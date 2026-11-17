تتواصل الأجواء الباردة حتى الأربعاء، قبل أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من الخميس، لتتجاوز معدلاتها السنوية بنحو 6 درجات مئوية السبت، وسط طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا، وحار في الأغوار.

تتواصل الأجواء الباردة نسبيًا خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية حتى الأربعاء، قبل أن تبدأ بالارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من الخميس، لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو 6 درجات مئوية يوم السبت، وسط أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا.

ويطرأ مزيد من الانخفاض على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتسجل مستويات أدنى من معدلاتها العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، مع نشاط للرياح على فترات، فيما تزداد برودة الأجواء خلال ساعات المساء والليل.

ويستمر الطقس على حاله تقريبًا يوم الأربعاء، دون تغير ملموس على درجات الحرارة، التي تبقى أدنى من معدلاتها بقليل. وتكون الأجواء صافية إلى غائمة جزئيًا نهارًا، فيما تسود البرودة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

ومع حلول الخميس، تميل الأجواء إلى الاستقرار، مع درجات حرارة دون تغير يذكر، وطقس معتدل ولطيف خلال ساعات النهار، خصوصًا وقت الظهيرة، مقابل أجواء باردة نسبيًا إلى باردة ليلًا وفجرًا، ولا سيما في المناطق الجبلية.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الجمعة، لتصبح الأجواء أكثر دفئًا واعتدالًا خلال النهار، على أن تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض ليلًا، مع استمرار الأجواء الباردة نسبيًا، خاصة في المناطق المرتفعة.

ويستمر الاستقرار الجوي يوم السبت، مع ارتفاع إضافي طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو 6 درجات مئوية. وتسود أجواء لطيفة ومعتدلة في معظم المناطق نهارًا، فيما تبقى الأجواء باردة خلال الليل والفجر والصباح الباكر، على أن تشهد مناطق الأغوار طقسًا حارًا بشكل ملحوظ.