مفهوم السادية الاستعمارية لا يعبّر عن تفريغ انفعالي لعدوانية متوحشة تجاه المستعمَر فحسب، بل يشمل نمطًا من الهيمنة العلائقية التي تسعى إلى محو الاختلاف لدى "الآخر" المعرّف عرقيًا، وإعادة تشكيله ليصبح موضوعًا للتعذيب، بما يحقق متعةً للساديّ الاستعماريّ...

في مداخلة قدّمها خلال مؤتمر علم النفس التحرري الذي نظّمه "مدى الكرمل" تحت عنوان "الذات الفلسطينيّة: تحدّيات وتحوُّلات في ظلّ الإبادة"، وصف د. سعيد شحادة سياسة إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني بالسادية الاستعمارية، مشيرًا إلى إنتاج الأيديولوجيا الاستعمارية لنفسيات سيكوباتية سادية في الذات المستعمِرة، لا تتجلّى فقط في ممارسات اعتيادية استبدادية ومهينة تجاه المستعمَر الفلسطيني، بل أيضًا في إثارة المتعة السادية لدى المستعمِر، كما تتجسّد لدى الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين.

ويقول د. شحادة إن مفهوم السادية الاستعمارية لا يعبّر عن تفريغ انفعالي لعدوانية متوحشة تجاه المستعمَر فحسب، بل يشمل نمطًا من الهيمنة العلائقية التي تسعى إلى محو الاختلاف لدى "الآخر" المعرّف عرقيًا، وإعادة تشكيله ليصبح موضوعًا للتعذيب، بما يحقق متعةً للساديّ الاستعماريّ، منوّهًا إلى أن الأنماط المتشعبة للمعاناة التي تفرضها السادية الاستعمارية بوصفها تعذيبًا ساديًا يُلحقه الاحتلال الصهيوني بأبناء الشعب الفلسطيني جمعًا، هي، وفقًا لعالم النفس التحرري الشهير فرانتز فانون، سمةٌ محدِّدة للاستعمار الاستيطاني، وهي متأصلة بصفتها تلك (التعذيب) في كامل المنظومة الاستعمارية.

ويستعين د. شحادة بروّاد الفكر الكاريبي في علم النفس التحرري، إدوار غليسان، وإيمي سيزير، وفرانتز فانون، لفهم المعاناة التي صاغها الاستعمار، وتوضيح الجذور الوجودية للصدمة الاستعمارية الكامنة في جوهر تجربة الذات المستعمَرة بين مخالب النظام الاستعماري، ويقوم بتوظيف مفهوم الهاوية الاستعمارية الذي انبثق من كتاباتهم لرسم معالم هذه الصدمة.

د. سعيد شحادة

وتجسّد "الهاوية"، وفق هؤلاء، التصدّع الوجودي الذي يُحدِثه النظام الاستعماري، حيث يُجرَّد الآخر المستعمَر من إنسانيته ليُختزَل إلى حالة العدم (اللّا-كيان)، بحيث يصبح محرومًا من أي ماضٍ أو مستقبل، ومحتجَزًا كرهينة ضمن حاضر مستديم، قاسٍ لا يُحتمل.

كما تمثّل "الهاوية"، وفق تعبيره، الصدمة الوجودية للمستعمَر، التي تظهر في الصراع الدائم من أجل البقاء فيما سمّاه فانون "منطقة اللا-كيان"، وهي المساحة التي يُترَك فيها المستعمَر معلّقًا على شفير الانهيار، حتى تُستنزَف قدراته الجسدية والعقلية والعاطفية والعلائقية، محكومًا عليه بما يصفه غليسان بـ"اللا-تاريخ" أو "تاريخ شعوبٍ وُلِدت من تصدّع عميق وتجربةٍ صادمةٍ من الاقتلاع والترحيل والموت الجماعي"، حيث تنخسف قدرة المستعمَر على إيجاد المعنى تحت وطأة المعاناة غير المحتملة والتهميش الناتجين عن النظام الاستعماري، وقد وصف فانون وجود الذات المستعمَرة في الواقع الاستعماري بأنه "الموت الحي"، الذي "يمتد إلى منطقة اللا-كيان، وهي حالة من اللعنة الأبدية"، "أشبه بموتٍ مؤجَّل".

لإلقاء الضوء على هذا الموضوع، أجرينا هذا الحوار مع الاختصاصي النفسي والباحث د. سعيد شحادة.

عرب 48: أعتقد أن كل موضوع تطبيق علم النفس على الجماعات هو مفهوم حديث نسبيًا، وهو مرتبط بالاضطهاد السياسي الاستعماري وغير الاستعماري؟

شحادة: عمومًا، هناك تيار مناهض لمفهوم علم النفس الغربي السائد، يُسمّى علم النفس التحرري، الذي انبثق أصلًا من شعوب دول العالم الثالث التي كانت مستعمَرة، وما زال بعضها يعاني من الاستعمار وبقايا وآثار الاستعمار في أميركا اللاتينية وفي آسيا وأفريقيا.

روّاد هذا التيار قدّموا نقدًا مهمًا لخطابات علم النفس السائد التي تشدّد على الفردانية وتفضّل تصنيف المتضررين من العنف الاستعماري والعنف السياسي كأشخاص يعانون من اضطرابات نفسية، بحيث تصبح وظيفة الاختصاصيين أو العاملين في مجال الصحة النفسية التعامل مع هذه الاضطرابات ومعالجة الحالة الفردية، وبالتالي تغييب المعاناة الجماعية ودور المضطهِد (بكسر الهاء).

نستطيع أن نقارن ذلك مع استجابة قباطنة علم النفس عندما جاءهم التحدّي من الحركات النسوية في قضية التعامل مع العنف ضد النساء والاعتداءات الجنسية في السبعينيات والثمانينيات، حيث كان متّبعًا أن يتعاملوا مع ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية وكأنهم مرضى نفسيون يعانون اضطرابات، قبل أن تفرض الحركة النسوية مسألة الالتفات إلى المبنى الاجتماعي الأبوي الذكوري الذي يصبغ هذه الاعتداءات، والتشديد على ضرورة أن يعترف علم النفس بموازين القوة ويحاول أن يخفّف من وطأة الاضطهاد الذي يُمارس على ضحايا الاعتداء الجنسي.

عرب 48: هل إثارة قضية التعامل مع العنف ضد المرأة والاعتداءات الجنسية كانت سابقة على قضية العنف الاستعماري والسياسي؟

شحادة: نعم، توجّه الحركات النسوية كان سابقًا على السياق الاستعماري، ولكن من هناك نشأ تيار واصل هذا النقد الذي يحاول ربط السياق السياسي والوضع النفسي والاعتراف بالعلاقة الوطيدة بينهما.

عرب 48: ومن روّاد هذا التيار كان "فانون" الذي عُرف بكتاباته عن الاستعمار الفرنسي والثورة الجزائرية واشتهر من خلال كتابه "معذّبو الأرض"؟

شحادة: فانون كان من روّاد هذه الحركة التي حوّلت خطاب علم النفس ودفعته للنظر إلى السياق السياسي، الذي يلعب دورًا أساسيًا في معاناة الشعوب المستعمَرة، وقد كتب كثيرًا عن الثورة الجزائرية والاستعمار الفرنسي، وهناك الكثير من المحاولات من اختصاصيين وعاملين نفسيين لتطبيق الفكرة نفسها في السياق الفلسطيني، بحيث نستطيع أن ننظر إلى المنظومة النفسية السياسية التي نقيس من خلالها معاناة الشعوب المستعمَرة والشعب الفلسطيني.

وأنا أنطلق في ورقتي من السؤال المسمّى في أدبيات علم النفس بالقساوة غير الإنسانية في معاملة الآخر بشكل مضنٍ، والتي أسمّيها "إساءة سادية"، لأن ديناميكية هذه القساوة والشراسة المفرطة في العنف الاستعماري تحاكي المنطق السادي في التعذيب تحديدًا.

بمعنى أننا إذا نظرنا إلى الأطفال الذين عانوا "إساءة سادية" في الطفولة من أهالٍ كانوا غاية في الشراسة، نجد أن هناك أنماطًا معينة من ردود الفعل هي أكثر من تعذيب عادي، لأن ديناميكية التعذيب السادي تحاول أساسًا مهاجمة ذاتية الآخر، أي إنه كلما قاوم أو حاول المعذَّب مقاومة الجلاد، ازدادت شراسة الأخير لكبت وكتم محاولات المقاومة تلك.

هذا هو المنطق الذي يتعامل به الاحتلال مع الفلسطينيين، ليس فقط في غزة، بل في الضفة والداخل والشتات أيضًا؛ فكل من يذكر الإبادة تتم ملاحقته، وكلما جرى توصيف معاناة الفلسطينيين من خلال تجربتهم والحديث عن معاناتنا كردّة فعل على العنف، يصبح هذا العنف الممارس علينا هو المنطق السائد الذي يولّد الكثير من العنف.

وقد رأينا كيف يتم التعامل مع منشور على "فيسبوك" أو أيّة محاولة أخرى للتكاتف والتضامن بيننا كشعب، وفي هذا السياق قد تختلف معاناة الناس وتتفاوت أشكال القمع ودرجاتها بين تجمّع فلسطيني وآخر، بين غزة والداخل والضفة والشتات، لكن الجهاز القمعي هو واحد، والمنطق الذي يقف وراءه واحد؛ في غزة يشمل المجال المادي، الجسد الفلسطيني، ولكن أيضًا العقل والمشاعر بكل الدوائر، وكأن هناك هجومًا شاملًا على مجتمع بهدف تفكيكه ومحوه.

عرب 48: تحدّثت عن أنماط مختلفة للقمع الاستعماري؟

شحادة: إذا انطلقنا من نقطة أننا يجب أن نفهم معاناتنا من الأنماط الاستعمارية أو الأنماط القمعية التي يفرضها النظام الاستعماري، فهنا أعتمد على فانون، لأن من ضمن ملاحظاته أن التعذيب متأصل في النظام الاستعماري بكل أجهزته، تلك كانت ملاحظته على الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وإذا ما نظرنا إلى هذه الديناميكية النفسية لقمع الفلسطيني في غزة والضفة والداخل، نجد المنطق نفسه، المنطق الذي يحاول أن يمحو أيّ ذاتية فلسطينية مناهضة للاستعمار أو تطالب بالحرية لشعبها، وتتم مهاجمة هذه الذاتية بهدف قمع أيّ تعبير عنها، ليس تجاه الخارج فقط، في وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما تتحوّل العملية إلى عملية نفسية أيضًا، بمعنى كبت وكتم هذا الشعور ومنعه من التعبير عن نفسه.

وقبل أن أنظر إلى أشكال المعاناة المختلفة التي يمكن أن تتخيّلها، أقول إن ما تحدّث عنه روّاد علم النفس التحرري، مثل فانون وسيزير وغيرهما من الذين كتبوا عن التجربة الاستعمارية في الكاريبي، ومن ضمنهم إيمي سيزير الذي تحدّث عن مفهوم الهاوية في العلاقة الاستعمارية، موجود في جوهرها.

الهاوية تمثّل فكرة "المحو"، محو الشعوب المستعمَرة مثلما حصل للشعوب الأصلانية في الكاريبي ومثلما حصل في أميركا، حيث جرى محو استعماري للوجود الأصلاني، وفي أساس هذه الفكرة تكمن معادلة تقسيم العالم إلى "كيان" و"لا كيان"، بمعنى كيان له وجود ويجب أن نحميه، وفي هذا السياق تتجنّد كل منظومة القانون الدولي، وكأنها تحمي الكيان الغربي، الذي يصنّفونه ويميّزونه دائمًا عن المجموعة التي ليس لديها كيان، ولذلك لا تتجنّد منظومة القانون الدولي لحمايتها.

عرب 48: أشرت إلى "الملوّنين" وكأنهم غير موجودين بالنسبة للرجل الأبيض الأوروبي؟

شحادة: صحيح، بنظر المجتمع المستعمِر، فإن الآخر الذي يختلف عرقيًا عنه، أي الفلسطينيون الذين ليسوا يهودًا صهاينة في حالتنا، يُعتبر، كما قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق يواف غالانت، مجرد "حيوانات بشرية"، وهذا يعبّر تمامًا عن الشرخ الموجود في النظرة إلينا.

عرب 48: هذا جوهر النظرية العرقية وجوهر الفكر الاستعماري؟

شحادة: صحيح، وفي هذه الناحية لا يختلف الفكر الاستعماري الصهيوني في فلسطين عن الاستعمارات الأخرى، سوى أنه ما زال قائمًا وموجودًا ومدعومًا دوليًا من الغرب لضمان استمراريته، علمًا أن خاصيات معينة من تجربة الحركة الصهيونية ونشأتها معادية للسامية، حيث كان جوهر الصهيونية في أوروبا هو تجسيد للفكر المعادي للسامية الذي يحاول أن يُخرج اليهود من أوروبا من خلال خلق دولة خاصة بهم.

عرب 48: ربما هي (الصهيونية) تجسيد لفكر سعى إلى تحرير اليهود من أوروبا وتحرير أوروبا من اليهود، وبهذا المعنى تلتقي مع اللاسامية التي كانت تطالب بتخليص أوروبا من اليهود؟

شحادة: كانت الفكرة أن يتم تحويل يهود الشتات الأوروبيين الذين كانوا منبوذين في أوروبا إلى الرجل الأبيض الأوروبي الجديد الذي يستطيع أن يقوم بالدور الاستعماري الذي قام به الرجل الأبيض الأوروبي في الفترة الاستعمارية.

عرب 48: بمعنى أن يتحوّل من مضطهَد في أوروبا إلى مضطهِد في الشرق وفي فلسطين؟

شحادة: صحيح، وهناك كتابات في هذا المجال، فأنا أتابع بعض الكتابات لرجال الحركة الصهيونية نفسها التي تبيّن كيف كانت لديهم تلك النظرة الاستعلائية تجاه الشرقيين اليهود وإزاء كل شيء يظل متمسّكًا بالجزء السامي الشرقي لليهود، وكيف هاجموا، بشكل رمزي، هذه الجزئية التي بقيت في يهود العالم، وحاولوا خلق اليهودي القوي والتخلص من اليهودي الضعيف.

محاولة خلق مجتمع مستعمِر أبيض لا تتمثّل في معاداة الشعب الأصلاني في فلسطين فقط، وإنما في تعزيز هذه الجزئية أيضًا. هكذا نفهم الحركة الصهيونية كحركة استعمارية للرجل الأبيض بصورتها الخاصة، والأهم أن الفكر الاستعماري يبقى محافظًا على عدم قبول الآخر الفلسطيني بإنسانيته، بمعنى أنهم يواصلون تغييب إنسانيته.

عرب 48: الحفاظ على أن غير الأوروبي الأبيض، الشرقي، الملوّن، الفلسطيني، غير متساوٍ مع الأوروبي الأبيض؟

شحادة: واحد من الأمثلة التي أستخدمها في الورقة هو استحضار شهادة أحد الجنود الإسرائيليين من حركة "يكسرون الصمت" حول تجربته على الحواجز، التي يقول فيها إنه لم يفطن حينها إلى أن هؤلاء بشر، وقد وصف القضية كمن يأكل اللحمة دون أن يربط بينها وبين كون مصدرها كائنًا حيوانيًا، وكأن هناك فصلًا داخليًا بين اللحمة والحيوان، وهو يستخدم هذا المثال لعملية الفصل بين الفلسطيني والإنسان.

هذا هو الصراع الدائم الذي نعيشه نحن، صحيح أن هناك معاناة، ولكن "الهاوية" والشيء الذي لا يطاق ولا يحتمل هو فكرة المحو الاستعماري، فكرة أن نصبح تمامًا بالصورة التي يرسمونها لنا، وهي صورة العبد مقابل السيد، وأن نتقبّل وضعية العبد.

نحن دائمًا في خضمّ هذا الصراع، والطريقة التي يضغطون علينا بواسطتها متشعبة.

عرب 48: وكيف يتعامل الاختصاصيون والمعالجون النفسيون مع ضحايا هذه الحالة؟

شحادة: علم النفس يصفها كحالات اضطراب نفسي، على غرار اكتئاب حاد أو اضطراب ما بعد الصدمة، "بوست تراوما"، الذي اخترعوه أساسًا كتشخيص لحالة الجنود الأميركيين الذين عادوا من فيتنام، وكانت هناك ضرورة سياسية لأن يعترفوا بمعاناتهم، علمًا أنهم في تلك الحالة هم من كانوا المعتدين، ولكن بعدها أصبحوا يستخدمون التشخيصات نفسها لوصف حالة المستعمَرين (بفتح الميم)، وهي مفارقة أن يوضع المعتدي والمعتدى عليه في السلة نفسها، وتأكيد أن جميع المؤسسات الغربية العاملة في مجال الصحة النفسية لم تأتِ لتغيير الواقع، وإنما تحاول مساعدة الضحايا على تحمّل هذا الواقع دون أن يقاوموه.

وهنا أقول إن هذه الآليات والمصطلحات المستعملة قاصرة أو تنطوي على تضليل لواقعنا، وإننا نحن من يجب أن نصوغ مصطلحاتنا وأفكارنا في وصف معاناتنا وبكلماتنا.

عرب 48: أشرت إلى أربعة أنماط للخنق الاستعماري؟

شحادة: إذا ما استطعنا أن نتخيّل ما يحدث في الزنازين من تحقيق وتعذيب لكسر المعتقلين الفلسطينيين، فإننا نرى المخطط نفسه يُطبّق في الواقع لكسر إرادة الشعب الفلسطيني عمومًا، وهو ضغط يبدأ بالعنف الجسدي ويتمثّل في القصف والضرب والهدم وكل هذه المناظر المروّعة التي رأيناها في غزة، والتي تثبت ما يمتلكونه من شراسة قادرة على مهاجمة الجسد الفلسطيني بشكل مباشر، ولكن أيضًا بشكل غير مباشر بواسطة التجويع والتعطيش حتى الموت، وكل عمليات ضرب البنية التحتية للحياة هي جزء من عملية خنق الجسد الفلسطيني.

ومن يعيش روتين هذه الحالة ربما يفقد الشعور بالفارق، ولكن عندما يخرج منها فإن الجسد يرتاح ويأخذ منحًى أقل تأهّبًا، وهذه كأنها الدائرة الثانية للخنق، وهي خنق الانفعالات الشعورية والعاطفية التي كأن كبتها وكتمها مفروضان علينا نحن الفلسطينيين تحت الحكم الاستعماري، فعندما نقف في طابور الانتظار على الحاجز يجب ألّا نظهر عصبيتنا وأن يبدو الأمر عاديًا بالنسبة لنا، والشيء نفسه مع مظاهر الفرح في جنازات الشهداء، وكأن هناك توقّعًا بأن نخفي مشاعرنا الحقيقية، ففي حالة الحزن الشديد من المتوقّع أن نظهر مظاهر الفرح لكي لا نبدو وكأننا انكسرنا أمام العدو.

طبعًا، هناك الكثير من التحديات والصعوبات في قدرتنا على أن نحسّ بالمشاعر الحقيقية والقدرة على التعبير عنها، فحالة التنافر بين ما نستطيع أن نعبّر عنه للخارج وما نشعر به في داخلنا لها ثمن جسدي، وأعتقد، من خلال الكثير من الأوجاع التي أسمع عنها في العيادات، أن هناك وباءً غير معترف به، ناتجًا عن كمية الضغط الذي يتحمّله جسدنا لأننا نعيش تحت الاستعمار.

أمّا الدائرة الثالثة التي أتحدّث عنها فهي العقل، بمضمونه وقدراته أيضًا، فعندما نرى قصفًا بلا هوادة ودون أيّ رحمة، يصبح الناس غير قادرين على استيعاب ما يجري حولهم. هذه إستراتيجية إسرائيلية استعمارية، وكأن هدفها إدخال الناس في حالة بلبلة وعدم وضوح وعدم قدرة على استيعاب ما يجري، فيصبح استهدافهم أسهل لأنهم لا يستطيعون تمالك أنفسهم والحفاظ عليها.

وهنا أستحضر مشهد الطفلة مرح التي لم تنفكّ تسأل، عندما أُخرجت من تحت الأنقاض، إن كانت في حلم أم علم، وادّعائي أن هذا مهندس لكي يجعلوا من الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، غير قادرين على التمييز بين الحقيقي وغير الحقيقي، وهي الخاصية التي يتميّز بها البشر.

الدائرة الرابعة هي خنق الروابط المجتمعية العلائقية واستهداف كل العلاقات الاجتماعية التي تربط بيننا كشعب، خاصة عندما تنشأ مبادرات لتكاتف مجتمعي، فإنهم يسعون لإفسادها وتفكيك هذه الروابط، جريًا على سياسة "فرّق تسد".

هنا أيضًا تدخل الأساليب "الشاباكية" المستعملة في التحقيق، وكلها سياسة لهندسة فصل الفلسطيني عن أخيه ودبّ الانقسامات الداخلية، وهي سياسة ترتبط بما يُسمّى بالعنف الأفقي الذي يُمارس بين أفراد المجتمع المستعمَر، على غرار مظاهر الجريمة التي تتفشّى في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وهذه ظاهرة معروفة تحدّث عنها فانون، وهي ناتجة عن التعويض عن عدم قدرتنا على توجيه غضبنا وإحباطنا تجاه المستعمِر لأننا مهدّدون بالعنف المفرط، فيصبح متنفسنا الوحيد هو إخراج هذا الغضب والعنف تجاه بعضنا بعضًا، وهي ظاهرة معروفة في كل تجارب الشعوب التي عانت من الاستعمار.

هذه كلها تحديات يجب أن نشخّصها ونسمّيها لتوظيف علم النفس والعاملين في مجال الصحة النفسية في عملية تكوين رؤية شاملة نستطيع أن ننظر من خلالها إلى أنماط الخنق والمعاناة التي يتسبّبون لنا بها.

عرب 48: في المقابل، فإننا كشعب مستعمَر، وفي مختلف مواقعنا وتجمّعاتنا، لا نقف كمن لا حول لهم ولا قوة، كما أشرت؟

فكرة الصمود هي الوجه الثاني للهاوية التي أتحدّث عنها في الورقة، والتي تمثّل ردّ الفعل على تهديد المحو الاستعماري، وهي الجزء الخلّاق الذي يجد الطريق نحو البقاء والصمود ومقاومة محاولات المحو.

أحيانًا، الابتسامة في لحظة الاعتقال تصبح أكبر عمل مقاوم، وكأنها تتحدّى الجلاد الذي يريد كسر معنوياتك، وهنا تدور الحرب النفسية لأن المركّب النفسي لدى الاستعمار الصهيوني مهم أيضًا، فهم لا يفتّشون عن أخذ الأرض وترحيل أصحابها فقط، بل يحاولون بطاقة أكبر، وبواسطة كيّ الوعي ربما، أن يجعلوا الفلسطيني يذوّت الاستعمار بداخله ويستسلم له.

د. سعيد شحادة: وُلد سعيد ونشأ في يافا، وحصل على درجة الدكتوراه في علم النفس العيادي من جامعة روتجرز في نيوجيرسي. تناولت أطروحته تطبيق نظرية التحليل النفسي وممارسته على صياغة الذات العربية.

عمل أستاذًا مساعدًا في دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت. يعمل حاليًا كمعالج نفسي وباحث في دراسة الذاتية الفلسطينية في ظل الحكم الاستعماري الاستيطاني، كما يعمل على تطوير تدخلات في علم النفس التحرري المناهضة للاستعمار.