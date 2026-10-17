حالة الطقس: بارد نسبيًا وفرص لهطول أمطار متفرقة

تستمر درجات الحرارة، حتى الأربعاء، دون معدلاتها السنوية العامة، والطقس يبقى صافيًا إلى غائمٍ جزئيًا، باردًا نسبيًا في ساعات الصباح والمساء.

تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة، اليوم السبت، والطقس يبقى غائمًا جزئيًا إلى غائم، وسط فرص مهيأة لهطول أمطار محلية، خصوصًا في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، حتى ساعات بعد الظهر، على أن تتراجع تدريجيًا خلال النهار.

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الأحد: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم خلال ساعات النهار، وباردًا نسبيًا في ساعات الصباح والمساء والليل، وتنشط الرياح على فترات.

الاثنين: لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة حيث تبقى دون معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ومعتدلاً أثناء ساعات النهار، وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً.

الثلاثاء: تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة، والطقس يبقى صافيًا إلى غائمٍ جزئيًا ومعتدلاً خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا أثناء ساعات الصباح، المساء والليل.

الأربعاء: ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتقترب من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس معتدلاً وصافيًا إلى غائمٍ جزئيًا خلال ساعات النهار، وباردًا نسبيًا صباحًا، مساءً وليلا.