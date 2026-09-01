154 ضحية للجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام.. 7 قتلى في آب

154 ضحية للجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام، بينهم 11 امرأة و8 أطفال وفتيان، فيما شهد آب/ أغسطس مقتل 7 أشخاص، وفق معطيات وإحصاءات "عرب 48".

جانب من مظاهرة الغضب ضد الجريمة ودفاعًا عن النقب أمام مكاتب الحكومة في القدس، 11 كانون الثاني 2026 (أرشيف "عرب 48")

واصلت الجريمة والعنف حصد الأرواح في المجتمع العربي، في ظل استمرار غياب المعالجة الحكومية الجدية وتصاعد المخاوف من تحوّل العنف والجريمة إلى أداة لضرب المجتمع وتفتيته، فيما شهد شهر آب/ أغسطس الماضي مقتل 7 أشخاص.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 154 ضحية، مقارنة بـ172 ضحية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 17 ضحية، بنسبة تقارب 10%.

وتعكس الأرقام، رغم التراجع مقارنة بالعام الماضي، استمرار أزمة الجريمة كإحدى أكثر القضايا إلحاحًا وخطورة في المجتمع العربي، في ظل تواصل حوادث إطلاق النار وعمليات القتل وتوسع رقعة العنف لتطال بلدات ومناطق مختلفة.

وتعتمد هذه الحصيلة على معطيات وإحصاءات موقع "عرب 48"، ولا تشمل الجرائم التي وقعت في القدس المحتلة. غير أن الحصيلة الحالية تضم ضحية من القدس المحتلة، قُتلت في مدينة الناصرة، إضافة إلى ضحية من قرية بقعاثا في الجولان العربي السوري المحتل.

قتلى في عشرات البلدات

ومن بين الضحايا الـ154، قُتل 153 شخصًا من 55 مدينة وقرية عربية، إلى جانب الضحية المقدسية والضحية من الجولان المحتل.

وتصدرت أم الفحم قائمة البلدات من حيث عدد الضحايا، بـ10 ضحايا، بينهم ثلاثة قُتلوا خارج المدينة، تلتها الرملة بـ9 ضحايا، أحدهم قُتل خارجها.

وسجلت كل من اللد ويافا 8 ضحايا؛ أحد ضحايا اللد وضحيتان من يافا قُتلوا خارج المدينتين.

وفي رهط والناصرة، سجلت 7 ضحايا لكل منهما، مع مقتل أحد ضحايا الناصرة خارج المدينة.

وسجلت كل من قلنسوة وطمرة وحيفا وشفاعمرو 6 ضحايا؛ وقُتل أحد ضحايا طمرة وحيفا وشفاعمرو خارج بلداتهم.

أما الطيرة فسجلت 5 ضحايا، أربعة منهم قُتلوا خارج المدينة، فيما سجلت يركا 4 ضحايا، أحدهم قُتل خارجها.

كما سُجلت 3 ضحايا في كل من عرب السواعد (قرب شفاعمرو)، كفر قرع، عبلين، كفر قاسم، تل السبع، الرينة، يافة الناصرة، عرابة، اللقية، باقة الغربية وبئر المكسور، مع تسجيل عدد من حالات القتل خارج البلدات الأصلية للضحايا.

وسجلت كفر كنا، عرعرة النقب، شقيب السلام، مشيرفة، طرعان و"نوف هجليل"، بمحاذاة الناصرة، ضحيتين لكل منها، فيما توزعت بقية الضحايا على عدد كبير من البلدات، بواقع ضحية واحدة في كل منها.

وشملت القائمة عرب الخوالد، إبطن، البعنة، الأطرش، زلفة، الفريديس، الشبلي - أم الغنم، الرامة، جسر الزرقاء، عين الأسد، عسفيا، عارة وعرعرة، المغار، الطيبة، دير حنا، جديدة - المكر، سولم، كسيفة، مقيبلة وكفر مندا.

كما سجلت ضحية واحدة من كل من أبو سنان، مجد الكروم، حرفيش، بسمة طبعون وجلجولية، إلا أن جرائم القتل وقعت خارج هذه البلدات.

11 امرأة و8 أطفال وفتيان

ولا تقتصر الحصيلة على الرجال والشبان، إذ تظهر المعطيات أن من بين الضحايا 11 امرأة، إضافة إلى 8 فتيان وأطفال في سن 18 عامًا أو أقل.

وبلغ متوسط أعمار الضحايا نحو 34 عامًا وستة أشهر، ما يعكس حجم الخسارة البشرية التي تلحق بفئات عمرية شابة، فضلًا عن تداعياتها المباشرة على عائلات الضحايا ومجتمعهم.

تراجع شهري لا ينهي الأزمة

وبحسب التوزيع الشهري للضحايا، شهد كانون الثاني/ يناير أعلى الحصائل منذ بداية العام، بـ26 ضحية، ارتفع العدد في شباط/ فبراير إلى 28 ضحية، قبل أن يتراجع في آذار/ مارس إلى 18 ضحية.

وسجل نيسان/ أبريل 19 ضحية، وأيار/ مايو 20 ضحية، وحزيران/ يونيو 24 ضحية، ثم تراجع العدد في تموز/ يوليو إلى 13 ضحية، وصولًا إلى 7 ضحايا في آب/ أغسطس.

ورغم الانخفاض الملحوظ خلال الشهرين الأخيرين، فإن الحصيلة التراكمية البالغة 155 ضحية منذ بداية العام تؤكد أن الجريمة ما زالت تشكل أزمة عميقة ومستعصية في المجتمع العربي.

وتأتي هذه الأرقام في ظل انتقادات متواصلة لأداء الشرطة والحكومة في مواجهة الجريمة والعنف، ولا سيما في ظل استمرار انتشار السلاح وتنامي جرائم إطلاق النار والقتل، مقابل مطالبات بوضع خطة شاملة لمعالجة جذور الأزمة بدل الاكتفاء بإجراءات أمنية مؤقتة.

ويشير استمرار سقوط الضحايا في هذا العدد الكبير من البلدات، إلى أن الجريمة لم تعد ظاهرة محصورة في مناطق بعينها، وإنما باتت أزمة واسعة تمس شرائح ومناطق مختلفة من المجتمع العربي، فيما تتحمل العائلات والمجتمعات المحلية تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية المتراكمة.