يستعرض الباحث في شؤون الاستيطان، عبد الهادي العطاري، كيف تتجاوز السيطرة الاستيطانية حدود المستوطنات لتشمل أكثر من 42% من مساحة الضفة الغربية، وتطوّق التجمعات الفلسطينية وتقوّض تواصلها الجغرافي.

في قراءة مغايرة لخرائط المستوطنات والمخططات الاستيطانية في الضفة الغربية، يلفت الباحث في شؤون الاستيطان، عبد الهادي العطاري، إلى أن مجال السيطرة المكانية للمستوطنات يتجاوز المساحة التي تشغلها المباني والكتلة العمرانية القائمة، ليشمل الحدود التخطيطية ومناطق الاختصاص والطرق والبنى التحتية والأراضي المفتوحة المخصصة للتوسع، ويمتد إلى البؤر والمزارع الاستيطانية والمساحات التي يواجه الفلسطينيون قيودًا متفاوتة في الوصول إليها.

وفي مقال بعنوان "خرائط المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية: قراءة في الأبعاد الأمنية والمكانية والتخطيطية"، نُشر على موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، يوظّف العطاري مفهوم "إنتاج الفضاء" لدى هنري لوفيفر لتفسير هذه العملية، إذ تعيد القوانين والمخططات والتصنيفات والقرارات الإدارية تحديد وظائف الأرض وإمكانات استخدامها، والمساحات التي يمكن تطويرها مستقبلًا، والجهة التي تملك صلاحية تقرير أوجه استخدامها.

عبد الهادي العطاري

ويوضح المقال أهمية هذا البعد في التعامل مع الأراضي المفتوحة المحيطة بالمستوطنات، إذ يمكن أن يؤدي إدخال الأرض ضمن نطاق مخطط أو منطقة اختصاص إلى تغيير إمكانات استخدامها، حتى وإن بقيت خالية من البناء لسنوات، كما قد يؤثر في المساحات المتاحة لنمو التجمعات الفلسطينية المجاورة.

وهو ما يدعو إلى التمييز بين حدود المخطط، أو ما يُعرف بـ"الخط الأزرق"، وحدود الاختصاص التابعة للمجالس المحلية أو الإقليمية، إذ قد يمتد تأثير المستوطنة إلى ما وراء هذه الحدود، عبر الطرق والبؤر الاستيطانية والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي.

ويشير العطاري، في هذا السياق، إلى بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الصادرة في آذار/ مارس 2026، والتي تفيد بأن البناء الاستيطاني ومناطق النفوذ المرتبطة به تغطي نحو 12.4% من مساحة الضفة الغربية، في حين تتجاوز المساحة الخاضعة لمنظومة السيطرة الاستيطانية الأوسع، التي تضم مجموعة من التصنيفات والإجراءات، وتشمل ما يُعرف بـ"أراضي الدولة" ومناطق التدريب العسكري والطرق وغيرها، 42% من مساحة الضفة الغربية.

ويورد المقال حالة مستوطنة "نحلئيل" وكتلة "تلمون" الاستيطانية مثالًا تطبيقيًا لاختبار الحجة الأساسية لهذا الطرح، إذ وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المساحة المبنية لنحلئيل وتلمون تبلغ معًا نحو 6200 دونم، بينما تصل المساحة الواقعة تحت السيطرة الفعلية للمستوطنات، والتي يصعب على الفلسطينيين الوصول إليها، إلى نحو 15,100 دونم، فيما تعود ملكية أكثر من نصف الأراضي الواقعة ضمن هذا المجال إلى فلسطينيين من بيتللو ورأس كركر والجانية ودير عمار والمزرعة القبلية وكوبر.

وتكشف هذه المعطيات الفرق بين الحدود القانونية الضيقة للمستوطنة والمجال الأوسع الذي تتأثر فيه قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الأرض واستخدامها، فيما تبرز الفجوة بينهما أهمية دراسة الطرق والبؤر الاستيطانية ومناطق الاختصاص والقيود الميدانية، إلى جانب المخططات الرسمية، إذ تحدد هذه العناصر، مجتمعة، المجال الذي تمارس المستوطنة تأثيرًا فعليًا فيه.

ولإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع، أجرى "عرب 48" الحوار التالي مع الباحث في شؤون الاستيطان، عبد الهادي العطاري*.

"عرب 48": يتضح من قراءة هذه المعطيات أن هناك فجوة واسعة بين مساحة البناء الاستيطاني ومناطق النفوذ المرتبطة به، التي تبلغ 12.4% من مساحة الضفة الغربية، ومجال السيطرة الاستيطانية الذي يتجاوز 42% من مساحتها. ما تفسير هذه الفجوة، وكيف تتحول المساحات المحيطة بالمستوطنات إلى امتدادات لها، تتوسع من خلالها السيطرة الاستيطانية؟

العطاري: من الواضح أن هناك فرقًا بين المساحة العمرانية للمستوطنة ومساحة السيطرة عمومًا، خاصة أن المستوطنة ليست مجرد بيوت تقع على تلة أو مرتفع، بل هي أشبه بالسرطان الذي تمتد أذرعه عبر الطرق والحواجز والمرافق والحدائق والمراعي وغيرها.

لذلك، عند الحديث عن مساحة الاستيطان في الضفة الغربية، علينا اعتماد عدة مستويات لقياس السيطرة المكانية، أولها المساحة المبنية، التي ربما لا تتجاوز 2 - 3% من مساحة السيطرة العامة، التي تشكل نحو 42% من مساحة الضفة الغربية، ما يعني أن المساحة المبنية تشكل نسبة ضئيلة من المجال العام للسيطرة الاستيطانية.

وهناك دائرة وسطى تتمثل في مناطق النفوذ، أي حدود اختصاص البلديات والمجالس الإقليمية، وهي المستوى الثاني للسيطرة، الذي تحكمه العديد من الأوامر العسكرية التي تحدّ من حرية الفلسطينيين في البناء والحركة والوصول إلى هذه الأراضي.

وتبلغ مساحة مناطق نفوذ الاستيطان 12.4% من مساحة الضفة الغربية، بينما تتجاوز المساحة الخاضعة لمجموعة أوسع من تصنيفات السيطرة وإجراءاتها 42%، وتشمل ما يُعرف بـ"أراضي الدولة" ومناطق التدريب العسكري والطرق وتصنيفات أخرى.

وتسهم البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية في توسيع المجال الاستيطاني، الذي لا يبدأ دائمًا بمخططات عمرانية واسعة، فقد ينشأ الموقع بعدد محدود من المنشآت أو السكان، ثم ترتبط به تدريجيًا طرق وخطوط مياه وكهرباء ومناطق رعي، وتتسع حوله المساحات التي يواجه الفلسطينيون صعوبة في الوصول إليها.

ولاحقًا، قد يرتبط الموقع إداريًا بمستوطنة قائمة، أو يتحول إلى كيان مستقل ذي منطقة اختصاص خاصة به، وهو ما يجعل البناء مرحلة ضمن مسار أوسع من التوسع المكاني والمؤسسي.

"عرب 48": اخترت دراسة خرائط مستوطنة "نحلئيل" وكتلة "تلمون" الاستيطانية نموذجًا لاختبار هذا الطرح، الذي يميز بين الحدود القانونية الضيقة للمستوطنة والمجال الأوسع الذي تتأثر فيه قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الأرض واستخدامها؛ فماذا وجدت؟

العطاري: تبيّن من قراءة الخرائط وجود مخططات مختلفة مرتبطة بمستوطنة "نحلئيل"، إذ أوضحت وثيقة رسمية لمجلس التخطيط الأعلى أن المخطط التفصيلي رقم 239/3 يقع على أراضي بيتللو، لا على أراضي كوبر، بخلاف مخططات أخرى، وأنه يهدف إلى تغيير استخدامات الأرض وتحديد حقوق البناء والاستعمالات.

في المقابل، هناك مخطط مستقبلي يحمل الرقم 239/1، لبناء وحدات سكنية استيطانية في "نحلئيل" على أراضي كوبر، وتظهر امتداداته بالقرب من المنطقة المصنفة "ب"، وتتداخل معها في بعض الأجزاء، وفقًا للخريطة.

كما تظهر إحدى الخرائط مخططًا مستقبليًا مرتبطًا بمستوطنة "نحلئيل"، يمتد باتجاه أراضي كوبر، ويتخذ شكلًا غير منتظم، يتضمن أذرعًا ومساحات تتصل بالتلال المفتوحة.

علمًا بأن ما تتيح الخريطة إثباته مباشرة هو وجود هذا الامتداد وشكله وعلاقته المكانية بأراضي القرية، بينما يتطلب تقدير أثره المحتمل على نمو كوبر دراسة موقعه بالنسبة إلى الأراضي المتاحة للقرية وحدود المنطقة المصنفة "ب" والطرق المحيطة بها.

أما الخريطة الثانية، فتوضح التماس بين امتدادات المخطط والحدود الإدارية للمنطقة المصنفة "ب"، وهو ما يبين أن المخطط يمكن أن يؤثر في الاتجاهات المتاحة للتوسع العمراني، إذا ما نُفذت مشاريع البناء والبنى التحتية المرتبطة به.

وإذا كنا لا نستطيع، بالاعتماد على الخريطة وحدها، إثبات أن واضعي المخطط رسموا هذه الحدود خصيصًا بهدف تطويق كوبر، فإننا نستطيع من خلالها تقدير الأثر المكاني الذي قد يترتب على تنفيذ المخطط في القرية ومحيطها.

بمعنى أنه إذا كان من الصعب إثبات الغرض الذي دفع المؤسسة إلى رسم حدود معينة، في غياب وثيقة صريحة، فإننا نستطيع قياس الأثر الذي يحدثه المخطط على إمكانات الوصول إلى الأرض واتجاهات النمو والاتصال المكاني بين مكونات المحيط الفلسطيني.

"عرب 48": عندما نتحدث عن سيطرة الاستيطان على أكثر من 42% من مساحة الضفة الغربية، ألا يمكن القول إن الاستيطان يبتلع الأرض الفلسطينية، ويقضم ما تبقى للفلسطينيين من أرض؟

العطاري: نحن نتحدث عن نحو 550 موقعًا استيطانيًا، من بينها 194 مستوطنة و330 بؤرة استيطانية. وعندما تُربط هذه المواقع بشبكة من الطرق والشوارع، كما هو حاصل على أرض الواقع، ويجري العمل على استكمالها بشكل حثيث، فإنها تشكل بنية استيطانية متكاملة تمتد على طول الضفة الغربية وعرضها، لتحكم سيطرتها على الأرض وتعزل التجمعات الفلسطينية.

"عرب 48": يمكن لمن يسافر على شوارع الضفة الغربية أن يلاحظ هذه الشبكة الاستيطانية التي تلتف حول التجمعات الفلسطينية وتطوّقها وتحولها إلى معازل. والمقلق، في هذا السياق، أن نسبة السيطرة الاستيطانية في المناطق المصنفة "ج"، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تصل إلى نحو 70%، بينما تصل في الأغوار إلى نحو 90% من مساحتها؟

العطاري: صحيح، تبلغ نسبة السيطرة الاستيطانية على المناطق المصنفة "ج" نحو 71%، فيما تصل في الأغوار إلى نحو 91% من مساحتها.

ولو أخذنا البؤر الاستيطانية الرعوية وحدها، لوجدنا أنها تسيطر على نحو 1.1 مليون دونم، أي ما يعادل 21% من مساحة الضفة الغربية.

"عرب 48": الخطر يتجاوز الجغرافيا إلى الديمغرافيا أيضًا. ومؤخرًا، سمعت معطيات أوردها رئيس الحكومة الفلسطينية السابق، محمد اشتية، تفيد بأن واحدًا من كل أربعة أشخاص في الضفة الغربية هو مستوطن، بمعنى أن المستوطنين باتوا يشكلون 25% من سكان الضفة الغربية، في حين تنعكس هذه النسبة في المناطق المصنفة "ج"، حيث يشكل المستوطنون 75% من سكانها؟

العطاري: بشكل عام، لا يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية 780 ألفًا، يسكن أكثر من 300 ألف منهم في مستوطنات القدس، وهو عدد لا يُستهان به.

ولكن العديد من المؤشرات تفيد بتراجع أعداد المستوطنين خلال فترة الحرب، خلافًا لما يروّج له المستوطنون. ولهذا السبب، شهدت هذه الفترة تصاعدًا جنونيًا في وتيرة البناء الاستيطاني، ترافق مع محاولات وإجراءات لتوسيع السيطرة وفرض الهيمنة وشرعنة الاستيطان، من خلال قوانين جائرة تستهدف الجغرافيا الفلسطينية.

وقد تسارعت هذه العملية خلال العام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي، إذ أقرّت الحكومة الإسرائيلية إنشاء 54 مستوطنة رسمية جديدة في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، كما أقيمت 86 بؤرة استيطانية جديدة، فيما أُحرز تقدم في إجراءات التخطيط لبناء نحو 28 ألف وحدة سكنية استيطانية، وحصلت 27 مستوطنة على مناطق اختصاص بلدية جديدة.

عبد الهادي العطاري: باحث في شؤون الاستيطان، وطالب دراسات عليا في برنامج الدراسات الإسرائيلية بجامعة بير زيت.