يرى الباحث د. مهند مصطفى أن بنيامين نتنياهو نجح في ترسيخ هيمنة سياسية وشعبية قائمة على التحريض على الفلسطينيين ونزع الشرعية عن تمثيلهم السياسي، لكنه يواجه مأزقا في تشكيل الحكومة بفعل أصواتهم.

نتنياهو خلال حديثه إلى أنصاره في القدس، مساء 28 تشرين الأول 2026، بالتزامن مع فرز أصوات انتخابات الكنيست (Getty Images)

في كتابه "بنيامين نتنياهو: إعادة إنتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات"، الصادر عن مركز "رؤية" عام 2019، والذي جرى تحديثه بعد حرب الإبادة على غزة، يقول د. مهند مصطفى إن تراجع دور الفرد القائد في النظم السياسية عموما، وعلى وجه الخصوص في النظم الديمقراطية، لصالح دور المؤسسة، لم يحل دون استمرار تأثير الفرد، بوصفه رئيسا، في سياسات الدولة وتوجهاتها وخطابها. وقد بدا ذلك واضحا في دول ديمقراطية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما.

ويضيف مصطفى أنه رغم اقتصار تحكم الفرد، رئيسا كان أم زعيما، بمقاليد السلطة كافة في الوقت الراهن على النظم الشمولية، فإن دور الفرد قد يتفوق، في بعض الحالات، على دور المؤسسة، حتى وإن كان النظام مؤسساتيا وديمقراطيا، وذلك بفعل قدرته على صناعة النفوذ وإحكام الهيمنة الشخصية على مؤسسات الدولة، مستغلا الصلاحيات التي يوفرها له موقعه. وينطبق ذلك إلى حد كبير على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يشكل حالة فريدة في التجربة السياسية الإسرائيلية، إذ لم يتمكن أي من قياداتها، منذ تأسيس إسرائيل عام 1948 وحتى اليوم، بمن فيهم المؤسسون والجنرالات ذوو الأدوار الكبيرة والمؤثرة، من الاستمرار في الحكم فترة زمنية طويلة كما فعل نتنياهو.

مهند مصطفى

ويتأكد هذا القول في ضوء ما حملته نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة من مفاجأة حطمت توقعات استطلاعات الرأي والعينات التلفزيونية التي كانت قد أعلنت تأبين نتنياهو سياسيا، بعدما أظهرت حصول حزبه، الليكود، ومعسكره، اليمين الديني الأشكنازي المتطرف، على الأغلبية اليهودية، وفق التصنيفات الإسرائيلية. ورغم أن هذه النتائج لم تمكّنه من تشكيل حكومة يمينية خالصة، فإنها أبقته حاضرا في المشهد السياسي لسنوات أخرى مقبلة.

وفي ضوء هذه النتائج، وفي محاولة لفهم وتفكيك سر هيمنة شخصية نتنياهو على المشهد السياسي الإسرائيلي ورفضه الانسحاب منه، أجرينا هذا الحوار مع د. مهند مصطفى، الذي بحث في مسيرة نتنياهو السياسية وسيرته الشخصية، وأصدر دراسة أكاديمية في هذا الشأن، تمثلت في كتابه المذكور: "بنيامين نتنياهو: إعادة إنتاج المشروع الصهيوني ضمن معادلة صراع الحضارات".

"عرب 48": ذكّر المشهد الانتخابي الإسرائيلي الأخير كثيرين بانتخابات عام 1996، عندما أعلن شمعون بيرس احتفاله بالفوز استنادا إلى العينة التلفزيونية، قبل أن تظهر النتائج الحقيقية لاحقا فوز نتنياهو. ما سر هذا الرجل الذي ينهض في كل مرة مجددا من تحت الركام؟ فقد "نجا" عام 1996، رغم مسؤوليته الأخلاقية عن مقتل رابين، وفاز على شمعون بيرس، وها هو ينجو هذه المرة، رغم مسؤوليته المباشرة عن الفشل في السابع من أكتوبر، الذي زعزع أركان إسرائيل. وإن كانت أصوات العرب الـ19 قد حالت دون اكتمال هذا الفوز وترجمته على أرض الواقع؟

مصطفى: ليس في عام 1996 فقط، بل في جميع الدورات الانتخابية السابقة، نجا نتنياهو وبقي في السلطة. لكن المشترك بين انتخابات 1996 والانتخابات الأخيرة هو التحريض على العرب الفلسطينيين في إسرائيل، وتوظيف هذا التحريض رافعة للنجاة.

في انتخابات عام 1996، جاء التحريض على العرب على خلفية اعتماد حكومة رابين على أصواتهم، في إطار ما سمي "الكتلة المانعة". أما في الانتخابات الأخيرة، فجاء بسبب تصويتهم الاحتجاجي على حرب الإبادة وممارسات وزيري حكومته الفاشيين، سموتريتش وبن غفير، في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، وعزمهم على إسقاطها. وفي الحالتين، حاول نتنياهو نزع الشرعية عن الفلسطينيين مواطني إسرائيل والطعن في مواطنتهم، للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها.

لكن هناك أكثر من عامل مكّن نتنياهو من البقاء في السلطة كل هذه الفترة، أهمها انهيار اليسار الإسرائيلي، والتحول التدريجي لمعسكر اليمين، بعد عام 2000، إلى المعسكر المركزي في المجتمع اليهودي الإسرائيلي. وقد ترافق صعود نتنياهو مع انهيار معسكر اليسار الصهيوني، وتحول اليمين إلى الخيار المهيمن، بل إلى الخيار الوحيد تقريبا، داخل المجتمع اليهودي.

فمعسكر نتنياهو، خلافا للأحزاب الأخرى التي ظهرت خلال هذه الفترة، ولا سيما بعد عام 2009، وحتى عام 2005 عندما انشق شارون عن الليكود وأقام حزب "كديما"، ظل معسكرا ثابتا. فقد استطاع نتنياهو الحفاظ على تماسكه، في وقت انهارت فيه أحزاب المعارضة التي تعاقبت على الظهور، على اختلاف مسمياتها وشخوصها، الواحد تلو الآخر.

كما نجح نتنياهو في كل دورة انتخابية في إيجاد المعادلة المناسبة للبقاء في السلطة، علما أنه لم ينجح في إيجاد حل لأهم العوامل التي تهدد بقاءه، وهو صوت الفلسطينيين في إسرائيل. وهذا ما حدث في انتخابات عام 2019، ويتكرر في الانتخابات الأخيرة. وهذا الفشل يجعله يتعامل مع الموضوع بغضب شديد وعنصرية منفلتة وهجوم عدائي غير مسبوق، لأنه يدرك في نهاية المطاف أن معسكره يمتلك أغلبية داخل المجتمع اليهودي، وأن أصوات العرب هي التي تحول بينه وبين كرسي السلطة.

"عرب 48": أشرت في سياق تحليلك لشخصية نتنياهو في كتابك إلى أن الأخير ليس من طراز الشخصيات التي تصنع الحدث أو التاريخ، وإنما من النوع الذي يجيد استغلال الظروف الناشئة وتوظيفها لخدمة مصالحه السياسية والشخصية؟

مصطفى: صحيح. وفي هذه الانتخابات، نجح نتنياهو في استغلال مشاعر الكراهية المتفاقمة في المجتمع الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر، مثلما استغل الحدث نفسه سابقا لتأجيج تلك المشاعر. وتمكن من جعل الفلسطينيين في إسرائيل محور الانتخابات وتحويلهم إلى القضية المركزية في أجندتها.

لقد نجح في جعل الانتخابات تدور حول مفهوم السيادة: من هو السيد في هذه الدولة؟ وهو المفهوم الذي صاغه بن غفير. وقد استغل تحول المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع يميني لم يعد يقبل إلا بسيادة يهودية خالصة، وبأن يكون اليهودي هو السيد. لقد "انتصر" نتنياهو يوم الانتخابات عندما استحضر بكثافة مشاعر الكراهية ضد الفلسطينيين في إسرائيل، ووظفها لإخراج قواعد اليمين إلى صناديق الاقتراع، وهو صاحب باع طويل في هذا المجال.

ولا أبالغ إذا قلت إن منسوب التحريض الذي بدأ قبل الانتخابات بلغ يوم الاقتراع مستوى يشبه التحريض النازي على اليهود في ألمانيا عشية الحرب العالمية الثانية. ومن خلال هذا التحريض، نجح نتنياهو في إعادة جزء من قواعد الليكود إلى الحظيرة، والفوز بالتالي بالحزب الأكبر وبالأغلبية اليهودية.

ومع ذلك، فإن نتيجة الانتخابات لا يمكن اعتبارها انتصارا، بل هي فشل لليكود ومعسكر اليمين الذي يتزعمه، بسبب تراجع عدد مقاعده من 64 إلى 52 مقعدا. وبذلك، لن يتمكن معسكره من تشكيل الحكومة والاحتفاظ بالسلطة. وهو يحاول، من خلال مواصلة مناورات نزع الشرعية عن التمثيل العربي، التي يوظف فيها الأذرع الأمنية ورئيس "الشاباك"، منع معسكر المعارضة من تشكيل الحكومة والدفع باتجاه انتخابات جديدة.

"عرب 48": لكن، في المحصلة، ورغم تدفقهم إلى صناديق الاقتراع، ثبت أن أصوات العرب، حتى لو شكلت 19 مقعدا، لا يمكن توظيفها في أي مكان، لأنها لا تحظى بالشرعية، حتى من جانب المعارضة؟

مصطفى: نجح نتنياهو خلال العقد الأخير تحديدا في ابتكار وترسيخ آليات ومعادلات تضمن استمرار حكمه. أولها ما أشرت إليه، وهو تشكيل وترسيخ كتلة مهيمنة لا تستطيع الانفكاك عنه أو عن بعضها بعضا. وثانيها نزع الشرعية السياسية عن الفلسطينيين في إسرائيل، الذين لن يتمكن المعسكر المعارض لنتنياهو من تشكيل حكومة من دونهم.

لقد أثبتت نتائج الانتخابات وجود كتلتين ثابتتين: كتلة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو، وكتلة الفلسطينيين في إسرائيل، التي تحول دون تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، وتمنع المعارضة من تشكيل حكومة إلا بالتحالف مع واحدة من الكتلتين. ولو صوت العرب كما صوتوا عام 2022، لنجح نتنياهو في تشكيل حكومة، مع التحفظ على هذا التحليل، لأن ارتفاع نسبة التصويت بين الفلسطينيين هو الذي استفز قواعد اليمين ودفعها إلى التصويت لليكود من جديد.

إن وجود هذه الكتلة هو سبب عدم انهيار حكومة نتنياهو بعد السابع من أكتوبر، لأن ما يميزها هو أن كل طرف فيها يعرف أن مصالحه مرتبطة بالبقاء داخلها، وأن المعسكر الآخر لن يمنحه أكثر مما منحه نتنياهو.

أما الآلية الثانية التي بناها نتنياهو، فتتمثل في الخطاب الشعبوي المتطرف الذي ساهم في خلق قاعدة شعبية متكتلة ترى فيه المعبر الأساسي عن المظلومين والملاحقين داخل دولة إسرائيل. بدأ هذا الخطاب يتبلور في التسعينيات، لكنه تصاعد وتعاظم بعد عودة نتنياهو إلى الحكم عام 2009. وقد أراد من خلاله ليس فقط بناء معسكر سياسي حوله، بل أيضا بناء قاعدة اجتماعية أشبه بطائفة دينية ترى فيه المنقذ والمخلص الذي لا بديل عنه.

ونلاحظ هنا كيف نجح نتنياهو في بناء معسكر سياسي حزبي متماسك حوله، لا يمكن تفكيكه، إذ ترتبط مكوناته بعضها ببعض وتتماسك في ما بينها. كما نجح في بناء قاعدة شعبية اجتماعية قائمة على خطاب شعبوي متطرف للغاية، تؤمن بأن نتنياهو لا يخطئ، وأنه إذا أخطأ فيجب مسامحته، لأنه حتى لو أخطأ، فإن تصحيحه للخطأ أفضل لدولة إسرائيل من معاقبته عليه.

وترى هذه القاعدة الشعبية أن الفلسطيني لا ينبغي أن يكون له أي تأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي. وقد عزز نتنياهو هذا الفهم عندما تبنى فكرة "السيد" التي استعارها بن غفير، وطورها في إطار مفهوم "صاحب البيت". ثم عاد نتنياهو وتلقف هذه الفكرة، وذهب بها في الانتخابات الأخيرة إلى نهايتها، مستفزا بذلك قاعدته الشعبية التي بناها.

أما الضلع الثالث في المثلث الذي حاول نتنياهو بناءه خلال السنوات الأخيرة، فيتمثل في إخضاع مؤسسات الدولة، وتحويل البيروقراطيين والمهنيين والموظفين إلى تابعين له. وقد تجلى ذلك بوضوح في موقف رئيس "الشاباك" في قضية ما يسميه أنصار نتنياهو "سرقة الانتخابات"، وإصراره على التحقيق مع رؤساء القوائم العربية، خلافا لرأي المستشارة القضائية، ومن دون وجود أدلة تبرر فتح مثل هذا التحقيق.

"عرب 48": من الواضح أن أفعال بن غفير وتحريض نتنياهو دفعت الفلسطينيين في إسرائيل إلى الخروج للتصويت بنسب غير مسبوقة، بعدما استشعروا الخطر الذي يقترب منهم. لكن تصويتهم، في المقابل، كان سببا أو دافعا، كما قلت، لاستفزاز قاعدة نتنياهو، وبالتالي قلب نتائج الانتخابات في الوسط اليهودي وتحقيق أغلبية يهودية لنتنياهو وحزبه ومعسكره؟

مصطفى: المقولة الأساسية هي أن هذه الانتخابات جرت حول مكانة الفلسطينيين في إسرائيل، وحول اختبار من هو السيد في هذه الدولة اليهودية. ولذلك صوتت غالبية اليهود لمعسكر نتنياهو.

لقد فهم نتنياهو كيف يستطيع استعادة قاعدته من الشرقيين، ونجح في ذلك، ليس من خلال توجيه كراهيتهم نحو الأشكناز، بل من خلال تحويل هذه الكراهية نحو الفلسطينيين داخل إسرائيل. وهذا تحول مركزي في إعادة بناء القاعدة الشعبية التابعة لليكود بعد الحرب.

وقد نجح في ذلك رغم تجاهل حكومته لمدن التطوير في الجنوب والشمال، كما فاز في المنافسة مع بن غفير حول هذه المسألة. فعندما يتحدث نتنياهو بالخطاب واللهجة نفسيهما اللذين يستخدمهما بن غفير، فإن المتلقين سيصوتون لنتنياهو، باعتباره القادر، بوصفه رئيسا للحكومة، على مواجهة الخطر الفلسطيني المزعوم، وليس بن غفير.

"عرب 48": من هو هذا الرجل، نتنياهو، الذي نشأ في كنف تلميذ جابوتنسكي ومساعده، والده بن تسيون نتنياهو، وعمل إلى جانب شامير، المنحدر من إحدى العصابات الصهيونية التي ارتكبت مجزرة دير ياسين، وهي عصابة "ليحي"، ورئيس الحكومة الأكثر تشددا؟ ثم اتهم بالتحريض الدموي على رابين، الذي قُتل بعد توقيعه اتفاق أوسلو. لكنه فاجأ الجميع بالبراغماتية التي أظهرها خلال ولايته الأولى عام 1996، عندما التزمت حكومته بتطبيق اتفاق أوسلو ونفذت اتفاقية الخليل، ثم بالتزامه لاحقا بمبدأ حل الدولتين في خطاب بار إيلان الشهير. كما امتازت فترات حكمه السابقة بإدارة الصراع من دون تحويله إلى حرب، خلافا لما فعله أسلافه، أولمرت وشارون وبيرس، إلى أن انقلب على نفسه عندما تحالف مع سموتريتش وبن غفير، وأدخل إسرائيل بعد السابع من أكتوبر في حرب ممتدة ما زالت مفتوحة على جميع الجبهات. والأهم أنه حوّل الليكود من حزب يميني ليبرالي إلى حزب ديني استيطاني متطرف؟

مصطفى: نتنياهو شخص تربى في بيت يميني متطرف للغاية. وقد جاء هذا التطرف من والده، بن تسيون نتنياهو، المؤرخ الذي كان سكرتير جابوتنسكي. فقد نشأ نتنياهو على فكر جابوتنسكي من جهة، وعلى فكر والده المتطرف من جهة أخرى، وهو فكر ينطلق من وجود صراع بين الحضارة الغربية والحضارة الشرقية والإسلامية، وأن هذا الصراع يجب أن يُحسم لصالح الأولى. كما ينظر إلى فكرة الشعب الفلسطيني باعتبارها فكرة أوروبية نشأت لمواجهة الحركة الصهيونية.

ونشأ أيضا في بيت مشبع بثقافة الانتقام: الانتقام من النخب الصهيونية التي أقصت والده على وجه الخصوص، وأقصت السردية اليمينية عموما، والانتقام من الفلسطينيين أنفسهم أيضا. فإضافة إلى البعد الإيديولوجي ونزعات الكراهية والعداء للفلسطينيين والاستعلاء على الآخرين الموروثة، هناك مسألة الانتقام الشخصي من الفلسطينيين بسبب مقتل شقيقه يوني، الذي قضى خلال عملية عنتيبي عام 1976، وهي عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين من الطائرة الفرنسية التي اختطفتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واقتادتها إلى مطار عنتيبي في أوغندا.

لكنه، عندما وصل إلى الحكم، كان شخصا براغماتيا، ليس بالمعنى الذي يتخلى فيه عن منظومته الأيديولوجية، وإنما من حيث أسلوبه في العمل السياسي. فقد اتسمت براغماتيته حتى السابع من أكتوبر بمواجهة الضغوط من خلال إدارتها والانصياع لها مؤقتا، إلى أن تتاح له الظروف للانقلاب عليها. وهذا ما رأيناه في التسعينيات مع اتفاق أوسلو، عندما ساير الظروف الدولية والإقليمية، ثم انقلب عليه لاحقا، وجرى تقويض الاتفاق خلال ولايته.

وتكرر الأمر في خطاب بار إيلان، عندما ساير الرئيس الأميركي باراك أوباما وأعلن الاعتراف بحل الدولتين، لكنه لغّم هذا الاعتراف بشرط الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، قبل أن ينقلب عليه لاحقا. وحتى في صفقة القرن، التي كانت صفقة إسرائيلية بامتياز، لكنها انطوت على تصور لنوع من الدولة الفلسطينية بالمفهوم الترامبي.

لقد كان ينتظر تغير الظروف للانقلاب على تعهداته. وفي الحقيقة، هو لا يؤمن بإقامة دولة فلسطينية، ولا يعترف بوجود شعب فلسطيني، ويسعى إلى القضاء على حركته الوطنية ودفن قضيته. لكنه كان يعتقد أن ذلك ينبغي أن يتم بطريقة تتيح له مجاراة العالم وإدارة المعارضة العالمية للسياسات الإسرائيلية من جهة، والعمل تدريجيا على تصفية القضية الفلسطينية من جهة أخرى؛ تارة بتجاهل المفاوضات والتهرب منها، وطورا بالانصياع لها مؤقتا ثم الانقلاب عليها لاحقا، وحينا بالتطبيع مع الدول العربية بوصفه وسيلة للالتفاف على القضية الفلسطينية وتجريدها من بعدها العربي.

"عرب 48": هل تغير كل ذلك بعد السابع من أكتوبر، الذي أحدث انقلابا في سياسة نتنياهو؟

مصطفى: هز السابع من أكتوبر كيان نتنياهو وجعله يتخلى عن كل براغماتيته، لأنه بنى نفسه وشخصيته على أساس أنه القائد التاريخي اليهودي الوحيد القادر على رؤية الكارثة المقبلة ورصدها ومنع وقوعها. ولذلك، فإن السابع من أكتوبر، بوصفه أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل، شكّل نقيضا لهذه الصورة. وكانت تلك اللحظة التي رأى فيها نتنياهو أن التاريخ الذي كان مهووسا به يقف ضده.

ولا ننسى أن جزءا من قوة نتنياهو، وقوة معسكر اليمين كله خلال العقدين الأخيرين، منذ الانتفاضة الثانية، نبع من أن مقولات اليمين كانت تثبت صحتها في الواقع. فكل ما قاله اليمين بدا صحيحا، وكل ما قاله معارضوه ثبت خطؤه، وهو ما أدى إلى تعزيز دعم الإسرائيليين له.

والمثال الأبرز في هذا السياق هو أن العزلة الدولية التي حذر اليسار الإسرائيلي الإسرائيليين منها إذا رفضوا التسوية مع الفلسطينيين لم تحدث. بل نجحت إسرائيل في فتح منافذ جديدة مع دول شرق آسيا، مثل الصين والهند، كما نجح نتنياهو في تحقيق التطبيع مع دول عربية وإنجاز "اتفاقيات أبراهام"، رغم رفضه التسوية مع الفلسطينيين.

بمعنى أن الظروف الإقليمية والسياسية التي كانت تصب دائما في مصلحة اليمين ونتنياهو انقلبت عليه هذه المرة. فقد أثبت التاريخ أن مقولاته، مثل احتواء حركة حماس وتهميش القضية الفلسطينية والقفز عنها، لم تكن صحيحة. وجاء السابع من أكتوبر مناقضا لهذه المقولات، ناهيك عن أنه أسقط مقولة نتنياهو بأنه الوحيد القادر على إنقاذ اليهود من الكارثة المقبلة.

"عرب 48": لكن بوادر هذا الانقلاب ظهرت لدى نتنياهو قبل السابع من أكتوبر، عندما أدخل بن غفير وسموتريتش إلى ائتلافه الحكومي ومنحهما صلاحيات واسعة؟

مصطفى: الائتلاف مع بن غفير وسموتريتش يندرج في إطار ما سميناه انقلاب نتنياهو على براغماتيته عندما تصبح الظروف مواتية لتنفيذ أجندته اليمينية. لكن السابع من أكتوبر مثّل انقلابا على مجمل سياسته، وتحولا إلى إنسان متوحش يريد إعادة حركة التاريخ المتخيلة في إطار التاريخ الموازي الذي كان يعيشه، والمبني على اعتقاده بأنه المنقذ للشعب اليهودي والقادر على منع الكوارث قبل وقوعها.

وقد أراد، من خلال هذا التوحش، إعادة حركة التاريخ المتخيلة لديه إلى مسارها الصحيح، عبر استمرار الحروب والانتصار فيها ومحو السابع من أكتوبر من التاريخ. وقد حدد نتنياهو عاملين يمكنه من خلالهما القول إنه محا السابع من أكتوبر: الأول هو الانتصار في إيران وإسقاط النظام، وهو ما لم يحققه حتى الآن؛ والثاني هو الانتصار في الانتخابات، وهو ما لم يحققه أيضا.

ورغم ذلك، فإن فوزه في المجتمع اليهودي يمنحه معنويات وقدرة أكبر على تحمل عبء السابع من أكتوبر، لأن غالبية اليهود تقول له عمليا: لقد برأنا ساحتك، ولا نحملك مسؤولية السابع من أكتوبر، أو إننا غفرنا لك. وهذا هو الإنجاز الأهم بالنسبة إلى نتنياهو.

"عرب 48": لكن نتنياهو لا يستسلم ويكتفي بهذا الإنجاز، بل يواصل محاولاته نزع الشرعية عن الانتخابات، من خلال نزع الشرعية عن الفلسطينيين في إسرائيل ومنع تشكيل حكومة بديلة له؟

مصطفى: لن يستسلم نتنياهو، وسيحاول جر المعسكر المناوئ له، أو أطراف منه، إلى حكومة وحدة وطنية برئاسته، أو الذهاب إلى جولة ثانية وثالثة من الانتخابات، كما حدث عام 2021، إلى أن يهزم المعسكر المناوئ له، أو ينجح الأخير في تشكيل حكومة بديلة مستقرة تستطيع الصمود أربع سنوات مقبلة.