تتأثر البلاد خلال الأيام المقبلة بتقلبات جوية تتطور تدريجيا إلى منخفض جوي بارد، يجلب الأمطار إلى معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحيانا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في باقي المناطق، مع انخفاض على درجات الحرارة.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق، وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد.

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وخلال ساعات النهار، يسود طقس خريفي غائم جزئيا، مع أجواء أكثر دفئا في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، فيما يميل الطقس إلى الانتعاش ليلاً في تلك المناطق، ويصبح باردا في المناطق الجبلية.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق خلال ساعات النهار، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما تغطي السماء كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة، قد تتسبب بسقوط زخات مطرية متفرقة في شمال ووسط البلاد.

وخلال ساعات الليل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ما يؤدي إلى تساقط الأمطار في مختلف المناطق، وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد.

والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تنشط في ساعات الليل، وتتحول إلى جنوبية غربية، والبحر خفيف ارتفاع الموج نهارا، مائجا ليلا.

يستمر تأثر البلاد، يوم الثلاثاء، بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة المصاحبة له، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتساقط الأمطار في مختلف المناطق، تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد.

وتسود أجواء شتوية غائمة جزئيا إلى غائمة، مع زخات مطرية متفرقة، خاصة في شمال ووسط البلاد، فيما يستمر الطقس باردا خلال ساعات الليل، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

يطرأ، يوم الأربعاء، انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلها السنوي العام بنحو أربع درجات مئوية، وسط أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع استمرار تأثر البلاد بالاضطرابات الجوية والمنخفض الجوي البارد.

وتتهيأ الفرصة لسقوط الأمطار على مناطق واسعة من البلاد على فترات، بالتزامن مع هبوب رياح قوية أحيانا، فيما يزداد الطقس برودة خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية، مع بقاء فرص هطول زخات مطرية.