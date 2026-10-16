انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة خلال الأيام المقبلة

تتواصل الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة وفرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة يومي الجمعة والسبت، قبل ارتفاع طفيف على الحرارة الأحد، واستقرارها مطلع الأسبوع.

تتواصل التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، وفرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة، قبل أن تميل الأجواء إلى الاستقرار النسبي مطلع الأسبوع المقبل.

ويكون الطقس، اليوم الجمعة، معتدلًا وغائمًا جزئيًا، مع درجات حرارة أدنى بقليل من معدلها السنوي العام، فيما تبقى فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة، خصوصًا في المناطق الشمالية. وتسود أجواء لطيفة مساءً وباردة نسبيًا خلال الليل.

وتتواصل الأجواء الغائمة جزئيًا يوم السبت، مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بنحو أربع درجات مئوية، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة.

أما يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء شبه خريفية ومعتدلة خلال النهار في معظم المناطق، فيما ترتفع الحرارة نسبيًا في الأغوار. وتعود الأجواء إلى البرودة النسبية ليلًا، خصوصًا في المناطق الجبلية.

ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة يوم الإثنين، لتبقى حول معدلاتها السنوية العامة، مع طقس غائم جزئيًا ودافئ نسبيًا في الأغوار خلال ساعات النهار، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال والانتعاش مساءً، وتصبح باردة نسبيًا في ساعات الليل المتأخرة.

ويستمر الطقس الخريفي يوم الثلاثاء، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة أو أقل بقليل. وتكون الأجواء لطيفة ومنعشة في السهول والمناطق الساحلية مساءً، فيما تميل إلى البرودة في المناطق الجبلية، لا سيما خلال الليل.

وتكون الرياح خلال هذه الفترة جنوبية غربية إلى غربية، تتحول أحيانًا إلى شمالية غربية، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع نشاط متقطع، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.