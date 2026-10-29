حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة حتى السبت

تستمر الأجواء الخريفية الباردة نسبيا خلال الأيام المقبلة، مع فرص لهطول أمطار متفرقة، خاصة شمال البلاد، وسط تحذيرات من تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والانزلاق على الطرقات المبتلة.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تبقى دون معدلها السنوي العام.

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ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية والساحلية والسهلية، فيما يسود طقس حار نسبيا في المناطق الغورية خلال ساعات النهار.

ومع ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة، ويصبح الطقس لطيفا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ويميل إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويكون الطقس غائما جزئيا في مختلف المناطق، مع احتمال تساقط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة، خاصة شمال البلاد.

وتنخفض درجات الحرارة مجددا خلال المساء والليل، ليسود طقس بارد، لا سيما في المناطق الجبلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء غائمة جزئيا، واحتمال هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، فيما تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

وتبقى درجات الحرارة دون معدلها السنوي بقليل، ويكون الطقس باردا خلال المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلها السنوي العام بقليل. ويكون الطقس غائما جزئيا نهارا في مختلف المناطق، فيما تسود أجواء باردة صباحًا في الأغوار.

وتنخفض درجات الحرارة خلال المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية، وتميل إلى البرودة النسبية لاحقا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر، تشكل السيول والفيضانات في الأودية، والمناطق المنخفضة، خاصة الشرقية والجنوبية، ومن التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.