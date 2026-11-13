أجواء خريفية مستقرة حتى الثلاثاء وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تستمر الأجواء الخريفية المعتدلة حتى الثلاثاء، مع درجات حرارة أعلى بقليل من معدلها السنوي، وأجواء باردة ليلا، خصوصا في المناطق الجبلية.

تستمر الأجواء الخريفية المعتدلة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وسط طقس مشمس إلى غائم جزئيا نهارا، يميل إلى البرودة خلال ساعات الليل، خصوصا في المناطق الجبلية.

ويطرأ اليوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل ومشمس إلى غائم جزئيا، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلا لتسود أجواء باردة نسبيا، تشتد برودتها في المناطق المرتفعة.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم السبت، وتكون الأجواء معتدلة ومشمسة خلال ساعات النهار، مقابل طقس بارد نسبيا خلال الصباح والليل وساعات الفجر الأولى.

أما يوم الأحد، فيسجل ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية، ويسود طقس مشمس ومعتدل نهارا، فيما تميل الأجواء إلى البرودة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية.

ويستمر الطقس المعتدل واللطيف يوم الإثنين، مع أجواء مشمسة خلال معظم ساعات النهار، على أن تنخفض درجات الحرارة ليلا وتسود أجواء باردة نسبيا، لا سيما في المناطق الجبلية.

ويوم الثلاثاء، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، وتسود أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون أكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية، وحارة نسبيا في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، تسود أجواء منعشة في المناطق الساحلية والسهلية والأغوار، مقابل أجواء باردة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.