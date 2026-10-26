حالة الطقس: أجواء خريفية وأمطار متفرقة حتى الخميس

تتأثر البلاد خلال الأيام المقبلة بتقلبات جوية، إذ ترتفع درجات الحرارة الإثنين، قبل أن تبدأ بالانخفاض اعتبارا من الثلاثاء، مع فرص لهطول أمطار متفرقة قد تترافق مع عواصف رعدية. ويستمر الطقس الخريفي يومي الأربعاء والخميس، مع أجواء أبرد ليلا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

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وخلال ساعات النهار، تسود أجواء معتدلة وغائمة جزئيا، فيما يكون الطقس لطيفا خلال ساعات المساء وباردا نسبيا ليلا، خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وفي ساعات المساء والليل، يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ومع ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، ويصبح الطقس لطيفا ومنعشا، لا سيما في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية، فيما يميل إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ويسود طقس خريفي لطيف ومعتدل وغائم جزئيا خلال ساعات النهار، مع احتمال هطول زخات متفرقة من الأمطار المحلية في بعض المناطق والفترات.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلها السنوي العام.

ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية والساحلية والسهلية، فيما يسود طقس حار نسبيا في المناطق الغورية خلال ساعات النهار.

ومع ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة، ويصبح الطقس لطيفا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ويميل إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل المتأخرة.