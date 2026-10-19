حالة الطقس: أجواء خريفية وارتفاع تدريجي على الحرارة

تستمر الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة أدنى من معدلاتها المعتادة في بداية الفترة، قبل أن تبدأ بالارتفاع تدريجيا اعتبارا من الأربعاء، وسط أجواء باردة نسبيا خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

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وتسود أجواء غائمة جزئيا وحارة نسبيا خلال ساعات النهار في مناطق الأغوار، فيما تواصل درجات الحرارة انخفاضها خلال ساعات المساء والليل، ليسود طقس لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ويصبح باردا نسبيا في ساعات الليل المتأخرة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الطقس غائما جزئيا، مع انخفاض على درجات الحرارة، التي تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود أجواء خريفية خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، خاصة الجبلية منها.

وخلال ساعات المساء والليل، تواصل درجات الحرارة انخفاضها، ليسود طقس لطيف ومنعش في المناطق السهلية والساحلية، فيما يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يكون الطقس غائما جزئيا، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة مساء وليلا، ليصبح الطقس باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام أو أعلى بقليل.

ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا نسبيا خلال ساعات النهار، فيما يصبح باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية خلال ساعات المساء والليل، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا خلال ساعات النهار، فيما يصبح الطقس باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية مساء وليلا، ومنعشا في المناطق السهلية والساحلية.