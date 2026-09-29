إخلاء البؤرة الاستيطانية في مجد الكروم: شعب واحد تجنّد ونجح

في غضون ستة أيام، تحولت مواجهة محاولة إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس بمجد الكروم إلى نموذج للعمل الشعبي والإعلامي والقانوني المشترك، انتهى بإخلائها.

هذه السطور محاولة لتوثيق فصل من حكاية قرية مجد الكروم منذ النكبة حتى اليوم. بدأ هذا الفصل بمحاولة إنشاء مستوطنة على أراضي منطقة الروس، التابعة لقرية كانت إحدى أهم حاميات الجليل خلال النكبة، وشهدت محطات نضالية طوال العقود الثمانية اللاحقة، وصولًا إلى 10 أيلول/ سبتمبر 2026، عندما ضبط الأهالي مستوطنين يحاولون إقامة بؤرة استيطانية، بذريعة الرعي، على أرضهم في منطقة الروس. وانتهى هذا الفصل من الحكاية بإخلاء البؤرة في 16 أيلول/ سبتمبر.

قد يسميها البعض شهادة للتاريخ، وقد يعتبرها آخرون محاولة لنقل نموذج العمل والتصدي إلى بلدات أخرى في الداخل الفلسطيني، قد يحاول المستوطنون سلب أراضيها مرة أخرى، مع بدء الحديث عن مخططات لتهويد الجليل والمثلث والنقب من قبل حكومة الإبادة وأعضائها الفاشيين.

هذه هي البداية، وربما تكون للحكاية فصول أخرى.

عن البؤرة وبداية القصة

في أوائل أيلول/ سبتمبر، بدأ المزارعون وأصحاب الأراضي في منطقة الروس، الواقعة على الجبل الجنوبي لمجد الكروم، والتي جاءت تسميتها نسبة إلى رؤوس الجبل العديدة، بتجهيز أراضيهم لموسم قطاف الزيتون الذي يبدأ في تشرين الأول/ أكتوبر ويمتد حتى تشرين الثاني/ نوفمبر.

ومع ذلك، بدأت تتواتر الأخبار عن وجود مستوطنين يجوبون المنطقة. ومع معرفة الأهالي بالمستوطنين ودناءتهم، بدأ الخوف على كروم التين والزيتون والأراضي هناك.

كل يوم، كان أهالي القرية يجوبون المنطقة التي يحفظونها عن ظهر قلب بحثًا عنهم، حتى تم ضبطهم يوم الخميس، 10 أيلول/ سبتمبر 2026، مع بداية إقامة خيمة لهم في أرض الروس، في أرض تبلغ مساحتها 8 دونمات؛ 4 منها للحاج محمد سعيد كبت، و4 أخرى لعائلة كبت، تمت مصادرتها بعد النكبة وتسجيلها لصالح سلطة التطوير عام 1966، ومن ثم لصالح صندوق الاستيطان اليهودي الذي يحمل اسم الصندوق القومي اليهودي "كيرن كييمت ليسرائيل". ومن هناك بدأ هذا الفصل من الرواية التاريخية لمجد الكروم.

كان مخطط المستوطنين واضحًا، على غرار ما يفعلونه في الضفة الغربية المحتلة. تبدأ المزاعم بإعلان بريء عن بؤرة رعوية أو زراعية، يتواجد فيها بضعة من "فتية التلال"، أقذر أنواع المستوطنين، لتصبح بعدها بؤرة استيطانية صغيرة من مبانٍ متحركة (كرافانات)، ومن ثم يبدأون بالاعتداء على الأراضي المحيطة وأصحابها وكرومهم ومحاصيلهم، حتى تصل الأمور إلى مرحلة الترحيل والتهجير وسلب الأرض، برعاية أجهزة أمن الدولة، ومن ثم تحضير البنى التحتية وشق الطرق وتحويلها إلى مستوطنة ثابتة يسكنها الآلاف خلال سنوات لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة.

منذ عصر يوم الخميس، 10 أيلول/ سبتمبر 2026، وضع المستوطنون خيمة كبيرة وحظيرة للمواشي، ومبنى للمراحيض، ووضعوا مضخة كهربائية على بئر قديمة حُفرت قبل النكبة بعشرات الأعوام. وأكد صاحب الأرض هناك، الحاج محمد سعيد كبت، أن البئر موجودة قبل أن يولد، وهو من مواليد عام 1944.

والأخطر من ذلك كله، أنهم قاموا بتوصيل هذه المنشآت بشبكتي المياه والكهرباء، مع العلم أن الدولة لطالما منعت الأهالي والمزارعين من ربط أراضيهم بشبكات المياه والكهرباء بحجة عدم الترخيص، مع أن الأراضي هناك كلها زراعية.

مجد الكروم: خط الدفاع الأول عن الجليل

مع التأكد من وجود البؤرة، أخذت اللجنة الشعبية زمام المبادرة، وعقدت اجتماعًا عاجلًا دعت إليه المجلس المحلي وعددًا من الفعاليات السياسية والناشطين والحراك الشبابي. وتم تحديد الهدف: لا يمكن لهذه البؤرة أن تبقى.

مجد الكروم كانت خط الدفاع الأول عن الجليل في وجه مخططات التهويد، مع تصاعد موجات التحريض على المواطنين العرب في الجليل والمثلث والنقب.

هذه البؤرة كانت بداية تنفيذ المخطط الجديد الذي أعلن عنه وزراء وأعضاء حكومة الإبادة الجماعية من مختلف الأطياف السياسية الإسرائيلية. فقبلها بشهرين، زار وزير الأمن، يسرائيل كاتس، مدينة كرميئيل، إحدى أكبر المدن الإسرائيلية في الجليل، والتي أقيمت في سنوات الخمسين على الأراضي التي تم سلبها من مجد الكروم والبعنة ودير الأسد ونحف وسخنين وكوكب أبو الهيجاء، وقال بشكل واضح: "وضع الجليل يقلقني". وأعلن عن خطة أسماها "خطة السنوات العشر"، وأهم بنودها زيادة البناء الاستيطاني في الجليل لتهويده، وتغيير قوانين الأراضي والترخيص.

كذلك صرّح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، في عدة مناسبات، عن نيتهما نقل خطط الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة إلى الجليل والنقب وسائر البلاد، "بعد أن أثبتت فاعليتها". في حين قال رئيس اللجنة الخاصة لتعزيز وتطوير النقب والجليل في الكنيست، عوديد فورير، إنه إذا لم تنتقل الناس للسكن في الشمال، فلن يبقى الشمال لنا.

قد تختلف الصياغة عن صياغة سموتريتش، ولكن النظرة واحدة في جوهرها: ينبغي ضمان أكثرية يهودية في الجليل.

تم التأكد لاحقًا من أن "فتية التلال" الذين تولوا مهمة إقامة البؤرة الاستيطانية جاؤوا من مستوطنة تكوع في الضفة الغربية المحتلة، المقامة على أراضٍ تم سلبها من بلدة تقوع الفلسطينية جنوب بيت لحم، وأنفسهم تباهوا وصرّحوا: "جئنا لنبقى في أرضنا، هذه الأرض للدولة ولن نخرج منها". لكن هذا كان ظنهم فقط.

تحصّل "فتية التلال" على موافقة من "كيرن كييمت ليسرائيل" لإقامة بؤرة رعوية، تحت ذريعة ضرورة الرعي في الأراضي الزراعية من أجل تقليل الأعشاب الضارة التي من الممكن أن تؤدي إلى كارثة في حال وقوع حريق، وأن النية هي الحفاظ على البيئة، وكأن هدفهم كان نبيلًا.

لكن حتى هذا التصريح كان باطلًا، لأن "كيرن كييمت" قررت منحهم بؤرة على أراضي مجد الكروم، ومنها أرض خاصة لعائلة كبت.

العمل المشترك: الشعبي

بدأ تنسيق العمل على ثلاثة محاور متوازية: الشعبي، وهو الأهم، والإعلامي والقانوني.

كان أول قرار هو ألّا يُترك المستوطنون في أرض الروس وحدهم في أي ساعة من اليوم، وأن يتواجد الشباب والأهالي في الأرض طوال الوقت، مع دعوة إلى اعتصام جماهيري يومي في الخامسة عصرًا.

هذا الاعتصام الذي بدأ يوم الخميس بالعشرات من سكان مجد الكروم، انتهى يوم الأربعاء، 16 أيلول/ سبتمبر، بأكثر من ألف شخص من مختلف القرى والمدن العربية، على الرغم من صعوبة الوصول إلى الأرض ووعورة الطرق.

فاق التجاوب سقف توقعات الجميع، في مجد الكروم وخارجها. المئات من أهالي القرية، من مختلف الأجيال، صعدوا الجبل إلى منطقة الروس بشكل يومي. وزّع الصبايا والشباب المياه على المشاركين والطعام على الجميع، على حسابهم الخاص ودون تنسيق مسبق بشأن من يحضر ماذا.

العشرات من أصحاب الخيول تواجدوا في المنطقة، كما قام أصحاب سيارات الدفع الرباعي وسيارات النقل بنقل كبار السن ممن لا يقوون على السير، لكن عزيمتهم تقوى على الدفاع عن أرضهم وبلدهم، إلى الروس.

والتحم الجميع هناك منذ اليوم الأول. ومن كان أكثر المتفاجئين والحانقين؟ صحيح، المستوطنون والشرطة وأفراد الأمن الذين يحمونهم.

في اليوم التالي، بدأت الشرطة مساعيها لقتل الحراك، بالتهديد والضغط على المسؤولين من جهة، وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى الروس من جهة أخرى، واستعراض القوة واستحضار القوات الخاصة وقوات قمع التظاهر وفض الاعتصامات والتظاهرات.

وهنا تلقوا الصفعة الثانية: صعد الأهالي إلى الروس من طرق لا يعلمها إلا أصحاب الأرض، من رووا الروس بعرقهم وزرعوه بسواعدهم ويعلمون كل خباياه. من أعطاهم الجبل خيراته وشاركوها مع جيرانهم. يعرفون الجبل ويعرفهم.

صعدوا من بين الصخور والنباتات المتشابكة، مسنون عمرهم من عمر أشجار الزيتون، وأطفال لا يتجاوز طولهم طول حزمة زعتر أو ميرامية بين صخور الجبل.

كان هذا البرنامج اليومي طوال ستة أيام: قوات الأمن تحاول منع الصعود إلى الروس، والأعداد في الروس تزداد.

وكما قال أحد الشباب الحاضرين هناك يوميًا: "لو بدنا ننزل عليهن من السما، والله ما منخليهن هون".

ولعل هذه الجملة تختصر الحكاية.

وفي الاعتصام، رسمت الشابات والشبان مع الأهالي صورة جديدة في الوعي: التصدي دون منح قوات الأمن ذريعة للتنكيل أو الاعتقال، والهتافات الوطنية والتحفيز وبث روح الأمل والصمود، دون خوض مواجهة خاسرة.

كان الجميع يعرف النية المبيتة لدى عناصر الأمن للاعتداء على أصحاب الحق ونصرة المستوطنين وإلحاق الأذى بكل ما يمكن من أجل قمع الإرادة الشعبية.

ورغم أنهم يملكون السيارات الأقوى والخيول الأكثر، لم يتمكنوا من استخدام هذا التفوق لسبب بسيط: هم لا يعرفون الجبل الجنوبي والروس كما يعرفه أهالي مجد الكروم. لا يعرفون دروبه وخباياه، ولا يعرفون الآبار ولا معاصر العنب.

وبالتالي، كانت للأهالي الأفضلية في الميدان.

العمل المشترك: القانوني والمهني

تولت اللجنة الشعبية فحص القضية قانونيًا وإجرائيًا، رغم عدم عمل أي من الجهات الرسمية بسبب عطلة نهاية الأسبوع وعطلة رأس السنة العبرية التي صادفت يوم الأحد. لكن صباح الإثنين، كانت المكاتبات والمراسلات جاهزة للإرسال.

تم التواصل مع مركز عدالة القانوني ومركز التخطيط البديل، وتشبيكهما مع قسم الهندسة في المجلس المحلي، وتولى أعضاء اللجنة الشعبية دور حلقة الوصل بينهم.

تم فحص ملكية الأرض التي ادعى المستوطنون أنها تابعة لـ"كيرن كييمت"، لكن تبين أن نصفها، نحو 4 دونمات، تملكه عائلة كبت.

وبطلب من مركز عدالة، قدّم الحاج محمد كبت شكوى إلى الشرطة على اقتحام أرضه واستعمالها دون إذن منه والتعدي على أملاكه.

وبعد الشكوى، أصدر مركز التخطيط البديل ورقة موقف يثبت فيها بطلان أمر "كيرن كييمت" وعدم قانونية ما يحصل، وأنه محاولة أخرى للاستيطان، وأرسلها إلى جميع الجهات المختصة ونشرها في الصحافة.

وأعد مركز عدالة رسالتين باسم المجلس المحلي، الأولى إلى لجنة التخطيط والبناء في منطقة الشاغور، والثانية إلى "سلطة أراضي إسرائيل"، يطالب فيهما بالتعامل فورًا مع الاعتداء على الأراضي الخاصة.

وكانت الرسالتان بداية استنفاد الإجراءات الروتينية والبيروقراطية من أجل التوجه إلى المحاكم، وفي اليوم التالي بدأ إخلاء البؤرة الاستيطانية.

لكن هذا المسار لم ينتهِ مع إخلاء البؤرة، بل طلب المجلس المحلي، في رسالة مستعجلة بعد يوم من إخلاء البؤرة، من "كيرن كييمت" المعلومات عن جميع الاتفاقات التي عقدتها حول الرعي أو أي استعمال آخر للأراضي الواقعة في منطقة نفوذ مجلس مجد الكروم المحلي، خاصة بعد ورود معلومات بأن المستوطنين ينتقلون إلى أرض أخرى تابعة لـ"كيرن كييمت" بالكامل في منطقة نفوذ مجد الكروم، وربما كانت بين كروم الزيتون.

وهذا المسار سيستمر، بطبيعة الحال.

العمل المشترك: الإعلام في خدمة شعبه

كان العمل الإعلامي هو الضلع الثالث لعملية التصدي للبؤرة الاستيطانية. فمنذ اللحظة الأولى، تجنّد صحافيو مجد الكروم وشخصيات ناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي وعاملون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة، من أجل إيصال الرسالة إلى كل العالم، وبدء عملية مناصرة شعبية في الداخل والخارج للتصدي لمحاولة الاستيطان في الروس والقضاء على محاولات توسيعها.

في اليوم الأول، وضعت اللجنة الشعبية ورقة المضامين، وبدأ الجميع بالكتابة والنشر والتواصل مع وسائل الإعلام العربية في البلاد.

وكان التجاوب منقطع النظير. كل وسائل الإعلام العربية انبرت للدفاع عن الروس ومنع تهويد الجليل، وسخّرت كل منصاتها المرئية والمكتوبة والمسموعة من أجل هذه القضية.

عشرات المقابلات خلال الأسبوع مع أهالي مجد الكروم، بالإضافة إلى التغطية الحية على مدار الساعة. كانت القضية حاضرة في كل نشرات الأخبار والمواقع وفي كل برامج الإذاعات، وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لوسائل الإعلام.

لم يبخل سكان مجد الكروم وصحافيوها بالمواد المرئية والمسموعة والمكتوبة على وسائل الإعلام على مدار الساعة، ومن جهتها لم تبخل وسائل الإعلام بالتغطية والنشر، وتجندت لنصرة شعبها وأرضها.

وما بدأ كمحاولة منظمة من قبل اللجنة الشعبية وصحافيي مجد الكروم والحراك الشبابي وأصحاب الصفحات الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لخلق موجة أو بضع موجات، تحول إلى طوفان إعلامي هادر امتد إلى وسائل الإعلام حول العالم.

وجاءت قنوات ووسائل إعلام من الولايات المتحدة، مرورًا بأوروبا، وصولًا إلى اليابان. كان الدعم الإعلامي شبه كامل.

نقول هنا "شبه كامل"، لأن هناك وسائل إعلام تجندت ضد الحق وضد أصحاب الأرض. هذا صحيح، وهي وسائل إعلام المستوطنين الناطقة بالعبرية، ولا نقول هنا كل وسائل الإعلام العبرية.

حتى كتابة هذه السطور، لا تزال وسائل إعلام المستوطنين تحرض على مجد الكروم وأهلها، وتنادي بضرورة سلب أراضي الجليل وإقامة عشرات البؤر الاستيطانية فيه، على غرار ما فعلوا في الضفة الغربية المحتلة.

ولوسائل التواصل الاجتماعي دور لا يقل أهمية. آلاف المنشورات من المشاركين في الاعتصام والتصدي للبؤرة غزت مختلف الشبكات، لدرجة إنشاء تصميمات غير احترافية باستخدام محركات الذكاء الاصطناعي أو برامج التصميم للهواة عبر الهاتف.

لم يكن المهم هو درجة الاحترافية، بل درجة الانتماء التي تدفع كل شخص إلى أن يساهم، ولو بتواضع مهارته وإمكانياته.

لم تكن الحاجة إلى تصميمات احترافية ومضامين منتجة أو محررة بدقة، بل كانت الحاجة إلى التوعية والمعرفة والمؤازرة. وفي هذا المجال، لم يخيب النجاح ظن أحد.

تم الدفع بقضية تهويد الجليل، ابتداءً من الروس ومجد الكروم، إلى مقدمة وعي الناس من خلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبسبب المكانة التي احتلتها القضية في وعي الناس وأذهانهم وأحاديثهم اليومية في البيت والعمل والمناسبات الاجتماعية، تفاعلوا معها وشعروا بأنهم جزء منها.

فالجميع يدرك خطر الحكومات الفاشية ووزراء الاستيطان ومحاولات تهجير السكان الأصليين في هذه البلاد وطمس كل ما هو فلسطيني.

ومنهم من انضم على الأرض للتصدي، ومن شارك في الحملات الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحدث في المناسبات والجمعات العائلية. ولكل شخص دوره المهم، ويكمل بعضنا بعضًا.

سموتريتش يخرج وذيله بين قدميه للمرة الثانية

بعد طرد المستوطنين وتفكيك البؤرة الاستيطانية بأسبوع، تخللته عدة فيديوهات ومنشورات من قبل وزير المالية، الفاشي وعرّاب إرهاب المستوطنين، بتسلئيل سموتريتش، حرّض فيها على أهالي مجد الكروم والجليل بشكل عام، ووصفهم بالتهديد الأمني والخطر الوجودي، وأن الوضع في الجليل مشابه لما كان عليه قبل السابع من أكتوبر 2023، فقط من أجل إرضاء قاعدته الانتخابية.

رأى أن مجرد التحريض على الشبكات لم يؤتِ ثماره، لذلك قرر إقامة اجتماع لحزبه، "عوتسما يهوديت"، في أرض الروس، مكان البؤرة الاستيطانية المخلاة، يوم 24 أيلول/ سبتمبر 2026.

عند منتصف الليلة التي سبقت الاجتماع، قام مأجورو سموتريتش بوضع أعلام إسرائيل وصوره ولافتاته الانتخابية على طول شارع عكا - صفد (شارع 85)، في المقطع الممتد من مدينة كرميئيل حتى مفرق القرار، وصولًا إلى أراضي الروس، أي نحو 5 كيلومترات، من أجل استفزاز الأهالي وكهربة الأجواء، على أمل أن يحدث أي احتكاك يمنحهم فرصة وشرعية للتحريض على مجد الكروم وإثبات مزاعمهم.

قام بذلك فتيان في مقتبل العمر، يحملون هيئة المستوطنين في لباسهم وتصفيف شعرهم ومنظرهم الخارجي، وتحت حماية الشرطة.

في ذات الوقت، أصدر المجلس المحلي واللجنة الشعبية بيانًا يستنكر الزيارة، ويطلب من الأهالي بشكل واضح عدم الالتفات إليهم، وألّا نسمح لهم بالاستفزاز وتحقيق مآربهم.

وفي الصباح، عجّ مفرق القرار بقوات مدججة بالسلاح، وحرس الحدود والخيّالة، وحتى سيارة رش المياه العادمة، والتي نسميها بلغتنا العامية "الخرّارة"، نسبة إلى الرائحة التي تصدر من المياه التي ترشها الشرطة على المتظاهرين في العادة.

أراد سموتريتش صورة انتصار يغذي بها حملته التحريضية، لكن سكان مجد الكروم كانوا أذكى منه وأوعى منه، ومنحوه صفعة جديدة، إذ لم يخرج أحد للتظاهر أو للاعتراض.

أراد أن يصور مظاهرة حاشدة ضده ليقول: حاولوا منعي، ودخلت غصبًا عنهم. لكنه جاء يجر أذيال الخيبة، وعاد وذيله بين قدميه.

وفي مؤتمر صحافي أقامه، تم توبيخه من قبل الصحافيين وبعض السكان اليهود الذين يسكنون في المنطقة المحيطة بالروس، متهمين إياه بأنه جاء للاستفزاز وافتعال المشاكل وإشعال حرب داخلية يربح منها بعض الأصوات التي قد تساعده على تجاوز نسبة الحسم.

كان التزام الأهالي فوق كل توقع، ووعيهم محط إعجاب.

ولم تخلُ ردود الفعل على زيارة عرّاب الإرهابيين من الشماتة، حتى إنه اضطر إلى منتجة فيديوهات من أيام الاعتصام والمظاهرات وكأنها خلال زيارته، لكن بعد كشف كذبه حذف المنشور ونشر فيديو معدّلًا ذكر فيه أن هذه المشاهد ليست من الزيارة، بل هي من أيام إخلاء البؤرة الاستيطانية.

أما بعد، هذا تسلسل الأحداث حتى لحظة كتابة هذه السطور.

لا أنكر أنها لا تخلو من العاطفة أو الفخر، ومع هذه المشاعر يأتي القلق والخوف؛ القلق من انتقام الفاشيين من كرومنا وأشجارنا ومحاصيلنا، كما يفعلون في الضفة الغربية، والخوف من الخطوات غير المسؤولة التي قد يتخذها بعض المتسلقين من أجل نيل الفضل على نضال أهالي مجد الكروم والجليل، وأن ينسبوا النتائج الإيجابية لأنفسهم، كما يحدث في كثير من المحطات النضالية.

وفي الختام نقول: في حال قرر المستوطنون العودة للاستيطان في أرضنا، فسيلقون المصير نفسه. سيجرّون هم ومن يدعمهم أذيال الخيبة مرة بعد أخرى.

فهذه الأرض تعرف أهلها، وتعرف من نزف عرقًا ودمًا ليرويها، ومن صانها وعاشرها جيلًا بعد جيل.