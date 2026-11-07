حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وفرصة لهطول أمطار حتى الأحد

يوم غد الأحد، تبقى درجات الحرارة منخفضة عمومًا وأدنى من معدلها السنوي بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق والفترات.

تشهد البلاد، اليوم السبت، انخفاضًا إضافيًا على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وسط أجواء غائمة جزئيًا وفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة، لا سيما في شمال البلاد.

وبحسب التوقعات الجوية، يستمر الانخفاض خلال ساعات المساء والليل، ويسود طقس بارد في مختلف المناطق، ويشتد البرد في المناطق الجبلية.

ويوم غد الأحد، تبقى درجات الحرارة منخفضة عمومًا وأدنى من معدلها السنوي بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق والفترات.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس باردًا في المناطق الجبلية وباردًا نسبيًا في المناطق السهلية والساحلية، مع استمرار احتمالات هطول أمطار محلية.

أما يوم الإثنين، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويسود طقس خريفي لطيف ومعتدل وغائم جزئيًا خلال ساعات النهار، فيما يكون باردًا ليلًا في المناطق الجبلية وباردًا نسبيًا في المناطق السهلية والساحلية.