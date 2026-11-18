تسود أجواء مستقرة خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى السبت، لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو 6 درجات، قبل أن تعاود الانخفاض بشكل طفيف يومي الأحد والإثنين، وسط أجواء خريفية معتدلة نهارًا وباردة ليلًا.

تستمر الأجواء المستقرة خلال الأيام المقبلة، مع تقلبات طفيفة على درجات الحرارة، التي تبقى في معظم الأيام حول معدلاتها السنوية أو أعلى منها، وسط أجواء معتدلة نهارًا وباردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وفق توقعات الطقس.

ويكون الطقس اليوم الأربعاء صافيًا إلى غائم جزئيًا، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أدنى بقليل من معدلها السنوي، فيما تسود أجواء باردة ليلًا.

ويستمر الاستقرار الجوي يوم الخميس، مع أجواء معتدلة ولطيفة خلال ساعات النهار، ودرجات حرارة مستقرة نسبيًا، مقابل أجواء باردة خلال الليل، خصوصًا في المناطق الجبلية.

أما يوم الجمعة، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء أكثر دفئًا واعتدالًا نهارًا، مع استمرار البرودة النسبية خلال ساعات الليل، ولا سيما في المناطق المرتفعة.

ويُتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا إضافيًا يوم السبت، لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو 6 درجات مئوية، وسط أجواء لطيفة ومعتدلة في معظم المناطق، فيما يسود طقس حار بشكل ملحوظ في الأغوار، وتبقى الأجواء باردة ليلًا وفجرًا.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الأحد، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بنحو درجتين مئويتين، ويكون الطقس مشمسًا إلى غائم جزئيًا، فيما تزداد البرودة خلال ساعات الليل، خصوصًا في المناطق الجبلية.

ويتواصل الانخفاض الطفيف يوم الإثنين، مع بقاء درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها السنوية، وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيًا نهارًا، وباردة ليلًا، خاصة في المناطق الجبلية، مقابل أجواء باردة نسبيًا في السهول والسواحل.

أما يوم الثلاثاء، فلا يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا ومعتدلًا نهارًا في المناطق الجبلية والمرتفعة، وأكثر حرارة من المعتاد في المناطق الساحلية والسهلية، فيما تسود أجواء حارة نسبيًا في الأغوار. وخلال الليل، يصبح الطقس منعشًا في السهول والسواحل والأغوار، وباردًا في المناطق الجبلية.