تشهد البلاد تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة، مع تراجع درجات الحرارة الأربعاء، قبل أن تعاود الارتفاع تدريجيا الخميس والجمعة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية. وتبقى الأجواء باردة خلال ساعات الليل، فيما حذرت الأرصاد من تدني الرؤية صباحا بفعل الضباب والغيوم

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود أجواء معتدلة نسبيا وغائمة جزئيا خلال ساعات النهار، حتى في وقت الظهيرة.

وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية.

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وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون الأجواء أقل برودة في المناطق السهلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، تبقى الأجواء معتدلة ولطيفة خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويكون الطقس ما بين مشمس وغائم جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

وفي ساعات المساء والليل، تسود أجواء باردة نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، وأقل برودة في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام، وتسود أجواء معتدلة وغائمة جزئيا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما تكون حارة نسبيا خلال ساعات النهار في الأغوار.

وتنخفض درجات الحرارة مساء وليلا، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتميل إلى البرودة نسبيا خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.