بعد هدم الظحية بالنقب... 400 شخص بلا مأوى: "لن نرحل"

يعيش نحو 400 شخص، بينهم 250 طالبًا وطالبة، في العراء بعد هدم نحو 80 منزلًا ومبنى في قرية الظحية قرب رهط بالنقب. ويشبّه الأهالي ما حلّ بقريتهم بالدمار في قطاع غزة، مؤكدين تمسكهم بأرضهم ورفضهم التهجير.

"باتت الظحية كغزة مدمرة بفعل الهدم الإسرائيلي"، بهذه الكلمات يصف أهالي قرية الظحية، قرب مدينة رهط في النقب، واقع قريتهم بعدما سوّت الجرافات الإسرائيلية نحو 80 منزلًا ومبنى بالأرض، وتركت قرابة 400 شخص بلا مأوى، بينهم أطفال ونساء ومسنون، يواجهون ظروفًا معيشية قاسية في العراء.

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ولم تُبقِ السلطات الإسرائيلية شيئًا على حاله في القرية، إذ بدأت عمليات الهدم، الإثنين، بهدم مسجد خالد بن الوليد، قبل أن تنتقل الجرافات إلى منازل الأهالي، بذريعة البناء دون ترخيص واستنادًا إلى أمر قضائي، في قرية لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية، ويؤكد سكانها أنهم يعيشون على أراضيها منذ مئات السنين.

يعيش نحو 400 شخص، بينهم 250 طالبًا وطالبة، في العراء بعد هدم نحو 80 منزلًا ومبنى في قرية الظحية قرب رهط بالنقب. ويشبّه الأهالي ما حلّ بقريتهم بالدمار في قطاع غزة، مؤكدين تمسكهم بأرضهم ورفضهم التهجير. pic.twitter.com/GQbTQZ22NZ — موقع عرب 48 (@arab48website) October 14, 2026

ويبلغ عدد سكان القرية نحو 400 شخص، بينهم قرابة 250 طالبًا وطالبة، باتوا مع عائلاتهم في العراء بعد هدم منازلهم، وسط ظروف معيشية صعبة، في ظل غياب المأوى والمرافق الأساسية.

أحمد أبو وادي

وقال أحمد أبو وادي، وهو أب لسبعة أبناء هُدم منزله، لـ"عرب 48"، الثلاثاء، إن "القرية باتت أشبه بما يجري في غزة، ونعيش اليوم الظروف نفسها، بعدما اقتحمت السلطات الإسرائيلية قريتنا وهدمت أكثر من 80 منزلًا، كان يعيش فيها نحو 400 شخص".

وأضاف أن "ظروف عائلتي وأبنائي باتت صعبة جدًا منذ هدم منزلنا. كان المنزل يجمعنا كعائلة، أما اليوم فلا أعلم أين أبنائي بعدما فقدنا مأوانا. ليس لدينا مكان للاستحمام حتى، وكأن إسرائيل أعادتنا إلى سبعينيات القرن الماضي. لكن ذلك يزيدنا إصرارًا وحبًا لأرضنا وتمسكًا بها".

وعن المسار القضائي الذي خاضه الأهالي، قال أبو وادي: "لم نترك بابًا من أبواب المحاكم إلا وطرقناه، لكن في نهاية المطاف، كان هدف السلطات الإسرائيلية واحدًا، وهو هدم منازلنا واقتلاعنا من أراضينا".

ركام مسجد الظحية بعد الهدم ("عرب 48")

وشدد على أهمية وحدة الأهالي في مواجهة عمليات الهدم، قائلًا: "في ظل هذا الهجوم على أبناء شعبنا في كل مكان، والاستهداف الذي يطالنا جميعًا، فإن وحدتنا هي ما يقوينا. اليوم هدموا في الظحية، وغدًا قد يهدمون في أماكن أخرى، ولذلك علينا أن نكون يدًا واحدة".

"ورثنا الأرض عن أجدادنا ولن نغادرها"

سالم أبو وادي

من جانبه، قال سالم أبو وادي، وهو أب لسبعة أبناء هُدم منزله أيضًا، لـ"عرب 48"، إن "هذه الأرض ورثناها عن أجدادنا الذين عاشوا هنا منذ مئات السنين، وهناك الكثير من الشواهد على ذلك، بينها شجرة معمّرة يتجاوز عمرها مئتي عام".

وأضاف: "عاصرنا دولًا وحكومات تعاقبت على هذه المنطقة، من العهد العثماني إلى الانتداب البريطاني، وصولًا إلى دولة إسرائيل التي تهدم اليوم مساكننا. لقد بنينا بيوتنا حجرًا فوق حجر، ووجودنا هنا يعود إلى أجيال سبقت العهد العثماني، لكننا لا نملك سندات طابو، لأن تسجيل الأراضي لم يكن شائعًا في ذلك الوقت".

وأوضح أبو وادي، البالغ من العمر 60 عامًا، والذي أمضى حياته في الظحية إلى جانب آبائه وأجداده وأبناء عمومته، أن عمليات الهدم طاولت أكثر من 80 منزلًا، بينها منازل مأهولة وأخرى أعدها شبان استعدادًا للزواج.

ووصف ما حلّ بالقرية بأنه "غزة ثانية"، معتبرًا أن "السلطات تسعى إلى طردنا وتشريدنا من أرضنا من أجل إقامة مستوطنات لليهود، وهذا يظهر مدى العنصرية التي تنتهجها الحكومة تجاه المواطنين العرب".

الظحية غداة الهدم ("عرب 48")

وطالب أبو وادي بضم القرية إلى منطقة نفوذ مدينة رهط، وفق ما قال إنه اتفاق سابق، نظرًا إلى قربها الجغرافي من المدينة، بما يتيح للأهالي البناء بصورة قانونية.

وأكد أن "علينا الصمود والبقاء على أرضنا وإفشال كل مخطط يستهدف وجودنا، فنحن نملك الحق الشرعي في هذه الأرض، ونرفض سياسات التهجير والاقتلاع".

عيد أبو وادي

بدوره، قال عيد أبو وادي، وهو أب لأربعة أبناء، لـ"عرب 48"، إن عائلته تقيم في المكان منذ أكثر من مئتي عام، مضيفًا: "توارثنا هذه الأرض أبًا عن جد. وُلدت وترعرعت وتزوجت هنا، واليوم لدي أربعة أبناء وبنات وأحفاد أيضًا، وجميع أبنائي يسكنون في القرية".

ووصف الظروف التي يعيشها الأهالي بعد الهدم بأنها بالغة الصعوبة، قائلًا: "بتنا في العراء، بلا سقف يحمينا من حر النهار وبرد الليل في الصحراء، بعدما هُدم كل شيء، حتى دورات المياه. لم نتمكن من الاستحمام منذ أمس بسبب هدم المنازل".

وأشار إلى أن معاناة الأهالي تتفاقم مع اقتراب فصل الشتاء، في وقت بات فيه الأطفال والعائلات بلا مأوى، معتبرًا أن ما يجري يأتي نتيجة سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب.

وتابع: "صحيح أن الدولة تدّعي أنها ديمقراطية، لكن الديمقراطية مخصصة لقسم واحد من السكان، وهم اليهود. أما المواطنون العرب، فلا ترى الدولة أن لهم أي قيمة، بل تهدم منازلنا التي نسكن فيها منذ ما قبل قيامها".

("عرب 48")

وأكد أبو وادي أن عمليات الهدم تهدف إلى تهجير السكان، مشددًا على أن "سنظل صامدين على أرضنا مهما حاولت السلطات الإسرائيلية هدم منازلنا واقتلاعنا منها. سنبقى هنا ولن نذهب إلى أي مكان".

رئيس بلدية رهط: سنعمل على إبقاء العائلات في أرضها

طلال القرناوي

من جهته، وصف رئيس بلدية رهط، طلال القرناوي، عمليات الهدم في الظحية بأنها "مصيبة ويوم أسود ووصمة عار على جبين هذه الحكومة"، مشيرًا إلى أن هدم 80 منزلًا ترك نحو 400 شخص بلا مأوى، بينهم 250 طالبًا وطالبة، باتوا يواجهون ظروفًا معيشية صعبة بعد فقدان منازلهم.

وقال القرناوي لـ"عرب 48": "نستنكر هذا العمل، وسنعمل على إبقاء العائلات في مكانها، خصوصًا أن المنطقة مخصصة للانضمام إلى نفوذ مدينة رهط، بموجب اتفاق بين المجلس الإقليمي بني شمعون وبلدية رهط، لكن من عارض الاتفاق هما الوزير إيتمار بن غفير وسلطة توطين البدو".

وأكد ضرورة توفير الدعم الفوري للعائلات المتضررة، داعيًا الجمعيات والمؤسسات وأهل الخير إلى توفير الخيام للأهالي، بما يتيح لهم البقاء في المكان والتمسك بأرضهم، معربًا عن تقديره للتجاوب الذي أبداه المتطوعون والمتبرعون.

وعن تحركات السلطات المحلية في مواجهة عمليات الهدم، أوضح القرناوي أن رؤساء السلطات المحلية توجهوا رسميًا وخطيًا إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، مطالبين بتدخلها.

وقال: "لا يُعقل أن يستغل الوزير صلاحياته لهدم المنازل قبل أسبوعين من الانتخابات، في وقت تتوقف فيه الأمور الأخرى. للمستشارة القضائية دور مهم في إصدار توجيهات للموظفين في الوزارات الحكومية بعدم الانصياع للوزير وتنفيذ سياساته".