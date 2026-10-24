حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، في المناطق الساحلية والسهل الداخلي وشمال النقب، مع بقائها أعلى من معدلاتها في معظم مناطق البلاد. وتشتد الرياح الشمالية على امتداد الساحل بعد الظهر.

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، اليوم السبت، مع بقائها أعلى من معدلاتها الموسمية في معظم المناطق، وأثناء ساعات المساء والليل يميل الطقس للبرودة فوق الجبال ويكون لطيفًا في بقية المناطق، وتظهر تدريجيًا سحب منخفضة نحو فجر الأحد.

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الأحد: لا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها العامة بقليل، ويبقى الطقس غائمًا صباحًا ثم يصبح حارًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا خلال ساعات النهار، ومائلاً للبرودة أثناء ساعات المساء والليل، وتنشط الرياح أحيانا.

الاثنين: تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، والطقس يكون غائمًا صباحًا ثم تتناقص كميات السحب، ويميل للحرارة خلال ساعات النهار، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس بارد نسبيًا فوق الجبال، وتظهر السحب ويحتمل سقوط أمطار محلية.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود درجتين، ويكون الطقس غالبًا غائمًا خلال ساعات النهار، ويحتمل سقوط أمطار محلية، وأثناء ساعات المساء والليل يتحول الطقس إلى باردٍ نسبيًا.