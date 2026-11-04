حالة الطقس: أمطار وانخفاض على درجات الحرارة بدءا من الخميس

تتجه الأجواء إلى مزيد من البرودة مع اقتراب أول منخفض جوي لهذا الموسم نهاية الأسبوع، إذ تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من الخميس.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويسود طقس معتدل وخريفي خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات من السحب العالية والمنخفضة.

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وخلال ساعات الليل والفجر، تميل الأجواء إلى البرودة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الجبلية العالية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلها السنوي العام. ويكون الطقس غائما جزئيًا، ومعتدلا نهارا في المناطق الجبلية، ودافئا في المناطق الساحلية والسهلية، فيما ترتفع الحرارة نسبيًا في الأغوار.

وخلال ساعات المساء والليل، تواصل درجات الحرارة انخفاضها، وتسود أجواء باردة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية.

وتسقط أمطار متفرقة على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ويكون الطقس غائما جزئيا، فيما تشتد البرودة خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الساحلية والسهلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتشير الخرائط الجوية إلى اقتراب أول منخفض جوي رسمي لهذا الموسم مع نهاية الأسبوع، مصحوبا بانخفاض درجات الحرارة وفرص لهطول الأمطار على معظم المناطق في البلاد، حيث تبدأ الحالة بزخات مطرية شمالا يوم الخميس، قبل أن تتوسع الهطولات يومي الجمعة والسبت لتشمل مناطق الوسط والجنوب.

يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلها السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، مع احتمال تساقط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة، خاصة شمالي البلاد. وخلال ساعات المساء والليل، يزداد الشعور بالبرودة، لا سيما في المناطق الجبلية.

ويستمر الطقس يوم الأحد باردا نسبيا، مع بقاء درجات الحرارة دون معدلها السنوي بقليل، وتكون الأجواء غائمة جزئياً، مع فرصة لهطول أمطار محلية في بعض المناطق والفترات. ويصبح الطقس ليلا باردا في الجبال وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

واعتبارا من يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي، ويسود طقس خريفي لطيف ومعتدل وغائم جزئيا نهارا، فيما تبقى الأجواء باردة ليلا في المناطق الجبلية وباردة نسبياً في السهول والسواحل.

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف يوم الثلاثاء، لتصبح حول معدلها السنوي أو أعلى بقليل، ويكون الطقس معتدلا ومشمسا إلى غائم جزئيا خلال النهار، وباردا ليلا في الجبال وباردا نسبيا في باقي المناطق.