انخفاض يعقبه ارتفاع لافت على درجات الحرارة.. إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

تنخفض درجات الحرارة حتى الأربعاء، قبل أن تستقر الأجواء اعتبارًا من الخميس، مع ارتفاع تدريجي وطفيف على الحرارة يومي الجمعة والسبت، لتتجاوز معدلاتها السنوية بنحو ست درجات مئوية.

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، لتستقر حول معدلاتها الموسمية، ويسود طقس دافئ في المناطق الجبلية وحار نسبيًا في المناطق المنخفضة، مع ظهور بعض السحب المتفرقة ونشاط للرياح على فترات.

ويستمر تراجع درجات الحرارة يوم الثلاثاء، لتصبح أدنى من معدلاتها العامة، وسط أجواء غائمة جزئيًا خلال النهار، ورياح تنشط بين الحين والآخر، فيما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات المساء والليل.

ولا يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة يوم الأربعاء، لتبقى دون معدلاتها بقليل، ويكون الطقس صافيًا إلى غائم جزئيًا خلال النهار، بينما تسود أجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

واعتبارًا من يوم الخميس، تستقر درجات الحرارة دون تغير يذكر، مع استمرار الأجواء المعتدلة واللطيفة خلال ساعات النهار، ولا سيما فترة الظهيرة، في حين تسود أجواء باردة نسبيًا إلى باردة خلال الليل والفجر، خصوصًا في المناطق الجبلية.

ويشهد يوم الجمعة ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء أكثر دفئًا واعتدالًا خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة ليلًا، مع أجواء باردة نسبيًا إلى باردة، خاصة في المناطق المرتفعة.

ويستمر الاستقرار الجوي يوم السبت، بالتزامن مع ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو ست درجات مئوية. ويسود طقس لطيف ومعتدل خلال النهار، مقابل أجواء باردة خلال الليل وساعات الفجر والصباح الباكر، فيما تكون الأجواء حارة بشكل ملحوظ في مناطق الأغوار.