حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة خلال الأيام المقبلة

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء خريفية متقلبة، تتراوح بين البرودة النسبية والاعتدال نهارا، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، فيما تبقى الأجواء باردة خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليسود جو خريفي لطيف ومعتدل خلال ساعات النهار.

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وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في السهول والمناطق الساحلية.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صافٍ ومعتدلا في معظم المناطق، مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام أو أعلى بقليل، وتسود أجواء خريفية لطيفة ومعتدلة ومشمسة خلال ساعات النهار.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في السهول والمناطق الساحلية.

والرياح شمالية شرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلها السنوي العام بقليل.

وتظهر في السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، فيما تسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، وباردة خلال المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وتسود أجواء دافئة ومعتدلة خلال ساعات النهار، مع درجات حرارة أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وخلال المساء والليل، يصبح الطقس باردا نسبيا إلى بارد، خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعة.

في يوم الجمعة، يستمر ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس مشمسًا إلى غائم جزئيا ومعتدلا خلال ساعات النهار، مع درجات حرارة أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

أما خلال ساعات المساء والليل، فتسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة، خاصة في المناطق المرتفعة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.