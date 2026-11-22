تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء خريفية متباينة، تتخللها انخفاضات تدريجية على درجات الحرارة، مع طقس معتدل نهارا وبارد خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

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وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا في مختلف المناطق، فيما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات المساء والليل، ويصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، خاصة المرتفعات العالية والمتوسطة، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، مع انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا في مختلف المناطق، فيما يصبح الطقس باردا خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، مع أجواء خريفية خلال ساعات النهار، بما في ذلك المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تميل الأجواء إلى الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، وتكون حارة نسبيا في الأغوار.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلاتها الطبيعية في المناطق السهلية والساحلية والأغوار.

وخلال ساعات المساء والليل، تسود أجواء منعشة في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، فيما يكون الطقس بارداً في المناطق الجبلية.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة نسبيا وغائمة جزئيا خلال ساعات النهار، حتى في وقت الظهيرة.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون الأجواء أقل برودة في المناطق السهلية.

في يوم الخميس، تبقى الأجواء معتدلة ولطيفة خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويكون الطقس ما بين مشمس وغائم جزئيا.

وفي ساعات المساء والليل، تسود أجواء باردة نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، وأقل برودة في المناطق السهلية والساحلية.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام، وتسود أجواء معتدلة وغائمة جزئيا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما تكون حارة نسبيا خلال ساعات النهار في الأغوار.

وتنخفض درجات الحرارة مساء وليلا، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتميل إلى البرودة نسبيا خلال ساعات الليل المتأخرة.