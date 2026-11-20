ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا حتى يوم السبت، لتتجاوز معدلاتها السنوية بنحو 6 درجات مئوية، قبل أن تبدأ بالتراجع الطفيف اعتبارًا من الأحد، مع استمرار الأجواء الباردة ليلًا، خصوصًا في المناطق الجبلية.

تشهد البلاد، اعتبارًا من اليوم الجمعة، ارتفاعًا تدريجيًا على درجات الحرارة، التي تبلغ ذروتها يوم السبت، لتتجاوز معدلاتها السنوية بنحو 6 درجات مئوية، قبل أن تبدأ بالانخفاض بشكل طفيف اعتبارًا من يوم الأحد، وفق توقعات الطقس.

ويكون الطقس اليوم الجمعة أكثر دفئًا واعتدالًا خلال ساعات النهار، مع ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، فيما تبقى الأجواء باردة نسبيًا ليلًا، خصوصًا في المناطق الجبلية والمرتفعة.

ويستمر الارتفاع يوم السبت، لتسود أجواء لطيفة ومعتدلة في معظم المناطق، مقابل طقس حار بشكل ملحوظ في الأغوار. ورغم الأجواء الدافئة نهارًا، تبقى درجات الحرارة منخفضة نسبيًا خلال ساعات الليل والفجر.

واعتبارًا من يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو درجتين مئويتين. ويكون الطقس مشمسًا إلى غائم جزئيًا نهارًا، فيما تسود أجواء باردة ليلًا، ولا سيما في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض طفيف إضافي يوم الإثنين، مع استمرار درجات الحرارة فوق معدلاتها بقليل، وتكون الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئيًا خلال النهار، وباردة ليلًا في المناطق الجبلية، وباردة نسبيًا في السهول والمناطق الساحلية.

أما يوم الثلاثاء، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون أكثر دفئًا من المعتاد في المناطق الساحلية والسهلية، وحارة نسبيًا في الأغوار. وخلال الليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش في السهول والسواحل والأغوار، مقابل طقس بارد في المناطق الجبلية.