يثير مخطط إقامة بلدة درزية جديدة قرب كابول مخاوف من تضييق خيارات التوسع العمراني للبلدة العربية، وسط اعتراضات على إقامة المشروع على أراضٍ من قرية الدامون المهجّرة، التي لا يزال أبناؤها يتمسكون بحقهم في العودة.

يثير مخطط إقامة بلدة درزية جديدة شمال غربي كابول مخاوف بشأن مستقبل التوسع العمراني في البلدة العربية، التي تعاني ضائقة سكنية وتقول جهات محلية إن خياراتها المتبقية للتوسع باتت محدودة. وفي المقابل، يثير المشروع قلق أبناء قرية الدامون المهجّرة، لاحتمال اقتطاع جزء من أراضيها التي لا تزال حاضرة في ذاكرتهم ووجدانهم.

وبحسب المخطط، من المقرر إقامة نحو ألف وحدة سكنية على مساحة تقارب 600 دونم، بما يتيح إسكان نحو خمسة آلاف نسمة مستقبلًا. وبينما يُطرح المشروع في سياق توفير حلول سكنية، يرى معترضون أن اختيار الموقع قد يضيّق الخناق العمراني على كابول، ويحدّ من قدرتها على التوسع باتجاه شارع 70، الذي يشكّل، وفق مسؤولين محليين، أحد أهم منافذ النمو العمراني المستقبلي للبلدة.

كابول أمام تضييق عمراني جديد: بلدة درزية مقترحة على حساب أراضي الدامون المهجّرة pic.twitter.com/KYnmMt3A7t — موقع عرب 48 (@arab48website) October 31, 2026

ولا تقتصر الاعتراضات على الأبعاد التخطيطية، بل تمتد إلى أراضي قرية الدامون المهجّرة عام 1948، حيث يستعيد أبناؤها ذكريات البيوت والحقول والحواكير والكنيسة والمسجد، ويعبّرون عن خشيتهم من إقامة مشروع عمراني على أرض لا يزالون يتطلعون إلى العودة إليها.

وبين أزمة السكن التي تواجه البلدات العربية، ومحدودية الأراضي المتاحة للتوسع، وحقوق أهالي القرى المهجّرة، يتجاوز المخطط مسألة إقامة وحدات سكنية جديدة، ليطرح أسئلة بشأن توزيع الأراضي، ومستقبل البلدات القائمة، ومكانة الذاكرة والحقوق التاريخية في القرارات التخطيطية.

كابول: توسّع محدود ومنفذ أخير مهدّد

يقول مهندس المجلس المحلي في كابول، إيهاب طه، في حديث لـ"عرب 48"، إن الموقع المقترح لإقامة البلدة الجديدة يثير مخاوف جدية بشأن قدرة كابول على التوسع مستقبلًا، ولا سيما في جهتها الشمالية الغربية، باتجاه شارع 70.

ويوضح طه أن كابول، شأنها شأن البلدات العربية الأخرى، تعاني ضائقة سكنية متفاقمة في ظل محدودية الأراضي المتاحة للبناء وتأخر إجراءات المصادقة على الخرائط الهيكلية. ويشير إلى أن آخر خريطة هيكلية صودق عليها للبلدة تعود إلى عام 2013، فيما تستغرق إجراءات المصادقة على الخرائط الجديدة وقتًا طويلًا، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قدرة المجلس المحلي على توفير حلول سكنية للأزواج الشابة.

مهندس المجلس المحلي في كابول إيهاب طه، لـ"عرب 48": "الموقع المقترح لإقامة البلدة الجديدة يثير مخاوف جدية بشأن قدرة كابول على التوسع مستقبلا، ولا سيما في جهتها الشمالية الغربية، باتجاه شارع 70". pic.twitter.com/Vw2cQR5upW — موقع عرب 48 (@arab48website) October 31, 2026

ويضيف أن عددًا من الشباب الذين لا يملكون أراضي للبناء يجدون أنفسهم مضطرين إلى البحث عن مساكن خارج البلدة، في مدن مثل عكا وحيفا وكرمئيل، بعدما تعذّر عليهم الحصول على أراضٍ ملائمة لبناء منازلهم في كابول.

ويشرح طه أن إمكانات التوسع العمراني في البلدة محدودة بفعل العوائق الجغرافية والعمرانية المحيطة بها، مشيرًا إلى وجود كسارة "نيشر" في الجهة الشرقية، ومدينة طمرة في الجهة الجنوبية، فيما تظل الجهة الشمالية الغربية، باتجاه شارع 70، من أهم المساحات المتاحة للتوسع مستقبلًا.

ويحذّر من أن إقامة البلدة الجديدة في هذا الموقع قد تزيد من التضييق على المجال العمراني لكابول، وتحدّ من قدرتها على توسيع مسطحها العمراني وتلبية احتياجات سكانها في السنوات المقبلة.

ويشدد طه على أن القضية لا تتعلق برفض توفير حلول سكنية للمواطنين الدروز، بل باختيار موقع المشروع، الذي يرى أنه قد يأتي على حساب احتياطات الأراضي التي تحتاج إليها كابول لضمان توسعها مستقبلًا.

ويؤكد أن معالجة أزمة السكن ينبغي أن تشمل توسيع مسطحات البلدات القائمة، وتسريع المصادقة على الخرائط الهيكلية، وإيجاد حلول للمباني غير المرخصة، بما يتيح للسكان بناء مساكنهم من دون دفعهم إلى مغادرة بلداتهم.

تحرّك محلي واعتراض على الموقع

وفي مواجهة المخطط، يشير طه إلى أن المجلس المحلي في كابول يجري اتصالات مع جهات تمثيلية وبلدية، من بينها رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية، ياسر غضبان، ورئيس لجنة مهجّري الدامون، المحامي نضال عثمان، إلى جانب ممثلين عن سلطات محلية أخرى، من بينها مجلس شعب المحلي وبلدية طمرة.

ويضيف أن الاتصالات تشمل أيضًا مهنيين ومستشارين في مجالي التخطيط والقانون، لبحث سبل التعامل مع المشروع ومواصلة الاعتراض على الموقع المقترح.

ويشدد على ضرورة ضمان عدم المساس بإمكانات كابول العمرانية المستقبلية، بالتوازي مع توفير حلول عادلة للاحتياجات السكنية في البلدات العربية، بما فيها عسفيا ودالية الكرمل ويركا وغيرها من البلدات العربية.

راجح عياشي: الأرض ليست مساحة للبناء فحسب، بل ذاكرة وحق في العودة

بالنسبة إلى المربي راجح عياشي، المولود في قرية الدامون المهجّرة عام 1945، والمقيم في طمرة وعضو لجنة مهجّري الدامون، يعيد المخطط إلى الواجهة جرح التهجير، ويثير مخاوف من اقتطاع أراضٍ ترتبط بتاريخ عائلته وذاكرة قريته.

ويقول عياشي، في حديث لـ"عرب 48"، إن سماعه بالمشروع المقترح أثار لديه شعورًا عميقًا بالألم، خصوصًا أنه يرى في الأرض جزءًا من حكاية عائلته وحقها الذي لم تتخلّ عنه.

عضو لجنة مهجري الدامون المربي راجح عياشي، لـ"عرب 48": إقامة بلدة جديدة على جزء من أراضي الدامون تطرح سؤالا مؤلما بالنسبة إلى أبنائها: كيف يمكن إقامة مشروع عمراني على أرض لا يزال أصحابها المهجرون يتطلعون إلى العودة إليها؟ pic.twitter.com/1ri0qsVfKT — موقع عرب 48 (@arab48website) October 31, 2026

ويستعيد عياشي ما كان والده يرويه له عن أرض الدامون وبيوتها، وكيف كان يرافقه أو يستمع إليه وهو يتحدث عن القرية. ويشير إلى أن الحنين إلى المكان رافقه منذ طفولته، وأنه ظل يحلم بالعودة إليه.

ويقول إن إقامة بلدة جديدة على جزء من أراضي الدامون تطرح سؤالًا مؤلمًا بالنسبة إلى أبنائها: كيف يمكن إقامة مشروع عمراني على أرض لا يزال أصحابها المهجّرون يتطلعون إلى العودة إليها؟

ويؤكد أنه لا يعارض توفير حلول سكنية للمواطنين الدروز، بل يشدد على حقهم في السكن والتوسع، لكنه يرفض أن يكون ذلك على حساب أراضي قرية مهجّرة وأصحابها الذين لا يزالون متمسكين بحقهم في العودة.

ويشير إلى أن عددًا من أهالي الدامون وأبنائهم يعيشون في لبنان وبلدان أخرى، فيما يقيم آخرون في الداخل، معتبرًا أن إقامة المشروع على أراضي القرية من شأنها أن تزيد من معاناة المهجّرين الذين لا يزالون يحملون ذكريات المكان ويتطلعون إلى استعادة صلتهم به.

ويدعو عياشي إلى توسيع البلدات الدرزية القائمة وتوفير الأراضي اللازمة لتطويرها، بدلًا من إقامة بلدة جديدة على أراضي الدامون. كما يأمل أن تتخذ القيادات الدرزية موقفًا يراعي حقوق المهجّرين، وأن تعمل على منع نشوء خلافات بين أبناء المجتمع العربي بسبب قضايا الأرض والسكن.

وعن الخطوات العملية، يشير إلى أن القضية طُرحت في أوساط لجنة مهجّري الدامون وأبناء القرية، وأن التحركات المقبلة قد تشمل تقديم اعتراضات وتنظيم وقفات احتجاجية وتوجيه مراسلات، إلى جانب بحث المسارات القانونية المتاحة.

ويؤكد أن المسألة بالنسبة إلى أهالي الدامون لا تتعلق بمساحة من الأرض فحسب، بل بمكان يحمل تاريخ عائلاتهم وذكرياتهم، وبحق لا يزالون يتمسكون به رغم مرور عقود على تهجيرهم.

أسعد مرشد: الأهالي لم يُشركوا في مناقشة المخطط

من جهته، يحذّر المهندس أسعد مرشد، من كابول وعضو لجنة مهجّري الدامون، من التداعيات المحتملة للمشروع على البلدة العربية والقرية المهجّرة على حد سواء.

ويقول مرشد، في حديث لـ"عرب 48"، إن أنباء مناقشة المخطط في أطر تخطيطية قطرية وصلت إلى الأهالي قبل نحو شهر، معتبرًا أن عدم إشراك المسؤولين في كابول في مناقشة المشروع أثار مخاوف بشأن حقوق السكان ومصالحهم.

عضو لجنة مهجري الدامون المهندس أسعد مرشد، لـ"عرب 48": "أنباء مناقشة المخطط في أطر تخطيطية قطرية وصلت إلى الأهالي قبل نحو شهر، وعدم إشراك المسؤولين في كابول في مناقشة المشروع أثار مخاوف بشأن حقوق السكان ومصالحهم. pic.twitter.com/fddfZ5QVYF — موقع عرب 48 (@arab48website) October 31, 2026

ويضيف أن جزءًا من البلدة المقترحة سيقام على أراضي قريته الدامون المهجّرة، وقد يمتد إلى مناطق قريبة من آثار البيوت التي كان يسكنها أهل القرية قبل عام 1948.

ويرى مرشد أن هذه المسألة تكتسب أهمية إضافية بسبب ارتباطها بقضية المهجّرين، الذين يزور بعضهم القرية سنويًا، ويتمسكون بذاكرتهم الجماعية وحقهم في العودة.

أما في ما يتعلق بكابول، فيشير إلى أن موقع البلدة الجديدة بمحاذاة حدودها يثير مخاوف من استنزاف احتياطي الأراضي الذي تحتاج إليه للتوسع مستقبلًا، خصوصًا أن الخيارات المتاحة أمامها محدودة بفعل العوائق المحيطة بها.

ويشدد مرشد على أن اعتراضه لا ينطلق من رفض تلبية احتياجات المواطنين الدروز، بل من ضرورة معالجة أزمة السكن من دون المساس بحقوق البلدات العربية المجاورة أو بأراضي القرى المهجّرة. ويناشد القيادات الدرزية المساهمة في بلورة موقف يراعي حقوق المهجّرين ويحفظ العلاقات بين أبناء المجتمع العربي.

كما يحذّر من أن إقامة بلدات جديدة على أساس الانتماء الديني قد تفتح الباب أمام تكريس تقسيمات لا تنسجم مع واقع البلدات العربية وتاريخها المشترك، مشددًا على أن الحل ينبغي أن يضمن حقوق السكن والتوسع للجميع.

سميرة عثمان: أريد العودة إلى مسقط رأسي، الدامون

في شهادة تختصر الثقل الإنساني للتهجير، تستعيد الحاجة سميرة عثمان، المولودة في الدامون، سنوات طفولتها في القرية، وتتحدث عن مخاوفها من إقامة البلدة الجديدة على أرض المكان الذي وُلدت فيه وعاشت سنواتها الأولى.

وتقول عثمان، في حديث لـ"عرب 48"، إنها وُلدت عام 1937 في الدامون، وهُجّرت قسرًا منها وهي في نحو الثامنة أو التاسعة من عمرها، لكنها لا تزال تتذكر تفاصيل الحياة فيها، من البيوت والحواكير إلى أشجار التين والعنب والصبّار، وهي تفاصيل بقيت راسخة في ذاكرتها رغم مرور السنوات.

في شهادة تختصر الثقل الإنساني للتهجير، تستعيد الحاجة سميرة عثمان، المولودة في الدامون، في حديث لـ"عرب 48"، سنوات طفولتها في القرية، وتتحدث عن مخاوفها من إقامة البلدة الجديدة على أرض المكان الذي وُلدت فيه وعاشت سنواتها الأولى. pic.twitter.com/f0o7UWYp4Q — موقع عرب 48 (@arab48website) October 31, 2026

وتعبّر عن ألمها إزاء احتمال إقامة مشروع عمراني جديد على أرض القرية، متسائلة عن مصير البيوت والأراضي التي تركها أهلها خلفهم، وعن معنى إقامة مساكن جديدة في المكان نفسه الذي لا يزال أبناؤه يحلمون بالعودة إليه.

وتقول إن زياراتها المتكررة إلى الدامون لم تنقطع، وإنها لا تزال متعلقة بالمكان وبما بقي من معالمه، رغم شعورها بالعجز أمام ما قد يطرأ عليه من تغييرات.

وتستعيد عثمان ذكريات الحياة في القرية، حين كانت العائلات تعيش بين بيوتها وحقولها وحواكيرها، مشيرة إلى أن ذكريات تلك الأيام لا تزال حاضرة في وجدانها، وأنها تتمنى أن تتمكن هي وأبناؤها وأحفادها من العودة إلى الدامون والعيش فيها مجددًا.

وتضيف أن أكثر ما يؤلمها ليس مجرد إقامة مبانٍ جديدة، بل احتمال أن تتحول أرض بيتها وذكرياتها إلى مكان يسكنه آخرون، بينما تبقى هي وأبناء قريتها بعيدين عنه. وتشير إلى أن والدها كان يمتلك 62 دونمًا في القرية.

وتقول عثمان إنها لا تملك القدرة على تغيير ما يجري، لكنها لا تزال متمسكة بأمل العودة، وتعبّر عن رغبتها في أن يعود أبناء الدامون إلى بيوتهم وأراضيهم، وأن يعيدوا إعمارها ويستعيدوا الحياة التي انتُزعوا منها.

وتختزل شهادتها جانبًا إنسانيًا من القضية، إذ لا تُقاس الأرض بالنسبة إليها بالدونمات وحدها، بل بما تحمله من تفاصيل الحياة الأولى، وذكريات الأهل والجيران، وأشجار الحقول التي بقيت جزءًا من حكاية القرية وأبنائها.

أزمة السكن وحقوق المهجّرين أمام اختبار التخطيط

تكشف الاعتراضات على مخطط إقامة البلدة الجديدة قرب كابول عن تداخل أزمة السكن مع قضايا التخطيط وتوزيع الأراضي والحقوق التاريخية. ففي حين تحتاج البلدات العربية إلى حلول فعلية لأزمة السكن، تواجه كابول تحديات مرتبطة بمحدودية مساحات التوسع وتأخر المصادقة على الخرائط الهيكلية، فيما يخشى أبناء الدامون المهجّرة أن يشمل المشروع أراضي ترتبط بذاكرتهم وحقهم في العودة.

ويتمحور الخلاف، وفق المواقف التي عرضها ممثلو كابول وأبناء الدامون، حول ملاءمة الموقع المقترح، وليس حول مبدأ توفير السكن للمواطنين الدروز. ويطالب المعترضون بالبحث عن بدائل تخطيطية تتيح توسيع البلدات القائمة ومعالجة الضائقة السكنية، من دون الانتقاص من احتياطات الأراضي اللازمة لتطور كابول أو تجاهل قضية الأراضي التي هُجّر أصحابها.

وبينما تتجه الأنظار إلى التحركات البلدية والقانونية المرتقبة، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان بالإمكان توفير حلول سكنية تلبي احتياجات المواطنين، وتحفظ في الوقت نفسه حق كابول في التوسع العمراني وحقوق أهالي الدامون المهجّرين.

فبالنسبة إلى سكان كابول، يتعلق الأمر بمنفذ عمراني يقولون إنه قد يكون الأخير أمام توسع البلدة، أما بالنسبة إلى أبناء الدامون، فيتعلق الأمر بأرض لم تغادر الذاكرة رغم مرور عقود على التهجير. وبين الحاجتين، يبرز مطلب البحث عن حلول لا تجعل أزمة السكن سببًا في تضييق المجال العمراني لبلدة قائمة، ولا في تعميق جرح قرية لا يزال أبناؤها يتطلعون إلى العودة إليها.