراجع درجات الحرارة ليلا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، ومعتدلا في معظم المناطق، مع انخفاض على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

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وتسود أجواء خريفية معتدلة خلال النهار، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، فيما يكون الطقس منعشا خلال ساعات المساء والليل، وباردا نسبيًا خلال الليل وفجر الإثنين، خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات المساء والليل، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع أن تؤدي إلى هطول زخات من الأمطار، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية في معظم المناطق، لا سيما الجنوبية والشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الإثنين، يكون الطقس، غائما إلى غائم جزئيا، مع انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام.

وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في معظم المناطق، خاصة الجنوبية والشرقية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتسود أجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس حارًا في الأغوار. وخلال ساعات الليل، يصبح الجو منعشًا في المناطق السهلية والساحلية، بينما تستمر الأجواء الحارة في الأغوار.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق، فيما لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال المساء والليل، ليصبح الطقس لطيفا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وباردا نسبيا في ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام أو أقل بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا نسبيا خلال ساعات النهار.

وتواصل درجات الحرارة انخفاضها خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الأجواء باردة نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا للأمطار.