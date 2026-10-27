حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة الثلاثاء

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تقلبات جوية تتراوح بين الأجواء المعتدلة والغائمة وفرص هطول الأمطار المصحوبة بالرعد أحيانا، مع انخفاض تدريجي على درجات الحرارة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي ساعات المساء والليل، يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ومع ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، ويصبح الطقس لطيفا ومنعشا، لا سيما في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية، فيما يميل إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ويسود طقس خريفي لطيف ومعتدل وغائم جزئيا خلال ساعات النهار، مع احتمال هطول زخات متفرقة من الأمطار المحلية في بعض المناطق والفترات.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلها السنوي العام.

ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية والساحلية والسهلية، فيما يسود طقس حار نسبيا في المناطق الغورية خلال ساعات النهار.

ومع ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة، ويصبح الطقس لطيفا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ويميل إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويكون الطقس غائما جزئيا في مختلف المناطق، مع احتمال تساقط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة، خاصة شمال البلاد.

وتنخفض درجات الحرارة مجددا خلال المساء والليل، ليسود طقس بارد، لا سيما في المناطق الجبلية.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء غائمة جزئيا، واحتمال هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، فيما تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

وتبقى درجات الحرارة دون معدلها السنوي بقليل، ويكون الطقس باردا خلال المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

يوم الأحد، لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلها السنوي العام بقليل. ويكون الطقس غائما جزئيا نهارا في مختلف المناطق، فيما تسود أجواء باردة صباحًا في الأغوار.

وتنخفض درجات الحرارة خلال المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية، وتميل إلى البرودة النسبية لاحقا.