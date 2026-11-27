تسود البلاد أجواء خريفية معتدلة نهارًا وباردة نسبيًا ليلًا، مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة واستقرارها خلال اليومين المقبلين.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الجمعة، لتبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة، فيما يكون الطقس غائمًا جزئيًا ومعتدلًا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، وحارًا نسبيًا في الأغوار خلال ساعات النهار.

ومع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء لطيفة ومنعشة، تميل إلى البرودة، خصوصًا في المناطق الجبلية المرتفعة، خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئيًا ومعتدل في المناطق الجبلية، وحار نسبيًا في بقية المناطق خلال ساعات النهار.

وتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في المناطق السهلية والساحلية والغورية مساءً، فيما تميل إلى البرودة في المناطق الجبلية خلال ساعات الليل.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، تستقر درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية وغائمة جزئيًا بوجه عام، فيما تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في المناطق السهلية والساحلية، وتسود أجواء حارة نسبيًا في الأغوار.

ومع ساعات المساء والليل، يصبح الطقس منعشًا في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، ويميل إلى البرودة في المناطق الجبلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر، جراء تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، فضلًا عن خطر انزلاق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.