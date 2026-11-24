تتواصل الأجواء المعتدلة خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة الأربعاء وفرصة محدودة لهطول أمطار خفيفة شمالا، قبل أن تعاود الحرارة الارتفاع الخميس والجمعة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، مع أجواء خريفية خلال ساعات النهار، بما في ذلك المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تميل الأجواء إلى الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، وتكون حارة نسبيا في الأغوار.

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ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلاتها الطبيعية في المناطق السهلية والساحلية والأغوار.

وخلال ساعات المساء والليل، تسود أجواء منعشة في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، فيما يكون الطقس بارداً في المناطق الجبلية.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة نسبيا وغائمة جزئيا خلال ساعات النهار، حتى في وقت الظهيرة.

وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون الأجواء أقل برودة في المناطق السهلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، تبقى الأجواء معتدلة ولطيفة خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويكون الطقس ما بين مشمس وغائم جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

وفي ساعات المساء والليل، تسود أجواء باردة نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، وأقل برودة في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام، وتسود أجواء معتدلة وغائمة جزئيا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما تكون حارة نسبيا خلال ساعات النهار في الأغوار.

وتنخفض درجات الحرارة مساء وليلا، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتميل إلى البرودة نسبيا خلال ساعات الليل المتأخرة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.