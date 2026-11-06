أمطار وانخفاض على درجات الحرارة حتى الأحد وتحسن تدريجي مطلع الأسبوع

تشهد البلاد، اليوم الجمعة، أجواء باردة وماطرة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون معدلها السنوي بنحو ثلاث درجات مئوية، وسط توقعات بهطول أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، فيما يستمر الطقس باردا وماطرا حتى الأحد.

تشير توقعات الطقس إلى تأثر البلاد بأجواء خريفية باردة وماطرة خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، وفرصة لهطول أمطار متفرقة قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد، خاصة في المناطق الشمالية.

ويكون الطقس اليوم الجمعة غائما جزئيا وباردا نسبيا، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون معدلها السنوي بنحو ثلاث درجات مئوية، وتساقط أمطار متفرقة على معظم المناطق، فيما تشتد البرودة خلال ساعات الليل، لا سيما في المناطق الجبلية.

ويستمر انخفاض درجات الحرارة يوم السبت، مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة لهطول زخات من الأمطار، تتركز بصورة أكبر في شمالي البلاد، وقد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد.

أما يوم الأحد، فيبقى الطقس باردا نسبيا، مع درجات حرارة دون معدلها السنوي بقليل، واحتمال تساقط أمطار محلية في بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

واعتبارا من يوم الإثنين، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا لتعود إلى معدلاتها السنوية، وسط أجواء خريفية لطيفة ومعتدلة نهارا، وباردة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية.

ويتواصل الارتفاع الطفيف يوم الثلاثاء، لتصبح درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية أو أعلى بقليل، ويسود طقس معتدل ومشمس إلى غائم جزئيا خلال ساعات النهار، مع استمرار الأجواء الباردة ليلا.