حالة الطقس: أجواء دافئة والحرارة فوق معدلاتها

طقس دافئ في المناطق الجبلية وحار نسبيًا في المناطق المنخفضة خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس بارد نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.

تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة، اليوم السبت، ويكون الطقس، خلال ساعات النهار، دافئًا في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا في المناطق المنخفضة، وتظهر سحب عالية، فيما يسود طقس بارد نسبيًا أثناء ساعات المساء والليل.

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الأحد: لا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها السنوية بقليل، ويبقى الطقس دافئًا في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا في المناطق المنخفضة، وباردًا نسبيًا في المساء والليل.

الاثنين: تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، مع بقاء الطقس دافئًا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا في بقية المناطق وتظهر سحب متفرقة وتنشط الرياح أحيانًا.

الثلاثاء: تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة، ويتحول الطقس إلى غائم جزئيًا خلال ساعات النهار، وتنشط الرياح على فترات، ويسود طقس بارد أثناء ساعات المساء والليل.

الأربعاء: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر دون معدلاتها بقليل، ويستمر الطقس صافيًا إلى غائمٍ جزئيًا خلال ساعات النهار، وباردًا بقية الأوقات.