طقس يميل إلى الصيف في نهاية الأسبوع.. الحرارة أعلى من معدلها بـ5 درجات

ترتفع درجات الحرارة تدريجيا حتى السبت، لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو 5 درجات مئوية، وسط أجواء حارة نسبيا تميل إلى الطابع الصيفي نهارا، وباردة نسبيا في المناطق الجبلية ليلا، على أن تستقر يوم الأحد.

يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، اليوم الجمعة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، على أن يتواصل الارتفاع يوم السبت، قبل أن تستقر الأجواء يوم الأحد، وسط طقس حار نسبيا خلال ساعات النهار وبارد نسبيا في المناطق الجبلية ليلا.

الجمعة: يكون الطقس معتدلا إلى حار نسبيا خلال ساعات النهار، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وفي المساء والليل، تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في المناطق الجبلية، فيما تكون منعشة في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الطقس باردا في المناطق الجبلية، ولطيفا ومنعشا في المناطق السهلية والساحلية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبيا تميل إلى الطابع الصيفي خلال النهار.

وخلال المساء والليل، يكون الطقس باردا نسبيا في المناطق الجبلية، مقابل أجواء لطيفة ومنعشة في المناطق السهلية والساحلية.

وكانت الأرصاد الجوية قد حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر يوم الخميس.