نضال "أرض مقابل أرض": أهالي الجليل يواجهون مصادرة أراضيهم لشارع 6 دفاعا عن الذاكرة والميراث

انتقل أصحاب أربعة آلاف دونم مصادَرَة لشارع 6 في الجليل لنضال قانوني يطالب بـ"أرض مقابل أرض"؛ رفضا لتعويض مالي يمحو تاريخ أجدادهم، وذاكرة عائلاتهم، وارتباطهم العاطفي والوجداني بأراض وبأشجار مهدّدة.

لم تعُد قضية الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح مشروع توسعة شارع 6 في الجليل تقتصر على محاولة منع المصادرة، أو إبعاد المخطط عن الأراضي الخاصة، بعدما استُنفدت المسارات القانونية، وصودق على المخطط.

وينتقل أصحاب الأراضي إلى مرحلة جديدة من النضال، عنوانها المطالبة بتعويض عادل، وفي مقدّمته الحصول على أرض بديلة مقابل الأرض المصادَرة من كلٍّ منهم، بدل الاكتفاء بتعويض مالي لا يرونه منصفا مقابل حجم الخسارة.

وتطال المخططات، بحسب المعطيات التي عرضها أصحاب الأراضي وممثلوهم، أكثر من 4 آلاف دونم من الأراضي العربية الخاصة.

ومع تعذّر إيقاف المصادرة عبر المسارات القانونية السابقة، يترقّب أصحاب الأراضي طبيعة التعويض الذي سيحصلون عليه، وإلى مدى استعداد السلطات لتوفير أراض بديلة، بدل الاكتفاء بالتعويضات المالية.

إغلاق شارع 70 عند مفرق شفاعمرو احتجاجا على مخطط مصادرة الأراضي لصالح توسعة شارع 6



تصوير: إيناس مريح (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/T4uzu53PNi pic.twitter.com/UBN6qKdbWA — موقع عرب 48 (@arab48website) January 27, 2026

وفي ظل هذا الواقع، عقد أصحاب الأراضي اجتماعا في المركز الجماهيري في جديدة المكر، مساء الأربعاء، بهدف تنظيم المرحلة المقبلة من التحرك القضائي، وتوكيل طاقم قانوني ومهني يتولى إعداد ملفات التعويض والمطالبة بتخصيص أراض بديلة.

اجتماع جديدة المكر... انطلاق مرحلة جديدة من النضال

جاء الاجتماع في أعقاب سنوات من الاعتراضات والتحركات والإجراءات القانونية الرامية إلى منع المصادرة، وبعد أن بات واضحا أن المعركة انتقلت إلى مسار آخر، يتمثل في انتزاع تعويض عادل لأصحاب الأراضي المتضررة.

وشمل الاجتماع الترتيبات المتعلقة بتوكيل المحامي إميل نحاس وطاقم مخمّنين، تمهيدا لإعداد تقارير التخمين، والوثائق اللازمة، لمتابعة المطالبات القضائية.

جانب من المشاركين في الاجتماع ببلدة جديدة - المكر، الأربعاء ("عرب 48")

ولا يقتصر الهدف من الاجتماع على استكمال الإجراءات الإدارية، بل يتجاوز ذلك إلى توحيد موقف أصحاب الأراضي وتوفير قاعدة مهنية وقانونية منظمة لمتابعة مطالباتهم، في ظل إصرارهم على أن يكون التعويض متناسبا مع حجم الخسارة التي لحقت بهم.

"ليست مجرد دونمات... إنها تاريخ عائلتي"

بالنسبة إلى أصحاب الأراضي، لا تُختصر القضية في أرقام تُسجَّل في ملفات التخمين، ولا في قيمة مالية يمكن دفعها مقابل المساحات المصادَرَة، فخلف كل قطعة أرض حكاية عائلية، وخلف كل شجرة زيتون ذاكرة تمتد إلى الأجداد والآباء، وهو ما يجعل فكرة فقدان الأرض أكثر تعقيدا من مجرد نقل ملكية، أو احتساب تعويض.

وهذا ما عبّر عنه رحيب حداد من شفاعمرو، في حديث لـ"عرب 48"، متحدثا عن أرض ورثها عن والده، الذي ورثها بدوره عن أجداده، في منطقة الناعمة على مفترق شارع عبلين - شفاعمرو في شارع 70، عند موقع تلتقي فيه ثلاثة شوارع.

جانب من المشاركين في الاجتماع ببلدة جديدة - المكر، الأربعاء ("عرب 48")

ويملك حداد نحو سبعة دونمات في المنطقة، تضم أشجار زيتون ترتبط بتاريخ عائلته وذاكرتها.

وقال إن عودته إلى الكرم في يوم الاجتماع كانت محمّلة بالحزن والقلق، وبخاصة أنه كان يتوجه إلى أرضه خلال موسم قطف الزيتون وهو يفكر في مصيرها بعد المصادقة على المصادرة.

وأضاف أن كل شجرة زيتون تحمل قصة وتاريخا، وأن الأرض التي ورثها عن والده ليست شيئا يمكن استبداله بسهولة بمبلغ مالي، أو بقطعة أرض في موقع آخر، فالمكان، كما يصفه، شهد حياة أفراد عائلته، و"يحمل آثارهم وذكرياتهم، وهو ما يجعل احتمال فقدانه مؤلما، حتى لو جرى التعويض عنه ماديا".

انتقل أصحاب أربعة آلاف دونم مصادَرَة لشارع 6 في الجليل لنضال قانوني يطالب بـ"أرض مقابل أرض"؛ رفضا لتعويض مالي يمحو تاريخ أجدادهم، وذاكرة عائلاتهم، وارتباطهم العاطفي والوجداني بأراض وبأشجار مهدّدة. pic.twitter.com/YxhmiTz5K8 — موقع عرب 48 (@arab48website) October 22, 2026



وتتضاعف مخاوفه حينما يتحدث عن أشجار الزيتون نفسها، إذ يخشى أن يؤدي نقلها إلى موتها، مستحضرا تجربة سابقة نقل فيها أشجار زيتون إلى موقع آخر، لكنها لم تصمد.

ووصف حداد فكرة التخلي عن أشجار الزيتون بأنها "شديدة القسوة، لما تمثله من ارتباط عاطفي وتاريخي، مؤكدا أن الأرض الموروثة ليست مجرد أصل اقتصادي، بل جزء من ذاكرة العائلة وحياتها".

"لماذا تُصادَر أراضينا الخاصة فيما توجد أراض حكومية؟"

من جانبه، يرى صالح أبو ريش، أن قضية المصادرة لا تنفصل عن سؤال أوسع يتعلق بطريقة تخطيط المشاريع العامة وتوزيع أعبائها، وبخاصة عندما تكون الأراضي المتضررة ملكية خاصة لمواطنين عرب.

وقال أبو ريش في حديث لـ"عرب 48" إن أصحاب الأراضي يطالبون منذ نحو عامين بحقهم في تعويض عادل، وإنهم نظموا مظاهرات واجتماعات متكررة من أجل منع المصادرة، أو ضمان الحصول على أراض بديلة.

وتساءل عن "أسباب استهداف الأراضي الخاصة، في حين توجد، أراضٍ حكومية يمكن بحث إمكانية استخدامها لتنفيذ المشروع"، مشيرا إلى أن "تحميل أصحاب الأراضي العرب، تبعات التوسع في البنية التحتية، يثير تساؤلات بشأن عدالة التخطيط".

وشدد على أن "مطلب أصحاب الأراضي واضح، ويتمثل في ’أرض مقابل أرض’، لا في الاكتفاء بتعويض مالي لا يعيد إليهم ما فقدوه من ارتباط بالأرض، أو إمكانات استثمارها مستقبلا".

وذكر أبو ريش أن نحو 12 دونما من أرضه مهددة بالمصادرة لصالح شارع 6، مشيرا إلى وجود مساحات قد تتأثر بمخططات مستقبلية تتعلق بخط سكة حديدية.

ولفت إلى أن "تعدُّد المشاريع التي قد تمسّ الأراضي نفسها، يجعل من الضروري التعامل مع جميع الأضرار ضمن رؤية شاملة، حتى لا يجد أصحاب الأراضي أنفسهم أمام سلسلة من المصادرات المتتابعة، من دون ضمانات واضحة بشأن التعويض".

وعلى الرغم من إبدائه الأمل في إمكانية تحقيق مطلبهم، لم يُخفِ أبو ريش تشكيكه في استجابة السلطات لمطالب أصحاب الأراضي، في ظل استمرار التضييق على البلدات العربية واستهداف مساحات إضافية من أراضيها.

ومع ذلك، أكد أن "أصحاب الأراضي متمسكون بمطلبهم، وأن توحيد جهودهم هو أحد أهم عناصر القوة في المرحلة المقبلة".

المحامي نحّاس: استنفدنا طرق منع المصادرة... الآن معركة التعويض

من جهته، أكّد المحامي إميل نحاس في حديث لـ"عرب 48"، أن أصحاب الأراضي وصلوا إلى مرحلة جديدة، بعد استنفاد المسارات القانونية التي استهدفت منع المصادرة، وإبعاد المخطط عن أراضيهم.

وقال إن "القضية وصلت إلى المحكمة العليا، إلا أن الجهود القانونية لم تنجح في إلغاء المخطط، أو إزاحته عن الأراضي المتضررة، ما أدى إلى المصادقة عليه، والانتقال إلى البحث في سبل تعويض أصحاب الأراضي".

وأضاف أن "المعركة الحالية تستند إلى المطالبة بالتعويض وفق الأطر القانونية ذات الصلة بمشروع شارع 6، مع التركيز على مبدأ ’أرض مقابل أرض’، الذي يرى أصحاب الأراضي أنه يشكل التعويض الأكثر إنصافا في حالتهم".

وأشار إلى أن "الدولة أبلغت أصحاب الأراضي بادعائها أنها لا تملك مساحات كافية في المنطقة لتقديمها بديلا عن الأراضي المصادَرة، وأن التعويض سيكون ماليا".

حالات تتداخل فيها المصادرة في حالتين

وعَدّ أن هذا الموقف لا ينهي القضية، بل يفتح الباب أمام مرحلة قانونية جديدة تهدف إلى استنفاد السبل المتاحة للحصول على تعويض عيني، بدل الاكتفاء بالتعويض المالي.

وشدد على أن "أصحاب الأراضي لن يتنازلوا عن مطلبهم"، لافتًا إلى أن تجارب سابقة في مقاطع أخرى من شارع 6 شهدت حصول أصحاب أراض متضررة على أراض بديلة، وهو ما يشكل أساسا قانونيا للمطالبة بمعاملة أصحاب الأراضي في المقاطع الحالية على قدم المساواة.

وقال نحاس: "هناك أراض يمكن بحث تخصيصها للتعويض في المنطقة الممتدة بمحاذاة المقاطع الواقعة بين طمرة وكفر ياسيف، بما في ذلك المناطق القريبة من المقطعين الثامن والتاسع".

وأضاف أن "المقارنة مع ملفات سابقة لا تعني أن الحصول على التعويض العيني مضمون تلقائيا، لكنها تتيح، وفق رؤيته القانونية، الاستناد إلى مبدأ المساواة في التعامل مع أصحاب الأراضي الذين تضرروا من المشروع نفسه".

وأشار إلى أن "بعض أصحاب الأراضي تتأثر ممتلكاتهم بمسار الشارع، فيما تتأثر أراض أخرى بمشروع السكة الحديدية المستقبلي، وهناك حالات تتداخل فيها المصادرة في الحالتين، بينما تبقى أجزاء أخرى خارج حدود المخططات".

متظاهرون يغلقون شارع 85 قرب مفرق المكر، احتجاجا على المخطّط، ديسمبر 2025 ("عرب 48")

وذكر أن "هذا التنوع يفرض إعداد ملفات تفصيلية لكل حالة، تشمل طبيعة الأرض، ومساحتها وموقعها، والجهة التي ستُصادَر الأرض لصالحها، إلى جانب تقدير قيمة الضرر، والبحث في إمكانات التعويض الملائمة".

وأكد أن "طاقم المخمّنين سيبدأ بإعداد تقارير مهنية، تساعد على تحديد حجم الضرر وتدعم المطالبات القضائية، تمهيدا لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة".

سابقة المنصورة... هل يمكن تكرار تجربة "أرض مقابل أرض"؟

واستحضر نحاس ملف مخطط شارع 6 في منطقة المنصورة باعتباره مثالا يمكن الاستناد إليه في المطالبة بالتعويض العيني، مشيرا إلى "أن أصحاب الأراضي المتضررين هناك، خاضوا مسارا طويلا من المتابعة والاعتراضات والإجراءات القضائية، وانتهى الملف، وفق عرضه، إلى حصولهم على أراض بديلة في إطار التعويض عن الأراضي التي تأثرت بالمشروع".

ويرى نحاس أن "هذه التجربة تطرح سؤالا جوهريا بشأن الأسس التي تعتمدها الدولة في تحديد نوع التعويض، ولماذا يُتاح التعويض بأرض بديلة في ملفات معينة، بينما يُرفض في ملفات أخرى بحجة عدم توفر الأراضي".

وأشار إلى أن "المقارنة بين الملفات لا تخلو من تعقيدات، وبخاصة أن بعض الأراضي المتضررة في المنطقة الحالية تتأثر بمخططات أخرى، من بينها مشروع سكة الحديد، الذي قد تكون إجراءاته التخطيطية والتنفيذية مختلفة عن تلك الخاصة بشارع 6، وأن بعض أصحاب الأراضي يخسرون أجزاء من أراضيهم لصالح الشارع، فيما تتأثر أراض أخرى بمشروع السكة الحديدية، وهناك حالات تتداخل فيها المصادرتان".

أكثر من قضية تعويض.. سؤال التخطيط والعدالة في الجليل

وتسلّط قضية توسعة شارع 6 عن إشكالية أوسع تتعلق بتأثير مشاريع البنية التحتية على البلدات العربية والأراضي الخاصة المحيطة بها، فبينما تمضي هذه المشاريع باعتبارها جزءا من تطوير شبكات المواصلات وتلبية الاحتياجات العامة، يتحمل أصحاب الأراضي المتضررة تبعات مباشِرة، قد تطال مصادر رزقهم وممتلكاتهم، وخططهم المستقبلية.

وفي ظل وصول المخطط إلى مرحلة المصادقة بعد استنفاد المسارات التي استهدفت منعه، باتت الأولوية بالنسبة إلى أصحاب الأراضي هي ضمان ألا تتحول المصادرة إلى خسارة نهائية لا تعوضها إجراءات مالية محدودة.

وتضع هذه المرحلة الجهات المعنية أمام أسئلة تتعلق بمدى إمكان توفير أراضٍ بديلة، ومعايير توزيع التعويضات، وكيفية التعامل مع الحالات التي تتداخل فيها مخططات الشوارع والسكك الحديدية، بالإضافة إلى ضرورة ضمان الشفافية في تقييم الأراضي وتقدير الأضرار.

كما أن تعدد البلدات المتضررة يفرض تحديًا تنظيميًا يتمثل في توحيد المطالب وتنسيق الملفات القانونية، مع الحفاظ على خصوصية كل قطعة أرض، وما يميزها من حيث الموقع، والمساحة والاستعمال الزراعي، وطبيعة الضرر.

في الجليل، لا يدور الصراع على آلاف الدونمات فحسب، بل على معنى الأرض حين تكون ميراثا وذاكرة ومصدر رزق، وعلى العدالة حين يصبح التعويض نفسه معركة جديدة، بعد خسارة معركة منع المصادرة.