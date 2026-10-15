حالة الطقس: انخفاض الحرارة وفرص لأمطار متفرقة حتى السبت

تشهد البلاد تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة، خاصة في المناطق الشمالية، تتزايد يوم السبت لتشمل معظم المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية.

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ويسود طقس حار نسبيا خلال ساعات الظهيرة، فيما تميل الأجواء ليلا إلى الانتعاش والبرودة النسبية.

والرياح غربة إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط الموج إلى مائج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ليسود طقس معتدل وغائم جزئيا خلال النهار، ولطيف مساء وبارد نسبيا ليلا.

ويكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة، خاصة على المناطق الشمالية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، تسود أجواء معتدلة ولطيفة نهارا، مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية متفرقة، فيما تميل الأجواء ليلا إلى البرودة النسبية.

أما السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط زخات من الأمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء شبه خريفية خلال ساعات النهار في معظم المناطق، بما فيها الجبال والمناطق المرتفعة، فيما تكون أكثر حرارة في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشًا إلى بارد نسبيًا في المناطق الجبلية، وأقل برودة في السهول والمناطق الساحلية.

وفي يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، التي تبقى ضمن معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء غائمة جزئيا وحارة نسبيا في الأغوار خلال النهار.

وتنخفض الحرارة مساء وخلال الليل، ليصبح الطقس لطيفا ومنعشا، خاصة في الجبال المتوسطة والعالية، وباردا نسبيا في ساعات الليل المتأخرة.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة أو أقل بقليل، وتسود أجواء خريفية نهارا في مختلف المناطق، لا سيما الجبلية.

وتواصل درجات الحرارة انخفاضها مساءً وخلال الليل، مع أجواء لطيفة ومنعشة في السهول والمناطق الساحلية، وباردة نسبيا إلى باردة في الجبال المتوسطة والعالية.