لا يطرأ تغيّر هام على درجات الحرارة، حيث يستمر الطقس لطيفًا خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا بقية الأوقات.

يكون الطقس، اليوم السبت، دافئًا في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا في بقية مناطق البلاد خلال ساعات النهار، وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات.

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الأحد: تنخفض درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها بقليل، ويبقى الطقس لطيفًا خلال ساعات منتصف النهار وباردًا بقية الأوقات، وتظهر سحب منخفضة وتنشط الرياح على فترات، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة في الساحل الشمالي.

الاثنين: لا يطرأ تغير هام على درجات الحرارة التي تبقى قريبة من معدلاتها السنوية العامة، ويستمر الطقس لطيفًا خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا بقية الأوقات.

الثلاثاء: تظل درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة، والطقس يستمر غائمًا جزئيًا ولطيفًا خلال ساعات النهار، وباردًا نسبيًا في بقية الأوقات.

الأربعاء: تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ولطيفًا خلال ساعات منتصف النهار، فيما تزداد برودة الأجواء صباحًا، مساءً وليلاً.