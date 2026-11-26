تشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأجواء المعتدلة والخريفية خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الخميس والجمعة، قبل أن تتراجع نسبياً السبت، ثم تستقر الأحد.

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الأجواء معتدلة ولطيفة، اليوم الخميس، خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويكون الطقس ما بين مشمس وغائم جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

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وفي ساعات المساء والليل، تسود أجواء باردة نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، وأقل برودة في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام، وتسود أجواء معتدلة وغائمة جزئيا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما تكون حارة نسبيا خلال ساعات النهار في الأغوار.

وتنخفض درجات الحرارة مساء وليلا، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتميل إلى البرودة نسبيا خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، من دون تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلها السنوي العام.

وتسود أجواء معتدلة ولطيفة في المناطق السهلية والساحلية والغورية، فيما يميل الطقس إلى البرودة خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو يوم الأحد غائما جزئيا وخريفيا بوجه عام، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، فيما تسود أجواء أكثر حرارة من المعدل الطبيعي في المناطق السهلية والساحلية، بينما يكون الطقس صيفيا اعتياديا في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو منعشا في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، فيما تميل الأجواء إلى البرودة في المناطق الجبلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر، نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر تزحلق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.