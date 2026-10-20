حالة الطقس: الحرارة تتراجع الثلاثاء وتعاود الارتفاع تدريجيا

تشهد البلاد تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة، إذ تنخفض درجات الحرارة الثلاثاء قبل أن تعاود الارتفاع تدريجيا حتى نهاية الأسبوع، لتسود أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا، مقابل أجواء باردة نسبيًا خلال الليل، خاصة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا، مع انخفاض على درجات الحرارة، التي تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

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وتسود أجواء خريفية خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، خاصة الجبلية منها.

وخلال ساعات المساء والليل، تواصل درجات الحرارة انخفاضها، ليسود طقس لطيف ومنعش في المناطق السهلية والساحلية، فيما يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يكون الطقس غائما جزئيا، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة مساء وليلا، ليصبح الطقس باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام أو أعلى بقليل.

ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا نسبيا خلال ساعات النهار، فيما يصبح باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية خلال ساعات المساء والليل، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا خلال ساعات النهار، فيما يصبح الطقس باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية مساء وليلا، ومنعشا في المناطق السهلية والساحلية.

تتواصل درجات الحرارة بالارتفاع الطفيف يوم السبت، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، ويسود طقس حار نسبيا خلال ساعات النهار، فيما يصبح باردا في المناطق الجبلية خلال المساء والليل، ولطيفا ومنعشا في المناطق السهلية والساحلية.

ويوم الأحد، لن يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، التي ستبقى أعلى من معدلها السنوي بنحو 5 درجات مئوية، مع أجواء حارة نسبيا تميل إلى الطابع الصيفي نهارا، وباردة نسبيا في المناطق الجبلية خلال المساء والليل، مقابل أجواء لطيفة ومنعشة في المناطق السهلية والساحلية.