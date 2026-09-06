حوار مع مازن الجعبري: مؤسسات القدس بين قيود الاحتلال والاختلال الداخلي

تواجه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في القدس ضغوطًا متصاعدة بفعل سياسات الاحتلال، تتفاقم أمام اختلالات داخلية تضعف قدرتها على الصمود. ويستعرض الباحث مازن الجعبري واقع هذه المؤسسات وتحدياتها، داعيًا إلى إصلاح داخلي يعزز الحوكمة والشفافية والشرعية المجتمعية.

في دراسة نُشرت على موقع "مؤسسة الدراسات الفلسطينية"، يتناول الباحث مازن الجعبري معضلة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في القدس، الواقعة بين الضغوط الخارجية المتمثلة بسياسات الاحتلال الإسرائيلي، مثل الإغلاق والقيود القانونية والرقابة والتمويل المشروط، وبين المشكلات الداخلية التي تتعلق بالحوكمة والتمثيل وضعف الرقابة وتراجع العلاقة مع القاعدة الشعبية.

كما تناقش الورقة استهداف المؤسسات الثقافية والرقابة الرقمية باعتبارهما جزءًا من إعادة تشكيل المجال المدني الفلسطيني في المدينة، وتخلص إلى أن حماية هذه المؤسسات تتطلب، إلى جانب مجابهة الضغوط الخارجية، إصلاحًا داخليًا يعزز الشرعية المجتمعية والشفافية والاستقلالية والتنسيق المؤسسي.

وتشيد الدراسة بدور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في القدس باعتبارها جزءًا جوهريًا من التركيبة الاجتماعية والوطنية في المدينة؛ فهي تؤدي، إلى جانب تقديم وظائف خدماتية، دورًا مهمًا في تعزيز الصمود والدفاع عن المصلحة العامة والحفاظ على الوجود الفلسطيني في حيّز تتكاثف فيه سياسات السيطرة والإلحاق، كما تقول، والتي تأتي من طبيعة القدس نفسها: مدينة واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومنفصلة عن امتدادها الفلسطيني، ويُراد إعادة تشكيل فضائها العام قانونيًا وإداريًا ورمزيًا.

مازن الجعبري

وبالاستناد إلى ورقة حقائق صادرة عن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (JLAC)، تحصي الدراسة عدد المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية المسجلة والعاملة في القدس الشرقية وتنوع اختصاصاتها ومجالات عملها، مشيرة إلى نحو 170 مؤسسة (عام 2022)، منها 42 مؤسسة تعليمية، و33 مؤسسة رياضية، و25 مؤسسة ثقافية، إضافة إلى العشرات من المؤسسات الصحية والنسوية وغيرها من المجالات.

وتسلط الدراسة الضوء على التضييقات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، بدءًا من سياسات الإغلاق الممنهج والرقابة الإدارية، وصولًا إلى الرقابة الرقمية واستهداف المؤسسات الثقافية، وتشير إلى معضلة التمويل المشروط سياسيًا، قبل أن تنتقل إلى مفصلها الثاني في تشريح الاختلالات البنيوية الداخلية، وسبر أغوار أزمة الحوكمة، وهيمنة الأطر العائلية والحزبية، وتراجع الممارسة الديمقراطية داخل هذه المؤسسات.

ويخلص الباحث إلى أن أزمة مؤسسات المجتمع المدني في القدس تتفاقم عندما تتفاعل الضغوط الخارجية مع الاختلالات الداخلية. فالاحتلال الإسرائيلي، كما يقول، يكون أكثر قدرة على التأثير حين يواجه مؤسسة تعاني ضعفًا في الحوكمة، ورقابة محدودة، وعلاقة متراجعة مع جمهورها الشعبي. كما أن المؤسسة التي تعاني من حوكمة عائلية أو فئوية، أو تعتمد على التعيين بدلًا من المشاركة، أو تخضع لضعف في المساءلة، تصبح أكثر عرضة للخضوع لشروط الممولين، وأقل قدرة على مقاومة الإغلاق أو نزع الشرعية.

ويلخص الجعبري هذه الفكرة بوضوح عندما يشير إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تنجح بشكل أكبر عندما تجد المؤسسة نفسها ضعيفة وتفتقر إلى دعم مجتمعي حقيقي يدافع عنها، منوهًا إلى أن التلاقي بين الضغوط الإسرائيلية وإجراءات الممولين الدوليين هو ما جعل المجتمع المدني في القدس مهددًا بالزوال أو التفريغ من وظيفته العامة، على حد قوله.

ولإلقاء المزيد من الضوء على الموضوع، أجرى "عرب 48" هذا الحوار مع الباحث مازن الجعبري.

"عرب 48": بغياب الدولة الوطنية والمؤسسات السيادية، ومنع الفصائل والأحزاب من العمل السياسي، تبقى المؤسسات الأهلية الفلسطينية هي الجدار الأخير الذي يستند إليه الحضور الوطني في القدس، والذي ترتبط صيانته بصيانة هوية المدينة التي يُراد محوها وتهويدها؟

الجعبري: الورقة تنظر إلى المؤسسات الأهلية بوصفها جزءًا من الحالة الوطنية في القدس، وهي ليست مؤسسات تقدم خدمات في مجالات مختلفة، مثل التعليم والثقافة والصحة وغيرها، بل هي جزء من حالة الصمود المفترض أنها قائمة في البلد. وكما تعرف، بالنسبة لنا في القدس، علاوة على أننا جزء من الوطن، كل الوطن، فإن قضيتنا الأساسية في الصراع مع الإسرائيليين هي الحفاظ على هويتنا وهوية المدينة التي يريدون تغييرها. فهم يريدون أن تكون هذه المدينة مدينة إسرائيلية، وجعل الناس جزءًا من هذه الآلة الإسرائيلية الموجودة في مدينة القدس.

في هذه المواجهة، كان دور المؤسسات وما زال العمل على تعزيز صمود الناس وترسيخ هويتهم الوطنية، وتقديم خدمات في المجالات التي لا تقدمها إسرائيل أصلًا، أو أنها تحاول من خلال تقديمها فرض سيادتها وهيمنتها ورؤيتها على مدينة القدس. وهذا منطق كل ما تفعله إسرائيل في المدينة، من مصادرة الأراضي وتسوية الأراضي وهدم البيوت والتحكم بالتصاريح وفرض المنهاج الإسرائيلي على التعليم وغيرها.

ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي هي الآن القضية الأساسية التي يدور حولها الصراع، علمًا أن هذه القضية بدأت منذ عام 2011. كما يأتي أيضًا موضوع المؤسسات الأهلية التي تحاربها إسرائيل لإدراكها أن بقاء المؤسسات بهذه الرؤية في القدس يشكل عائقًا أمام مشروعها التهويدي، لذلك فهي تستثمر كثيرًا في موضوع المؤسسات وتستغل صلاحياتها في إغلاق أي مؤسسة تشاء.

فقد جرى منذ عام 2000-2001 إغلاق العديد من المؤسسات الوطنية، حيث استغلت إسرائيل الانتفاضة الثانية وأغلقت "بيت الشرق"، إلى جانب جميع المؤسسات السيادية، على غرار "الغرفة التجارية" و"المجلس الأعلى للسياحة" ومؤسسات الأسرى وغيرها. وكما تعرف، فإن القدس كانت مركزًا لكل العمل الجماهيري والسياسي، بما فيه النقابات العمالية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الوطنية، إلا أن إسرائيل استغلت أوسلو، الذي أخرج القدس وصنفها ضمن قضايا الحل النهائي التي يتم بحثها في المرحلة الثانية، وعمدت إلى تجسيد سياساتها وتعميق استراتيجيتها في السيطرة على المدينة عبر سنّ وتطبيق مجموعة من القوانين والإجراءات.

"عرب 48": بالرغم من أن إسرائيل قامت بضم شرقي القدس غداة احتلالها عام 1967، إلا أن تعميق سيطرتها على المدينة وعزلها عن محيطها الفلسطيني تسارع بعد أوسلو. بمعنى أن العمل الوطني الفلسطيني الفصائلي والمؤسساتي حظي قبل أوسلو بما حظي به في أي مدينة فلسطينية أخرى من مدن الضفة الغربية؟

الجعبري: صحيح، لأنه في تلك الفترة، من 1967 وحتى اتفاق أوسلو، ظل امتداد الحركة الوطنية الفلسطينية على طول الجغرافيا الفلسطينية، وكانت الكثير من جذورها في القدس. ومثلما أسلفنا، فإن القدس كانت تشكل مركزًا لكل هذا الحراك أصلًا، وكلنا يعرف أنه حتى الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات واشنطن كان مقره "بيت الشرق" في القدس.

وبعد دخول النرويج على الخط وانتقال المفاوضات إلى أوسلو، حصلنا على ضمانات عبر رسالة موقعة من قبل وزير خارجية حكومة رابين، شمعون بيرس، إلى وزير خارجية النرويج، تقضي باحترام إسرائيل لعمل ووجود المؤسسات الفلسطينية في القدس.

لكن إسرائيل هي إسرائيل التي لا تحترم تعهدات ولا اتفاقات، فبعد توقيع اتفاق أوسلو كانت القدس أول ضحية، لأن إسرائيل استغلت مجموعة من القوانين تحت مسمى منع السلطة الفلسطينية داخل حدود إسرائيل، التي تعتبر القدس في نطاقها، لإفراغ المدينة من كل المؤسسات الوطنية وقمع العمل السياسي والثقافي الفلسطيني وتغيير هوية القدس.

والمؤسف أن التغيير حصل في الاتجاهين؛ إذ إن العديد من المؤسسات نقلت طوعًا مركز وجودها من القدس إلى رام الله باعتبارها العاصمة السياسية للسلطة، وهو ما يتيح لها مجالًا أوسع لحرية العمل والحركة. وقد انسحبت ضمن هذه الخطوة مؤسسات كبيرة من المدينة. والاتجاه الثاني إسرائيلي، بدأه شارون أساسًا بعد عام 2000 بإغلاق المؤسسات السيادية، وعلى رأسها "بيت الشرق"، تحت ذريعة أنها تمول من قبل السلطة الفلسطينية، متناسيًا أنه كان مقر الوفد الفلسطيني المفاوض ومنظمة التحرير. وهو إغلاق شمل عشرات المؤسسات.

"عرب 48": مع إغلاق ما ادعت إسرائيل أنها مؤسسات سيادية وملاحقة العمل السياسي في القدس، بقيت المؤسسات ذات الطابع المهني، العاملة في مجالات التعليم والصحة والرياضة وغيرها، وهي التي يجري الحديث عنها وتلاحقها إسرائيل اليوم؟

الجعبري: بعد 2012-2015، أصبحت إسرائيل أكثر تدخلًا في المؤسسات الفلسطينية بالقدس، بذريعة أنها يجب أن تحصل على ترخيص إسرائيلي، في حين أنه قبل هذا التاريخ كانت المؤسسات التي تمتلك تصريحًا فلسطينيًا تعمل في القدس بشكل اعتيادي. هذا الإجراء وضع المؤسسات الفلسطينية تحت طائلة الرقابة الإسرائيلية، فيما بدأت تظهر هذه الرقابة في موضوع المؤسسات الثقافية بشكل خاص، لأن هناك صراعًا حول السردية التي تسعى إلى تجسيدها وترسيخها هذه المؤسسات، وهي السردية الفلسطينية، والتي تشكل جزءًا من سياسات عملنا في مدينة القدس في مواجهة سياسة الدمج والأسرلة.

فقد بدأت إسرائيل ضمن هذه السياسة بحظر نشاطات ومنع عقد ندوات ومؤتمرات وفرض رقابة رقمية على منشورات هذه المؤسسات. وقبل أسبوعين فقط منعوا نشاطًا ثقافيًا لجامعة القدس في سوق القطانين، وفي شهر رمضان الماضي قاموا بإغلاق جمعية "برج اللقلق"، وهي جمعية مجتمعية فلسطينية تقوم على مساحة تسعة دونمات، هي مساحة الفضاء الوحيدة في البلدة القديمة. هذا فيما تحاصر المؤسسات الأجنبية التي اضطر قسم كبير منها إلى الانتقال إلى رام الله، وتضغط على الصناديق الأوروبية وحتى الإسلامية لوقف تمويلها للجمعيات المقدسية.

"عرب 48": أشرت إلى عوامل داخلية تخص أوضاع الجمعيات نفسها أو بعضها، تتعلق بالمبنى الفئوي والعائلي والابتعاد عن القاعدة الشعبية، الأمر الذي يضعف قدرتها على المواجهة؟

الجعبري: كون الاحتلال هو التحدي الرئيسي هو شيء مفروغ منه، ولكن ذلك يجب ألا يحجب رؤية أوضاعنا الداخلية. وقد حاولت في هذا السياق أن أتطرق إلى ما تعانيه مؤسساتنا على هذا الصعيد، من تأثير الانقسامات السياسية والفئوية والسلطوية.

والفكرة الأساسية هي أن هناك حالة مركبة: هناك مشكلة خارجية قائمة ومستمرة، ولكن هناك أيضًا مشكلة داخلية تتمثل في اضمحلال هوية هذه المؤسسات التي نشأت على أساسها، وكونها جزءًا من الحالة الجماهيرية والشعبية، تعكس حاجات القطاعات المجتمعية وتمثلها وتحاول أن تقدم الخدمات لهذه الفئات الاجتماعية العاملة بين ظهرانيها.

وهو ما يجب أن ينعكس في موضوع الحوكمة والتنوع والحراك والانتخاب ووجود هيئات حقيقية تمثل الفئات المجتمعية. وهذه المؤسسات هي مؤسسات غير ربحية، ومن المفروض أن تتعامل بشفافية في هذا الموضوع حتى تستطيع الاستمرار.

هذا ناهيك عن أن الكثير من هذه المؤسسات أصبحت مفصولة عن المجتمع، لا تتجدد ولا تتغير هيئاتها الإدارية ولا تمارس الشفافية والمساءلة، خاصة وأنها لا تخضع لرقابة وطنية بحكم وجودها في القدس. وأصبحت تعاني من الجمود وعدم القدرة على التواصل مع الناس وتمثيل احتياجاتها، بعد أن أصبحت تخضع لمتطلبات التمويل وأجندته.

كل ذلك يضعف مؤسساتنا ويجعلها أقل كفاءة وقدرة على مواجهة تحدي مضايقات الاحتلال وقيوده واشتراطاته، ومواجهة إجراءاته التعسفية.

مازن الجعبري: باحث وكاتب ومحلل سياسي من القدس، حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية من الجامعة العبرية في القدس. عمل لأكثر من خمسة وعشرين عامًا في مجال العمل الأهلي والتنمية المجتمعية في القدس، ويهتم في أبحاثه بقضايا القدس والسياسات الإسرائيلية والتعليم والمؤسسات الفلسطينية والتحولات السياسية والاجتماعية. نشر عددًا من الدراسات والمقالات المتخصصة في هذه المجالات.