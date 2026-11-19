تستمر الأجواء المستقرة خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى السبت، لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو 6 درجات، قبل أن تتراجع بشكل طفيف اعتبارًا من الأحد، وسط أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا.

تسود أجواء مستقرة ومعتدلة خلال الأيام المقبلة، تترافق مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة يصل ذروته يوم السبت، قبل أن تعود إلى الانخفاض بشكل طفيف اعتبارًا من الأحد، مع بقاء الأجواء أدفأ من معدلاتها السنوية.

ويكون الطقس اليوم الخميس معتدلًا ولطيفًا خلال ساعات النهار، مع درجات حرارة مستقرة نسبيًا، فيما تنخفض الحرارة ليلًا وتسود أجواء باردة، خصوصًا في المناطق الجبلية.

ويطرأ يوم الجمعة ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء أكثر دفئًا واعتدالًا نهارًا، على أن تبقى الأجواء باردة نسبيًا خلال الليل، ولا سيما في المناطق المرتفعة.

وتبلغ درجات الحرارة ذروتها يوم السبت، مع ارتفاع إضافي يجعلها أعلى من معدلها السنوي بنحو 6 درجات مئوية. وتسود أجواء لطيفة ومعتدلة في معظم المناطق، مقابل طقس حار بشكل ملحوظ في الأغوار، فيما تستمر الأجواء الباردة خلال ساعات الليل والفجر.

واعتبارًا من يوم الأحد، تبدأ درجات الحرارة بالتراجع الطفيف، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بنحو درجتين مئويتين. ويكون الطقس مشمسًا إلى غائم جزئيًا، فيما تشتد البرودة ليلًا، خاصة في المناطق الجبلية.

ويستمر التراجع الطفيف يوم الإثنين، مع بقاء درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها السنوية، وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيًا نهارًا، وباردة خلال الليل، خصوصًا في المناطق الجبلية، فيما تكون باردة نسبيًا في السهول والمناطق الساحلية.

ولا يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية والمرتفعة، وأكثر حرارة من المعتاد في المناطق الساحلية والسهلية، فيما تسود أجواء حارة نسبيًا في الأغوار. وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشًا في السهول والسواحل والأغوار، وباردًا في المناطق الجبلية.