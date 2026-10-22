حالة الطقس: ارتفاع متواصل على درجات الحرارة حتى الأحد

تميل الأجواء خلال الأيام المقبلة إلى الدفء والحرارة النسبية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها السنوية، وسط أجواء باردة ليلا، خصوصا في المناطق الجبلية.

أجواء تميل إلى الطابع الصيفي خلال الأيام المقبلة (Getty Images)

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، لتصبح أعلى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين.

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ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا نسبيا خلال ساعات النهار، فيما يصبح باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية خلال ساعات المساء والليل، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا خلال ساعات النهار، فيما يصبح الطقس باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية مساء وليلا، ومنعشا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، تتواصل درجات الحرارة بالارتفاع الطفيف، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، ويسود طقس حار نسبيا خلال ساعات النهار.

ويصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية خلال المساء والليل، ولطيفا ومنعشا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي ستبقى أعلى من معدلها السنوي بنحو 5 درجات مئوية، مع أجواء حارة نسبيا تميل إلى الطابع الصيفي نهارا، وباردة نسبيا في المناطق الجبلية خلال المساء والليل، مقابل أجواء لطيفة ومنعشة في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر يوم الخميس.