حالة الطقس: أجواء خريفية مستقرة في نهاية الأسبوع

تسود أجواء خريفية مستقرة ومعتدلة في مختلف المناطق خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة وبقائها أعلى من معدلاتها المعتادة، فيما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل، خصوصاً في المناطق الجبلية والمرتفعة.

يتوقع الراصد الجوي يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس.

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ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وتسود أجواء دافئة ومعتدلة خلال ساعات النهار، مع درجات حرارة أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وخلال المساء والليل، يصبح الطقس باردا نسبيا إلى بارد، خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعة.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يستمر ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس مشمسا إلى غائم جزئيا ومعتدلا خلال ساعات النهار، مع درجات حرارة أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

أما خلال ساعات المساء والليل، فتسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة، خاصة في المناطق المرتفعة.

تسود أجواء خريفية معتدلة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلها السنوي العام، وسط أجواء مشمسة خلال ساعات النهار، تميل إلى البرودة ليلاً، لا سيما في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلاً ومشمساً بوجه عام خلال النهار، فيما يميل إلى البرودة خلال ساعات الصباح والليل والفجر الباكر.

أما يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو ثلاث درجات مئوية، ويسود طقس مشمس ومعتدل نهارا، فيما يصبح الجو باردا في المناطق الجبلية خلال المساء والليل، ومنعشا إلى بارد نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

ويستمر الطقس المعتدل واللطيف يوم الإثنين، مع سطوع الشمس معظم ساعات النهار، على أن تميل الأجواء إلى البرودة ليلاً، خصوصاً في المناطق الجبلية.

ويوم الثلاثاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية خلال النهار في الجبال والمناطق المرتفعة، فيما تكون أكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية، وحارة نسبيا في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، تسود أجواء منعشة في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، مقابل أجواء باردة في المناطق الجبلية.