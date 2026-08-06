جيلٌ من الأيتام: نحو ألف طفل عربي فقدوا أحد والديهم نتيجة الجريمة والعنف منذ عام 2020

تكشف جرائم القتل في المجتمع العربي عن ضحايا آخرين لا تظهر أسماؤهم في عناوين الأخبار؛ أطفال يفقدون أحد والديهم ويواجهون آثار الفقدان لسنوات. ويُظهر بحث جديد أن نحو ألف طفل عربي أصبحوا أيتامًا بسبب الجريمة والعنف منذ عام 2020.

لم تعد جرائم القتل في المجتمع العربي تُقاس بعدد الضحايا فقط، بل باتت تخلّف وراءها جيلًا كاملًا من الأطفال الذين يدفعون ثمن العنف بفقدان أحد والديهم. ويكشف بحث جديد أعدّته جمعية "حمنيوت"، وهي جمعية توفر برامج دعم للأطفال الأيتام، عن حجم المأساة الإنسانية المتفاقمة عامًا بعد عام، في ظل استمرار تصاعد الجريمة وتداعياتها العميقة على الأطفال والعائلات.

وبحسب معطيات البحث، فقد 114 طفلًا وقاصرًا أحد والديهم منذ بداية عام 2026، إثر مقتل 52 أبًا وأمًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. وتشير الأرقام إلى أن نحو نصف هؤلاء الأطفال لم يتجاوزوا سن السادسة، ما يضع عشرات العائلات أمام أزمات نفسية واجتماعية واقتصادية طويلة الأمد، تمتد آثارها إلى مستقبل الأطفال وحياتهم.

ولا تقتصر المأساة على العام الحالي، إذ يُظهر البحث أن 640 طفلًا فقدوا أحد والديهم بين عامي 2020 و2024، فيما انضم 232 طفلًا آخرين إلى هذه الدائرة المؤلمة خلال عام 2025 وحده. وبذلك، ارتفع عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم بسبب جرائم القتل والعنف إلى 986 طفلًا خلال أقل من سبع سنوات، في مؤشر يعكس الأثر الإنساني المتفاقم للجريمة، والذي يتجاوز أعداد الضحايا ليطال مئات الأطفال الذين يواجهون مستقبلًا محفوفًا بالفقدان وعدم الاستقرار.

وفي كثير من الحالات، تفقد الأسرة مصدر دخلها الأساسي بعد مقتل الأب، فتجد الأم نفسها وحيدة في مواجهة مسؤولية إعالة الأطفال والتعامل مع تبعات الفاجعة. وفي حالات أخرى، يفقد الأطفال أمهاتهم في جرائم عنف أسري، لينتقلوا إلى رعاية الأجداد أو عائلات حاضنة، وسط تحديات معيشية ونفسية معقدة.

ويعاني الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم جراء جرائم القتل من آثار نفسية عميقة، أبرزها الخوف والعزلة والكوابيس وتراجع التحصيل الدراسي. كما يواجه بعضهم صعوبة في مغادرة المنزل أو الاندماج في المدرسة، لا سيما إذا وقعت الجريمة أمام أعينهم أو ظلوا على تماس مباشر مع التهديدات التي سبقتها أو أعقبتها.

"منذ يوم وفاته تغيرت حياتنا بالكامل"

وفي حديثها لـ"عرب 48"، قالت فاطمة عماش من بلدة جسر الزرقاء، وهي أرملة ضحية جريمة القتل محمد عماش، إن "زوجي رحمه الله توفي عام 2022، تاركًا لي أربعة أطفال، بنتين وولدين. تبلغ ابنتي الكبرى اليوم 11 عامًا، والثانية 10 أعوام، والابن 8 أعوام، أما أصغرهم فيبلغ من العمر أربع سنوات، وسيتم الخامسة بعد عدة أشهر. كان عمره شهرين فقط عندما فقد والده".

ضحية جريمة القتل محمد عماش

وأضافت: "في تلك الفترة كنت أمر بحالة نفسية صعبة للغاية، خاصة أنني كنت قد خضعت لولادة قيصرية قبل شهرين فقط، ثم وقعت جريمة قتل زوجي. لم أستوعب ما حدث، ومنذ يوم وفاته تغيرت حياتنا بالكامل".

وتابعت عماش: "كانت الفترة الأولى بعد وفاته من أصعب المراحل التي مررنا بها. شعرت وكأن الحياة توقفت، وكان أطفالي يبكون باستمرار ويسألونني: متى سيعود بابا؟ ولماذا مات؟ ولماذا تركنا؟ كانت تلك الأسئلة تمزق قلبي، ولم أكن أعرف كيف أشرح لهم حقيقة ما حدث وهم في هذا العمر".

وعن آثار رحيل رب الأسرة، قالت عماش إن "رحيله ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا على أطفالي. أصبح الحزن رفيقهم الدائم، ويفتقدون والدهم في كل مناسبة وفي كل يوم يمر. كما انعكس ذلك على تحصيلهم الدراسي، إذ أصبح من الصعب عليهم التركيز، وما زال الخوف يلازمهم حتى اليوم، فلا يخرجون من المنزل إلا عند الضرورة".

وأضافت: "عندما يشاهدون أطفالًا برفقة آبائهم، يطيلون النظر إليهم بصمت، وكأن في أعينهم حزنًا لا أستطيع فهمه أو وصفه".

وعن التحديات اليومية، أوضحت عماش: "الحياة من دون الأب ليست سهلة أبدًا. أحاول بكل ما أملك أن أكون لهم الأم والأب في الوقت نفسه، لكن هناك أشياء لا يمكن لأي شخص أن يعوضها. المسؤولية كبيرة جدًا، وأعيش تحت ضغوط تفوق قدرتي على الاحتمال".

وأردفت: "في كثير من الأحيان أشعر بتعب شديد، وأفكر بالهروب من هذا الواقع، لكنني أواصل الصمود من أجل أطفالي، فهم السبب الذي يدفعني للاستمرار".

وقالت أيضًا: "بعد وفاة زوجي أصبحت المسؤولة الوحيدة عن كل تفاصيل حياتنا، من تربية الأطفال ومتابعة شؤونهم الدراسية إلى إدارة المنزل وتلبية جميع احتياجاتهم. لم يعد هناك من يشاركني المسؤولية أو أستند إليه في مواجهة أعباء الحياة".

وبشأن الدعم الاجتماعي والمؤسساتي، قالت عماش: "تلقيت في البداية بعض المساعدة من أشخاص وقفوا إلى جانبي، لكن مع مرور الوقت وجدت نفسي وحيدة، أعتمد على نفسي في معظم الأمور. وما زلت أواجه صعوبات كبيرة، وكل ما أتمناه هو أن يحظى أطفالي بحياة مستقرة وآمنة رغم كل ما مررنا به".

وختمت عماش حديثها قائلة: "ما يزيد من ألمي أن زوجي قُتل ظلمًا وغدرًا، من دون أن يعلم حتى سبب استهدافه. كان يقف أمام منزل أهله بانتظار أحد أصدقائه، حين جاء شخص يحمل سكينًا وطعنه في قلبه، فتوقف قلبه عن النبض. لن أنسى ما حدث ما حييت، وسيبقى هذا الجرح مفتوحًا، خاصة أن المجرم لم ينل العقاب الذي يستحقه حتى اليوم".

"هؤلاء الأطفال ليسوا أثرًا جانبيًا للجريمة"

من جانبها، قالت مديرة مجال المجتمع العربي في جمعية "حمنيوت"، د. باقة مواسي، لـ"عرب 48" إن "أرقام الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم نتيجة الجريمة والعنف وحدها كفيلة بأن تدق ناقوس الخطر. فمنذ بداية عام 2026، فقد 114 طفلًا أحد والديهم، وبين عامي 2020 و2024 فقد 640 طفلًا أحد والديهم، وفي عام 2025 وحده انضم 232 طفلًا آخرين إلى هذه الدائرة المؤلمة، أي أننا نتحدث اليوم عن 986 طفلًا فقدوا أحد والديهم خلال أقل من سبع سنوات بسبب العنف والجريمة".

د. باقة مواسي

وتابعت مواسي: "نرافق في الجمعية مئات العائلات، ونلمس كيف يمكن للدعم المهني أن يصنع فرقًا حقيقيًا في حياة الطفل. لكننا ندرك أيضًا أن الطريق ما زال طويلًا. فليس من السهل الوصول إلى جميع العائلات، إذ يرفض بعضها تلقي المساعدة في البداية بسبب الصدمة أو الخوف أو الوصمة الاجتماعية".

وأضافت: "لذلك نستمر في طرق الأبواب، لأننا نؤمن بأن كل طفل يستحق فرصة للحياة، مهما تأخر وصوله إلينا".

وعن أبرز التحديات، بيّنت مواسي أن "التحدي الأكبر لا يكمن فقط في تقديم العلاج النفسي، بل في بناء شعور جديد بالأمان لدى طفل فقد ثقته بالعالم. هذا عمل يحتاج إلى سنوات، وإلى كوادر مهنية متخصصة، وإلى استثمار حقيقي، لا إلى تدخلات مؤقتة تنتهي بانتهاء المشروع أو الميزانية".

وحول الميزانيات المخصصة للبرامج الداعمة للأطفال الذين فقدوا أحد والديهم، أوضحت مواسي: "رغم وجود اهتمام متزايد من بعض المؤسسات الرسمية، فإن حجم الاحتياجات أكبر بكثير من الموارد المتاحة. لا يمكن أن نستمر في التعامل مع هؤلاء الأطفال باعتبارهم أثرًا جانبيًا للجريمة. هم قضية بحد ذاتها، ويستحقون سياسة واضحة، وميزانيات مستقرة، وخطة طويلة الأمد تضمن لهم العلاج والمرافقة والاحتواء".

وتحدثت مواسي عن واقع الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم جراء الجريمة، قائلة: "الأيتام ضحايا الجريمة هم الضحايا الذين لا يراهم أحد. فعندما تقع جريمة قتل في مجتمعنا، تتصدر العناوين هوية الضحية، وعدد القتلى، وظروف الجريمة، لكن سرعان ما تخفت الأضواء، ويبقى خلفها ضحايا آخرون لا يذكرهم أحد، ولا تتصدر صورهم نشرات الأخبار، رغم أنهم يحملون آثار الجريمة في كل يوم من حياتهم".

وأضافت: "يستيقظ الطفل اليتيم كل صباح على كرسي فارغ، وعلى غياب لا يعوض، وعلى خوف دائم من أن يخسر شخصًا آخر يحبه. وذلك عدا عن الأم الأرملة التي تواجه حزنها الشخصي، وتعيش صدمة الجريمة، وتتحمل مسؤولية إعالة الأسرة، بينما تحاول أن تبدو قوية أمام أطفالها، رغم أنها في داخلها تحتاج هي أيضًا إلى من يحتويها".

ضحايا بلا أسماء في سجل الجريمة

تكشف معطيات جمعية "حمنيوت" أن دائرة العنف لا تتوقف عند لحظة وقوع الجريمة أو عند الضحية المباشرة لها، بل تمتد لتطال أطفالًا يفقدون أحد والديهم، وعائلات تجد نفسها أمام واقع جديد مليء بالتحديات النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

وبينما تتواصل جرائم القتل في المجتمع العربي، يبقى هؤلاء الأطفال من أكثر الفئات تضررًا، إذ يحملون آثار الفقدان معهم لسنوات طويلة، في ظل حاجة ملحّة إلى برامج دعم مستمرة وسياسات واضحة تضمن لهم الرعاية والعلاج والاحتواء، بعيدًا عن كونهم مجرد أرقام في إحصاءات الجريمة.