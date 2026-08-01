اجتماع نسائي في منزل عائلة عرار في طمرة: "ليست وحدها في مواجهة خطر الهدم"

نظّمت عشرات النساء في مدينة طمرة زيارة تضامنية إلى منزل عائلة عرار المهدد بالهدم، بدعوة من مبادرة "نوى" النسائية، تأكيدًا على أن التصدي لسياسات هدم المنازل مسؤولية اجتماعية مشتركة، وأن دور النساء في هذا الحراك محوري وليس هامشيًا.

في وقت يتصاعد فيه خطر أوامر الهدم التي تهدد عشرات العائلات في مدينة طمرة، اختارت عشرات النساء تحويل التضامن إلى فعل ميداني، بعدما اجتمعن بدعوة من مبادرة "نوى" النسائية المستقلة في زيارة دعم لعائلة السيدة جميلة عرار، التي يواجه منزلها خطر الهدم.

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وحملت المبادرة رسالة واضحة، مفادها أن مواجهة سياسات الهدم ليست مسؤولية أصحاب البيوت وحدهم، بل قضية مجتمع بأكمله، وأن النساء شريكات أساسيات في الدفاع عن الحق في السكن والكرامة والوجود.

تصاعد أوامر الهدم... والنساء في قلب النشاط

تأتي هذه الزيارة في ظل ازدياد أوامر الهدم والإخلاء التي تهدد عشرات المنازل في طمرة، فيما يواصل أصحاب البيوت، بالتعاون مع البلدية واللجنة الشعبية، استنفاد المسارات القانونية والجماهيرية لمحاولة وقف تنفيذها.

ولم تقتصر المبادرة على إعلان التضامن مع العائلات المتضررة، بل طرحت رؤية تؤكد أهمية توسيع حضور النساء في الحيز العام، وتعزيز مشاركتهن في العمل المدني والسياسي باعتباره أحد أهم أدوات الدفاع عن الحقوق الجماعية.

"المشاركة السياسية حق للنساء وليست امتيازًا"

وقالت مديرة مبادرة "نوى"، فاطمة عباس، إن تعزيز المشاركة النسائية يبدأ بمنح المرأة استقلالية اتخاذ القرار، مؤكدة أن الجمعية لا تنتمي إلى أي حزب سياسي ولا تدعو إلى التصويت لأي قائمة، وإنما تشجع النساء على ممارسة حقهن الديمقراطي واختيار من يمثل قضاياهن بحرية.

حديث مديرة مبادرة "نوى" فاطمة عباس خلال اجتماع نسائي بمنزل عائلة عرار المهدد بالهدم في مدينة طمرة



تصوير: إيناس مريح (عرب 48) pic.twitter.com/quLNuv1wtS — موقع عرب 48 (@arab48website) August 1, 2026

وأضافت أن النساء العربيات ما زلن الأقل مشاركة في الانتخابات، رغم إدراك الجمعية للأسباب التي تدفع كثيرات للعزوف عن التصويت، مشيرة إلى أن العمل مستمر لمعالجة هذه العوامل ورفع نسبة المشاركة النسائية في الاستحقاقات المقبلة.

وأكدت عباس أن المجتمع العربي بحاجة إلى تمثيل سياسي يعكس واقعه ويدافع عن حقوقه داخل مؤسسات الدولة، مشددة على أن المرأة العربية تعيش التحديات نفسها التي يعيشها مجتمعها، ولذلك يجب أن يكون صوتها حاضرًا في مواقع صنع القرار.

وأضافت: "التغيير لا يمكن أن يتحقق دون النساء، فالرجال شركاء في النضال، لكن استمرار تهميش النساء سياسيًا لم يعد مقبولًا، لما يمتلكن من قدرة على قيادة الحراك والدفاع عن حقوق الأسرة والمجتمع".

كما شكرت النساء اللواتي شاركن في الزيارة، معربة عن تضامنها مع جميلة عرار، وآملة ألا تتكرر هذه المعاناة مع عائلات أخرى.

"النشاط النسوي يمنح العائلات قوة للصمود"

من جهتها، أكدت المربية تغريد عياشي، شقيقة جميلة عرار، أنه حيث وُجد الظلم لا يوجد صمت، النشاط النسوي يمثل قوة حقيقية للتغيير، مشيرة إلى أن مشاركة هذا العدد من النساء تحمل رسالة واضحة بأن الظلم لا يجب أن يُواجَه بالصمت.

حديث المربية تغريد عياشي خلال اجتماع نسائي بمنزل عائلة شقيقتها المهدد بالهدم في مدينة طمرة



تصوير: إيناس مريح (عرب 48) pic.twitter.com/Hz8Z7TQajI — موقع عرب 48 (@arab48website) August 1, 2026

وقالت إن التضامن النسوي يمنح العائلات المهددة بالهدم شعورًا بأنها ليست وحدها، وهو ما يعزز الصمود والثقة بالنفس، ويمنح المتضررين قوة للاستمرار في مواجهة الضغوط.

وأضافت أن أصوات النساء يجب أن تصل إلى أصحاب القرار، مؤكدة أن الوقوف بعضهن إلى جانب بعض هو خطوة أساسية في حماية الحقوق، ويمنح الأمل لكل امرأة تواجه ظروفًا مشابهة.

"التضامن الحقيقي يبدأ من الميدان"

ودعت عضوة مبادرة "نوى" ومديرة قسم الثقافة في بلدية طمرة، الفنانة هيام أبو رومي ذياب، إلى ترجمة المواقف إلى خطوات عملية، مؤكدة أن التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحده لا يكفي لإحداث تغيير.

حديث عضو مبادرة "نوى" ومديرة قسم الثقافة ببلدية طمرة الفنانة هيام أبو رومي خلال اجتماع نسائي بمنزل عائلة عرار المهدد بالهدم في مدينة طمرة



تصوير: إيناس مريح (عرب 48) pic.twitter.com/FKY1jwDHJA — موقع عرب 48 (@arab48website) August 1, 2026

وقالت إن المشاركة في الوقفة التضامنية تحمل رسالة مباشرة لجميلة عرار بأنها ليست وحدها في مواجهة خطر الهدم، مؤكدة أن ما يحدث اليوم يمس جميع أبناء المجتمع العربي.

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب من النساء والرجال معًا تحمل المسؤولية والانخراط في الحراك الجماهيري، لأن التحديات التي يواجهها المجتمع العربي أصبحت تمس حق الناس في البقاء في بيوتهم وعلى أرضهم.

وأشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في سياسات التضييق، الأمر الذي يستوجب تحركًا جماعيًا ومنظمًا، وعدم الاكتفاء برفض الواقع عبر وسائل التواصل، بل تحويل هذا الرفض إلى خطوات ميدانية ورسائل واضحة للمسؤولين.

"حضور النساء منحنا الأمل"

بدورها، أعربت صاحبة المنزل، جميلة عرار، عن امتنانها لكل من شارك في الزيارة، مؤكدة أن وجود النساء إلى جانبها منحها وعائلتها شعورًا بالأمل والقوة في مواجهة المرحلة الصعبة.

حديث جميلة عرار خلال اجتماع نسائي وتضامني في منزلها المهدد بالهدم بمدينة طمرة



تصوير: إيناس مريح (عرب 48) pic.twitter.com/1cQRZrAaan — موقع عرب 48 (@arab48website) August 1, 2026

وقالت إن عائلات أخرى تعيش القلق ذاته، وبعضها لم يتمكن من المشاركة بسبب تلقيه إنذارات بالهدم، معربة عن أملها في ألا يفقد أي بيت في المجتمع العربي، وأن تسهم هذه التحركات في إيصال صوت المتضررين إلى أوسع نطاق.

حماية البيوت تبدأ بحماية صوت النساء

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على أن التضامن النسوي يتجاوز الدعم المعنوي، ليصبح فعلًا جماعيًا للدفاع عن الحق في السكن، وتعزيز المشاركة المدنية والسياسية للنساء، انطلاقًا من قناعة بأن حماية البيوت تبدأ بحماية الصوت النسائي، وأن المجتمع الذي تتقدم فيه النساء إلى الصفوف الأولى يمتلك قدرة أكبر على الصمود وصناعة التغيير.