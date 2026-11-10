حالة الطقس: أجواء مشمسة ومعتدلة خلال الأيام المقبلة

تشهد الأجواء خلال الأيام المقبلة استقرارا وارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة، مع طقس خريفي معتدل ومشمس نهارا، يميل إلى البرودة خلال ساعات المساء والليل، لا سيما في المناطق الجبلية، فيما تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صافٍ ومعتدلا في معظم المناطق، مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام أو أعلى بقليل، وتسود أجواء خريفية لطيفة ومعتدلة ومشمسة خلال ساعات النهار.

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وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في السهول والمناطق الساحلية.

والرياح شمالية شرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلها السنوي العام بقليل.

وتظهر في السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، فيما تسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، وباردة خلال المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وتسود أجواء دافئة ومعتدلة خلال ساعات النهار، مع درجات حرارة أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وخلال المساء والليل، يصبح الطقس باردا نسبيا إلى بارد، خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعة.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يستمر ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس مشمسا إلى غائم جزئيا ومعتدلا خلال ساعات النهار، مع درجات حرارة أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

أما خلال ساعات المساء والليل، فتسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة، خاصة في المناطق المرتفعة.