تقلبات في درجات الحرارة خلال الأسبوع وأجواء باردة اعتبارًا من الثلاثاء

تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من يوم الإثنين، لتصبح دون معدلاتها الموسمية يوم الثلاثاء، وسط أجواء غائمة جزئيًا ورياح نشطة، فيما يسود طقس بارد خلال ساعات الليل والمساء.

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرات تدريجية في درجات الحرارة، إذ تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل اليوم الأحد، قبل أن تبدأ بالانخفاض اعتبارًا من يوم غد الإثنين، لتصبح دون معدلاتها العامة يوم الثلاثاء.

ويكون الطقس، اليوم الأحد، دافئًا في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا في المناطق المنخفضة، مع درجات حرارة أعلى بقليل من المعدلات السنوية، فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية خلال ساعات المساء والليل.

ويطرأ يوم الإثنين انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها الموسمية، مع أجواء دافئة نهارًا في المناطق الجبلية وحارة نسبيًا في بقية المناطق، وسط ظهور سحب متفرقة ونشاط للرياح أحيانًا.

وتتواصل درجات الحرارة بالانخفاض يوم الثلاثاء، لتصبح دون معدلاتها العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا خلال ساعات النهار، مع نشاط للرياح على فترات، فيما تسود أجواء باردة خلال المساء والليل.

أما يوم الأربعاء، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلاتها بقليل، ويكون الطقس صافيًا إلى غائم جزئيًا نهارًا، وباردًا خلال بقية الأوقات.