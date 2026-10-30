انخفاض درجات الحرارة وفرصة لهطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع

تسود أجواء باردة خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار متفرقة، وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في بعض المناطق.

تتواصل الأجواء الباردة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية، وسط أجواء غائمة جزئيا وفرص لهطول زخات متفرقة من الأمطار، لا سيما في شمال البلاد.

ويطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض طفيف إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي بنحو خمس درجات مئوية. ويسود طقس غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار محلية في مناطق متفرقة، تتركز بشكل خاص في المناطق الشمالية.

وخلال ساعات المساء والليل، يشتد الإحساس بالبرودة، لا سيما في المناطق الجبلية، فيما تهب رياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا، مع استمرار الأجواء الغائمة جزئيا، وبقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، بالتزامن مع ظهور كميات متفاوتة من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ورغم هذا الارتفاع، تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية بقليل، فيما تستمر الأجواء الباردة خلال ساعات الليل، خصوصا في المناطق الجبلية. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، تستقر درجات الحرارة دون تغير ملموس، وتبقى أقل بقليل من معدلها السنوي العام. ويكون الطقس غائما جزئيا خلال ساعات النهار، فيما تسود أجواء باردة صباحا في منطقة الأغوار.

ومع حلول المساء والليل، تميل الأجواء إلى البرودة، مع طقس لطيف ومنعش في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية، قبل أن تزداد البرودة نسبيا خلال ساعات الليل المتأخرة.

وفي سياق متصل، حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من احتمال تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية، كما دعت إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرقات التي تشهد هطولا للأمطار، بسبب خطر الانزلاق.