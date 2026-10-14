حالة الطقس: أجواء متقلبة وفرص محدودة للأمطار

تتجه الأجواء خلال الأيام المقبلة نحو انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مع فرص محدودة لهطول أمطار متفرقة، خاصة في المناطق الشمالية، وسط تحذيرات من تشكل السيول والانزلاق على الطرقات في المناطق المتأثرة بالأمطار.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا نسبيا خلال ساعات النهار.

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وتواصل درجات الحرارة انخفاضها خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الأجواء باردة نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية.

ويسود طقس حار نسبيا خلال ساعات الظهيرة، فيما تميل الأجواء ليلا إلى الانتعاش والبرودة النسبية.

والرياح غربة إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط الموج إلى مائج.

أما يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ليسود طقس معتدل وغائم جزئيا خلال النهار، ولطيف مساء وبارد نسبيا ليلا.

ويكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة، خاصة على المناطق الشمالية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، تسود أجواء معتدلة ولطيفة نهارا، مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية متفرقة، فيما تميل الأجواء ليلا إلى البرودة النسبية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا للأمطار.