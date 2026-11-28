بدءًا من الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويتعمق تأثير المنخفض الجوي، الأربعاء، بحيث يسود طقس شتوي بارد وغائم.

لا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة، اليوم السبت، حيث تبقى فوق معدلاتها السنوية العامة، ويستمر ظهور السحب العالية ويكون الطقس دافئًا خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا مساءً وليلا.

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الأحد: تنخفض درجات الحرارة قليلاً خلال ساعات النهار، وتسقط زخات من الأمطار قد تكون رعدية في بعض المناطق، وتنشط الرياح، وخلال ساعات المساء والليل تزداد برودة الأجواء خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

الاثنين: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة خلال ساعات النهار وتظهر سحب متفرقة، وأثناء ساعات المساء والليل تنشط الرياح وتتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي في مُقدمة منخفض جوي، ويبدأ هطول زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا.

الثلاثاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا بوجهٍ عام في معظم المناطق خاصة الجبلية، وتسقط أمطار في مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، وتهب رياح قوية.

الأربعاء: يتعمق تأثير المنخفض الجوي، بحيث يسود طقس شتوي بارد وغائم، وينتشر تساقط الأمطار المنتظمة، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحيانًا، وتهب رياح قوية، ويحذر من تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والاودية والساحل.